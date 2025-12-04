14 историй от жен, чьи мужья дали джазу
Семейная жизнь — это не только быт и рутина, но и постоянный источник смеха и неожиданностей. Особенно, если твой муж — настоящий мастер импровизации. Героини нашей подборки точно знают: рядом с ними не соскучишься. Чьи-то мужья декламируют стихи, стоя на табурете перед Дедом Морозом, кто-то привозит домой кошку вместо напитков, а кто-то в три часа ночи ест крабов в темноте. А ведь есть еще и те, кто жертвует своей роскошной шевелюрой ради детской стрижки.
- Maмa кaк-тo вызвaлa нaм пoд Hoвый гoд Дeдa Mopoзa и Cнeгуpoчку. И вce бы ничeгo, нo мнe былo нa тoт мoмeнт 23, мужу мoeму 28, a cecтpe 26. Я былa в легкoм шoкe, a муж нe pacтepялcя и peзвo взoбpaлcя нa тaбуpeт и cтиx пpoдeклaмиpoвaл пpo oдинoкую бeлую мышь. Maмa, блин, пpикoлиcткa. Cтoялa в углу co cмexу укaтывaлacь. © Сокровенные истории / VK
- Давно это было. Рассматривала старый семейный альбом и на одном коллективном фото с папиной работы обратила внимание, что отец мой выбрит наголо. Спросила маму, что тогда случилось. Оказывается, поручила она папе отвести меня первый раз в парикмахерскую — побрить младенческие волосы. А я ни в какую: слезы, истерика. И тогда отец пожертвовал своими роскошными волосами: «Потрогай, видишь, какой папа гладенький. И ты такая будешь». Занавес! Всю процедуру сидела молча. © Лина Е. / Dzen
- Стоял у магазина, женщины обсуждали, какими ласковыми именами их называют мужья. У всех были типичные «ласточка», «солнышко», «кошечка». Но фраза последней понравилась мне больше всего: «А меня мой муж называет лягушонком, потому что у меня маленькие ручки, маленькие ножки и животик». Ничего милее в жизни не слышал. © Сокровенные истории / VK
«Мой муж сегодня сделал эту заколку для меня. Как будто это ничего не стоит. Я в восторге».
- Пошли с мужем на прогулку после рабочего дня, потому что стали замечать за собой, что почти не гуляем — времени нет. Вот и решили исправляться. Задались целью дойти до парка с озерами, а это идти где-то час. И так были уставшими после работы, а тут еще и пешком — так что в парк пришли вообще никакие. Присели на скамейку, сил на разговоры у обоих нет. Сидим, муж говорит: «Ну что ж, учимся быть старыми — сидим молча на скамейке, смотрим на уток». Смеялись очень. © Карамель / VK
- Поссорились утром с мужем. Меня достал уже след от известняка на раковине, который, сколько ни вымывай, появляется заново буквально за день-два. Такая особенность воды в нашем регионе. Я подумала, что, может, насадка-фильтр решит проблему. Перерыла интернет, прихожу к мужу, показываю. Он: «Это не поможет».
Я рассказываю ему, показываю разные фильтры, а он: «Почему ты мне не веришь, если я сказал, что не поможет?» Меня взбесила его категоричность, ведь он даже не пробовал. На эмоциях ляпнула: «А когда это ты стал экспертом в этом?!» Муж вылупил глаза, пара секунд — и: «Я вообще-то сантехник». Сегодня я узнала, кто по специальности мой муж. Сегодня — спустя 4 года отношений! В шоке, что это ни разу не всплыло в разговоре. Интересно, сколько еще важных вещей я о нем не знаю? © Мамдаринка / VK
«Мой муж украсил дом раньше. Почему? Он: „Это любимый праздник нашего кота“».
- Родители мужа подарили нам на свадьбу машину, а так как права были только у меня, первое время я практиковалась и возила мужа куда ему надо — чуть ли не личным водителем была. Но мне нравилось водить, поэтому я не возмущалась. Через пару месяцев он пошел на курсы вождения, но экзамен не сдал ни с первого раза, ни со второго. Когда он завалил экзамен в третий раз, я что-то заподозрила. Провела расследование и выяснила, что права он получил с первого раза — просто кататься пассажиром ему нравилось больше.
Сейчас он мой личный водитель на три месяца, а дальше разберемся! © Мамдаринка / VK
- У мужа был день рождения. Купила ему подарок заранее и спрятала в шкаф. Перед приходом гостей обнаружила, что кое-чего не хватает. Быстро оделась и побежала в магазин. Купила то, что нужно, но — я же женщина — купила еще кучу всего. Приглянулась сборочная модель планера, и я купила ее сыну.
Прибежала домой, бегом на кухню — гости на подходе. И тут забегает улыбающийся муж, с поцелуями: «Спасибо, родная, за подарок! Давно о таком мечтал!» Я: «Ты что, нашел спиннинг в шкафу?» А он держит в руке коробку с моделью планера. После моих слов вообще засиял: «Так еще один подарок будет?!» Ну как ребенок. Вечером, когда гости ушли, он сел собирать свою новую игрушку. Теперь знаю, что дарить ему на праздники. © Не все поймут / VK
«Мой муж зачем-то принес домой огромный рулон туалетной бумаги».
- Муж часто ездит в командировки, из-за чего я ему жалуюсь как грустно сидеть одной дома, намекая на то, что не мешало бы сменить работу. И вот недавно муж объявил, что меня ждет сюрприз и уехал куда-то. Я счастливая, думаю, мол, свершилось, он уволился. Возвращается он через пару часов и заявляет: «Вот, я решил проблему, теперь ты не будешь скучать одна». А позади него плетется 5-ти месячный тридцатикилограммовый щенок ротвейлера! На мое удивление, он оказался прав — это самая болтливая собака из всех, что я когда-либо видела. Она бурчит, бухтит, отвечая на вопросы, а еще спит у меня под боком и обожает целоваться. Это однозначно любовь! © Не все поймут / VK
- Муж проиграл сыну в шахматы. Теперь не может спать. Просыпаюсь ночью от света телефона — он смотрит онлайн-уроки по шахматам. Очень тяжело ему даются проигрыши. © zhandarbekova
- Муж: «Что ты хочешь на Новый год?» Я: «Бриллианты, аэрогриль, коррекцию зрения, два комплекта постельного белья, клавиатуру и ринопластику. А ты?» Муж: «Стейк рибай...» © maryme.bo
«Мой муж пошел в магазин за напитками и вернулся домой с кошкой».
- Муж стоит, готовит ужин — обжаривает фарш с луком. Я ему:
— Ты чего лук положил? Ты же его не любишь.
— Это для тебя. Ты и так многим жертвовала ради меня.
Не класть в еду лук, кинзу и болгарский перец — это мои жертвы на данный момент, если что. © kshenia
- Мой муж иногда разговаривает во сне. Он учил латынь в детстве и начинает говорить на ней только часа в три ночи. © amandasbanana / Reddit
- Однажды я проснулась и увидела, что мой муж в 3 часа ночи в темноте ест крабов. Я подумала, что мне показалось. Но утром спросила — он сказал, что это правда, просто не хотел меня будить. И мне с этим человеком жить всю жизнь. © himcowandchicken / Reddit
- Муж пошел к друзьям. На час—полтора, как он сказал. Прошел час—полтора, два, три.
Вдруг сообщение: «Жанка, напиши, пожалуйста, что у тебя температура поднялась, а то меня они не отпускают домой. Надо валить уже». Написала. Приехал через 10 минут и говорит: «Блин, как классно, когда есть жена — можно домой вот так свалить». © binazir.**
Мои кухонные жертвы ради мужа - перестала печь мой любимый цветаевский пирог и торт с лимонным кремом. Скучаю)
Киндза(( - даже запах не переносит.
Но когда он в командировке, то со старшей только киндзой и питаемся: суп из киндзы, салат, ван- тан из крабов и киндзы... Ток сладкое без киндзы)))
я специально для мужа готовлю ржаной хлеб, сама такой не ем. Он ненавидит сельдерей, я его обожаю, поэтому сельдерей готовлю только когда он в командировке)
так же он не любит икру, не покупаем, не хочется есть её одной)