14 историй от жен, чьи мужья дали джазу

Семейная жизнь — это не только быт и рутина, но и постоянный источник смеха и неожиданностей. Особенно, если твой муж — настоящий мастер импровизации. Героини нашей подборки точно знают: рядом с ними не соскучишься. Чьи-то мужья декламируют стихи, стоя на табурете перед Дедом Морозом, кто-то привозит домой кошку вместо напитков, а кто-то в три часа ночи ест крабов в темноте. А ведь есть еще и те, кто жертвует своей роскошной шевелюрой ради детской стрижки.