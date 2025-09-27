А я своего кота Лёнчика отучил залезать на столы за один день, просто поставил пластиковые мышеловки с колбасой, шума от них много , а беды коту не причиняют, правда и колбасу Лёнчик разлюбил 😁😳😜
15 историй, когда один остроумный ответ изменил ход событий
Есть у некоторых людей такая суперспособность — метко и остроумно отвечать в самых неожиданных ситуациях. Восхищаемся и по-доброму завидуем!
- Какой-то мужик на улице докопался — начал нахваливать мою татуху. А потом вдруг как давай раздеваться! Смекаю, что он хочет показать свою. Снимает он, значит, рубашку, а под ней на всю грудь тату чьей-то пятой точки. А я вдруг как выпалю: «Красиво!» К слову, после этого он расплылся в улыбке. Он явно ей очень гордится. © katttoshaaa
- Дочке 32 года, но в короткой юбочке и с хвостиком на голове выглядит моложе. Оставила она свой «Мерс» на парковке и ушла в офис. Выходит, а там мальчишки фоткаются с машиной. Один спрашивает: «Прокатить тебя?» А дочка говорит: «На этой?» — и пикнула ключами. © finmebelkz
- В Вене в трамвае туристка громко обсуждала, что австрийцы холодные и неприветливые. На следующей остановке пожилой мужчина подошел к ней, поклонился и сказал:
— Простите, что отвлекаю. Я австриец. И я с вами не согласен.
И ушел. Весь трамвай захлопал. © gogang.travel
«Мой кот — нахал! А картошку я все равно съела»
- Сегодня в ТЦ стайка парней свистела девушкам. Я решила проверить их на прочность. На очередной свист оборачиваюсь и начинаю строить глазки, кокетничать и буквально нависать над ними. Эффект получился ошеломительный! Парни сперва зависли, потом пытались пошутить, а потом уже заметно нервничали... В итоге сбежали, едва отбившись от моего внимания. © anna.udaykh
- Еду в метро, поправляю макияж. Женщина рядом такая: «Эх, в таких безвыходных ситуациях ничего уже не поделать!» Недолго думая отвечаю: «Чего ж вы тогда из дома вышли?» © queenofthenoms / Reddit
- Пришла в офис на каблуках и грохнулась в ноги незнакомому мужику. Чтобы разбавить неловкую ситуацию, запела: «Я у твоих но-о-ог, „спасибо“ не говори». Он ржал до слез, а я поковыляла к себе в кабинет. А потом выяснилось, что он один из собственников компании, в которую я устроилась, когда он был в отпуске.
«Пришел домой и первым делом пошел в туалет, а не кота кормить. Шерстяной такое нахальство не оценил и попытался выбить у меня телефон из рук»
Разбаловали вы его, батенька. Мои меховые точно знают, что если мамка пришла с работы, можно петь ей песенки и вести на кухню, но туалет - это святое. Ибо в "острые" моменты были распинаны ногами по пути к фаянсовому другу, когда пытались стоять у меня на пути.
Зато стоит мне зайти в санузел - обязательно старшая сядет у двери и начнет петь песнь голодного котика, подгонять голосом. А младшая садится напротив двери и смотрит, и первое, что видишь, о крыв дверь санузла - этот Взгляд. Вкупе с пением старшей действует безотказно.
- Моя мама спамерам отвечает очень просто и изящно:
— Отделение полиции такое-то, сержант такая-то, здравствуйте!
Они мгновенно трубку вешают. © ThePlayfulPython/ Reddit
- Пошла на свидание с парнем — умный, красивый, с юмором. Сидим в ресторане, вдруг ему звонит мама. И он начинает с ней обсуждать меня. Что я ношу, как веду себя, что заказала. А потом передает трубку: «Мама хочет с тобой поговорить». Я взяла телефон и вежливо сказала: «Здравствуйте! Ваш сын очень милый, но, кажется, он еще не отцепился от вашей юбки. И ушла. © artasiatime
- Когда кто-нибудь в сотый раз спрашивает меня: «Ну что, как там наверху погодка? Дождь не идет?» (у меня очень высокий рост) — я обычно отвечаю: «Погодка тут наверху бодрее, чем шуточки внизу». © piaria / Reddit
«Кошка весь день мешала мне работать, и я от нее закрылась в комнате. Ответочка последовала незамедлительно»
- Сидим в ресторане. За соседним столом четверо мужчин обсуждают нас, думая, что мы язык не понимаем. Откуда мы, сколько нам лет и внешность оценивают по десятибалльной шкале. Моя подруга обернулась и на безупречном китайском сказала:
— Если вы уже все оценили, может, теперь расскажете, кто из вас сегодня расплатится за нахальство?
Тишина повисла гробовая. © divaerah
- Пришел в офис в розовой футболке, и коллега, осмотрев меня с ног до головы, говорит: «Посмотрите-ка, да это же реальный мужик в розовом». Ответил ему: «Реальный мужик носит все, что хочет». На этом диалог наш завершился. © Wood Butcher / Quora
- Стою в кофейне. Передо мной девушка заказывает латте. Бариста отдает ей кофе и говорит стоимость. На что она заявляет: «Как можно брать деньги у девушки? Можете меня угостить и остаться мужчиной в моих глазах». На что он отвечает, что он иностранец и не владеет языком. Все как начали смеяться в очереди. Девушка кинула деньги и ушла. Все продолжают ржать. Подходит моя очередь. Стою, растерянный, думаю, как объяснить ему, что хочу, а он мне: «Да, расслабься, братан, я нормально разговариваю. Просто надоело. Она не первая сегодня с таким запросом». © neosocialis
«Пес посмел закрыть дверь в туалет вашего величества, и кот ответил в своей типичной манере...»
- Была у нас учительница, которая нам постоянно говорила: «А вот я твоим родителям позвоню и нажалуюсь!» Однажды она, как обычно, говорит одному парню: «А что скажет твоя мама, если я прямо сейчас ей позвоню?» Парень: «Ну, она скажет „алло“». Больше учительница нам таким не грозила. © Mr*** / Reddit
- У мужа на работе коллега минут пять очень эмоционально ему высказывала свое недовольство чем-то, а когда закончила, муж спокойно сказал: «Прости, пожалуйста, я не расслышал. Можешь повторить?» © Trinibeanbird / Reddit
- Дочка сегодня в школе танцевала на площадке. Подходит к ней подружка и говорит: «Мне кажется, вон те ребята над тобой смеются». Дочка такая: «Ну и?» Подружка: «Ну, они смеются над тем, как ты танцуешь». Дочка: «Не, я классно танцую» — и дальше танцевать! © kenn_plumb
В этих наших материалах можно почитать истории о людях, у которых умение за себя постоять, похоже, в ДНК вшито: