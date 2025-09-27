15 историй, когда один остроумный ответ изменил ход событий

Разбаловали вы его, батенька. Мои меховые точно знают, что если мамка пришла с работы, можно петь ей песенки и вести на кухню, но туалет - это святое. Ибо в "острые" моменты были распинаны ногами по пути к фаянсовому другу, когда пытались стоять у меня на пути.

Зато стоит мне зайти в санузел - обязательно старшая сядет у двери и начнет петь песнь голодного котика, подгонять голосом. А младшая садится напротив двери и смотрит, и первое, что видишь, о крыв дверь санузла - этот Взгляд. Вкупе с пением старшей действует безотказно.