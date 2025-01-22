15 фотопримеров того, что семейная жизнь не обходится без юмора

Как нас учат сказки, после свадьбы супруги живут долго и счастливо. Ну и все, что тут рассказывать. Но на самом деле после бракосочетания начинается та самая семейная жизнь, в которой есть все: и компромиссы, и притирки, и закатывание глаз. И, конечно же, юмор. Без него просто никуда.

«Вот что оставил мне муж в галерее телефона»

«Так мой муж носит носки, когда отдыхает»

«Жена настаивает на том, что это нормально»

«Муж впервые жарил котлеты. За ночь сигнализация врубалась 4 раза»

«Попросила мужа купить елку. Поняла, что мне нужно быть максимально конкретной в своих просьбах»

«Сделала селфи и заметила на заднем плане мужа, который выглядел бесконечно влюбленным»

«Муж настаивает на том, что курица приготовлена идеально»

«Мне нужно купить ткань и я взяла с собой мужа»

«Испытываю на себе маску жены. Не уверен, что эта штука работает, я просто выгляжу странненько»

«Жена вчера брала мою машину»

«Шаурма с фасолью от моей жены — это просто полкило пережаренных бобов»

«Ночью меня шибануло током, потому что жена не сказала, что сломала зарядное»

«Обычно по ночам, когда в комнате уже темно, я просто тянусь к зарядке. Ну и сегодня меня от этого тут же ударило током. Разбудил жену, а она просто сказала: „О, да, она сломалась“. А я все еще чувствую, как мне немного покалывает палец, блин».

«Посмотрите, как моя жена „моет“ деревянные полы»

© raidersfan18 / Reddit ИраЛира 18 часов назад Мне было лет 9. Решила помыть пол как в кино. Про корабли. Скатала ковер в комнате, вылила 2 ведра воды и долго гоняла эту воду деревянной шваброй с тряпкой.. Вечером огребла от родителей знатно, как обычно за мои постоянные ноу-хау. Ковер скатанный лежал мокрый, под плинтусами стояла вода, у соседей снизу протечка потолка - - Ответить

Ну лет 5 они, может, еще продержатся. © Piza_Pie / Reddit

«Жена установила температуру в доме на 30°C»

«А я еще думаю, что так жарко-то. Хотел кондиционер включать».