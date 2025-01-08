А почему удалили важное замечание из последней истории про кольцо? Не понятно было почему тётка разведена-то? Пришлось самой лезть
13 человек, которые метко осадили обидчиков
Чтобы дать отпор обидчику, порой требуется не только недюжинная уверенность, но и изобретательность. Герои этой статьи показали себя в этом деле на все 100, хотя некоторые их поступки могут вызывать споры.
- Работала в больнице. В служебном помещении у нас был стол с выдвижными ящиками, там мы хранили чай, сахар и все такое — у каждого свой ящик. Я обнаружила что у меня пропадают конфеты, сухарики, заварка. Попросила сантехника сделать секретный замок: просверлить сбоку отверстие и вставить гвоздь. Шляпку гвоздя не было видно. Вынимался гвоздь магнитом, который крепился к металлической ножке стола. После этого была поймана санитарка, которая пыталась открыть мой ящик. © Валентина Волкова / Dzen
- Живу в общаге. Сварила супчик, немного поела, оставила на потом, но вернувшись с прогулки, обнаружила, что голодная соседка все доела. Легла спать голодной, а на следующий день вижу, как она что-то варит. Пока она вышла, я в порыве мести насыпала ей в кастрюлю чуть ли не ведро соли и ушла с чувством торжества. Через некоторое время она приходит с этой кастрюлей и говорит: «Извини, я вчера твой суп доела, вот тебе приготовила, кушай на здоровье!» © Палата № 6 / VK
- Была однажды ситуация анекдотичная. Захожу в электричку на конечной станции, вагон пустой, до отправления еще минут 15. Положил сумку на выбранное место и вышел на перрон. Возвращаюсь через 5 минут. На моем месте сидит дама лет 40-45, сумка переставлена, хотя в вагоне кроме нас двоих больше никого! На слова о том, что именно это место было занято прозвучал ответ, что ничего она не трогала, моя сумка стояла где стоит, причем в довольно грубой форме. Вот и что делать в такой ситуации? Я сказал, понимаю, мол, почему муж от нее ушел. Рожа у дамы была, будто съела лимон. А я, чтобы не видеть ее, просто ушел в соседний пустой вагон. © Александр / Dzen
- Я недооценивала свою маму. С 10 вечера до самого утра соседи гуляли и пели в караоке. Так как стены в нашем доме тонкие, мы все не спали. На следующий день я пришла домой и обнаружила, что весь дом дрожит от звука моих сабов. Мама сказала, что соседи продолжали веселье до полудня, а затем утихли. Тогда она решила отомстить за бессонную ночь: включила на максимум самый тяжелый дабстеп и направила колонки прямо к стене. Горжусь ей! © Подслушано / Ideer
- Парень, которого я когда-то обижал в школе, сейчас занимает далеко не последнее место в городской администрации и занимается благоустройством дворов. Обиды остались в прошлом, но недавно благодаря его усилиям во всем дворе был обновлен асфальт. Нетронутым осталось только одно место — там, где я обычно паркую свою машину. © Палата № 6 / VK
- Как-то наша школьная учительница дала очень сложный тест, и почти все его провалили. Весь класс возмущался, но она сказала: «Кое-кто справился, так что это было возможно!» И тут один ученик с задней парты крикнул: «К сожалению, ваш ответ не засчитан!» © MrFittlebob / Reddit
Думаю, все гораздо проще. Когдa наш двор асфальтировали, вывесили объявление, чтобы машины такого-то числа во дворе не ставили. Народ понял, машины не парковали. Кроме одного дятла. Так вот именно там, где он поставил свою машину, асфальт не положили.
- Однажды моя сестра, разозлившись, заявила, что даже наши собаки меня ни во что не ставят. Эти слова задели меня до глубины души, ведь собаки меня действительно не слушались, и это моя больная тема. Но я решила доказать обратное: три месяца каждый день занималась дрессировкой любимой собаки сестры. Теперь она слушается только меня, полностью игнорируя сестру, которая раньше была для нее лидером. Ну что, сестренка, кто теперь кого? © Подслушано / Ideer
- Знакомая рассталась с парнем после того, как изменила ему. Она уверяла, что он не держит обиды, и они до сих пор поддерживают дружеские отношения и иногда общаются. Бывший работает тату-мастером, и она решила сделать татуировку именно у него, как у проверенного профессионала. А теперь угадайте, что вышло: он набил ей самое ужасное тату в мире, хотя его работы обычно безупречны. Теперь знакомая плачет и копит деньги, чтобы перебить. Как говорится, месть — это блюдо, которое лучше подавать холодным. © Палата № 6 / VK
- В магазине кассирша вела себя подчеркнуто грубо. Пробивала товар и швыряла его покупателям. Я попросила класть товар аккуратнее. Она мне ответила: «Вас много, а у меня нет времени возиться с каждым». Ну а я просто посмотрела на нее и спросила: «Вас кто-то обидел?» Она сразу смутилась, но отвечать не стала. © Всё будет хорошо / Dzen
Странные есть особы. Изменила парню, рассталась с ним, и пошла к нему же делать тату. И что она ожидала?
- Мой бывший муж уговорил переехать в новую съемную квартиру, якобы она ближе к работе. Переехали, но оказалось, что до работы ему добираться не быстрее. Выяснилось, что на три этажа выше живет женщина, к которой он ходит в гости, и переезд был нужен именно для этого. Без скандалов я собрала его вещи и отнесла их к ее двери, где он их и застал после работы. Домой не пустила, подала на развод, а квартиру оставила себе. Его любовница жить с ним тоже не захотела и вскоре съехала, не выдержав моего соседства. © Палата №6 / VK
- Пришла сделать праздничный маникюр: просто небольшая длина и новогодний дизайн. А за соседним столом другая клиентка сидит, косится на меня и шепчет: "Во когтищи!" Я молчу. Она продолжает: "С ними и по хозяйству ничего не сделать, наверно, в грязи заросла". Я не выдержала, повернулась к ней и говорю: "Так я ничего и не делаю, могу себе позволить клининг нанять!"
- Снимаю квартиру. Пишет хозяйка: “Проходила мимо, видела, у вас что-то на лоджии висит?” Я опешила: “Эм, одежда сушится”. Она продолжает: “Все-таки не стоит так напоказ белье развешивать. Вот прошлые жильцы в квартире сушили". Я не выдержала и выпалила: “Так вы к чужим людям не только на балкон, но и в окна заглядываете?”
- В ресторане не было свободных столиков, но туда пришла какая-то экс-знаменитость и начала наезжать на хозяина: «Ты что не знаешь, кто я?» Хозяин сразу нашел, что ответить. Он сказал: «Уважаемая! Я не знаю, кто ты. Но я знаю, кем ты была». © K-Zilla / Reddit
Вот еще несколько статей о людях, которые забыли о вежливости:
Комментарии
Мамашу действительно недооценили. Помимо нее и соседей в доме еще живут люди, которые в начала все ночь не спали, теперь еще и весь день с ума сходить будут. И если соседи может не шибко умные, то ее действия осознанные и целенаправленные. Наши чем гордиться.
Всё-таки какие мужики есть долбо*бы. Мало того, что этот кобелина, жене изменяет, так ещё решил поближе к любовнице переехать! Я просто восхищаюсь его женой, как правильно она поступила.
Татуировщик, так себе профессионал, может быть хорошо рисует и бьет, но профессионала отличает именно подход к работе и умение отделять личное от рабочего. Зная такую историю о самом шикарном мастере, к нему ьы не пошла, вдруг ему не понравится, как с ним поздоровались и он тоже решит так "наказать".