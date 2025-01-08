13 человек, которые метко осадили обидчиков

Мамашу действительно недооценили. Помимо нее и соседей в доме еще живут люди, которые в начала все ночь не спали, теперь еще и весь день с ума сходить будут. И если соседи может не шибко умные, то ее действия осознанные и целенаправленные. Наши чем гордиться.