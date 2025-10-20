16 фото, доказывающих, что семейный быт — это и хаос, и радость

Семья — это не только идеальные совместные фото. Это муж, который кладет тампоны в шкаф с макаронами, и жена, которая просыпается в 6 утра, чтобы покормить... автокормушку. Мы нашли фото, которые доказывают: семейный быт — это баланс между безумием и счастьем.

«14 лет назад меня угораздило влюбиться в кошатницу. Как-то не выдержал и сказал ей, мол, может хватит уже всех этих сувениров с кошечками в доме? И вот что она придумала!»

«Она открыла свой „Уголок кошачьей леди“ в антикварном магазине, где выставляет всех своих подопечных».

«Мы с женой взяли с собой в отпуск наших детских плюшевых мишек»

«Этот ночной ритуал начинается, как только моя жена ставит свою воду. Теперь ей приходится готовить две кружки, прежде чем она пойдет на диван»

«Подшутил, оставив это для своей семьи, чтобы они нашли это»

«Когда моя жена не встала в 6:04 утра, чтобы покормить ее (у нас уже 6 месяцев стоит автокормушка)»

«На 33-й день рождения моего мужа (когда хоббит достигает совершеннолетия) мы устроили полноценный праздничный день еды»

«Завтрак — яйца, бекон, помидоры, картофельные оладьи. Второй завтрак — вафли с ягодами и маслом с корицей. Перекус — капрезе, хлеб лембас. Обед — мясо, сыр, еще хлеб лембас. Послеобеденный чай — чай, булочки с черникой, сливки и мед. Первый ужин — суп из крем-сыра с картофелем. Второй ужин — стейк с розмарином, картофель и морковный пирог».

«Я связала мужу и коту одинаковые жилеты»

«Как мой муж убрал праздничный торт»

«Похоже, моя жена и я используем мыло по-разному»

«Моя милая жена испекла мне торт в виде Сатурна на мой 29-й день рождения, так как один сатурнианский год равен примерно 29 земным годам»

«Моя жена говорит, что я и наша собака выглядим одинаково, когда спим»

«Я потратила более 2 часов на приготовление жаркого и попросила мужа убрать его, пока я укладывала детей спать. А сегодня утром обнаружила вот это. Оно все еще стоит на плите»

«Сегодня надел форму бати и начал путь отцовства! Мне пришлось использовать настоящие ботинки папы, потому что жена не разрешила мне купить „батины“ ботинки»

«Проснулся и понял, что жена передвинула нашу вешалку»

«Сегодня муж раскладывал все вещи, которые я купила. Вот что он положил в шкаф с продуктами, потому что голубая коробка — это обычно макароны»

«Жена всегда мечтала о кабриолете. Наконец-то купили. Вот ее первая поездка»