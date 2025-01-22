15 фотопримеров того, что семейная жизнь не обходится без юмора
Как нас учат сказки, после свадьбы супруги живут долго и счастливо. Ну и все, что тут рассказывать. Но на самом деле после бракосочетания начинается та самая семейная жизнь, в которой есть все: и компромиссы, и притирки, и закатывание глаз. И, конечно же, юмор. Без него просто никуда.
«Вот что оставил мне муж в галерее телефона»
«Так мой муж носит носки, когда отдыхает»
«Жена настаивает на том, что это нормально»
«Муж впервые жарил котлеты. За ночь сигнализация врубалась 4 раза»
похоже мы с ним учились по одним виедеоурокам :) у меня тоже все время снаружи угольки, внутри почти сырые, только мультиварка выручала
«Попросила мужа купить елку. Поняла, что мне нужно быть максимально конкретной в своих просьбах»
«Сделала селфи и заметила на заднем плане мужа, который выглядел бесконечно влюбленным»
«Муж настаивает на том, что курица приготовлена идеально»
«Мне нужно купить ткань и я взяла с собой мужа»
«Испытываю на себе маску жены. Не уверен, что эта штука работает, я просто выгляжу странненько»
«Жена вчера брала мою машину»
«Шаурма с фасолью от моей жены — это просто полкило пережаренных бобов»
«Ночью меня шибануло током, потому что жена не сказала, что сломала зарядное»
«Обычно по ночам, когда в комнате уже темно, я просто тянусь к зарядке. Ну и сегодня меня от этого тут же ударило током. Разбудил жену, а она просто сказала: „О, да, она сломалась“. А я все еще чувствую, как мне немного покалывает палец, блин».
«Посмотрите, как моя жена „моет“ деревянные полы»
Мне было лет 9. Решила помыть пол как в кино. Про корабли. Скатала ковер в комнате, вылила 2 ведра воды и долго гоняла эту воду деревянной шваброй с тряпкой.. Вечером огребла от родителей знатно, как обычно за мои постоянные ноу-хау. Ковер скатанный лежал мокрый, под плинтусами стояла вода, у соседей снизу протечка потолка
- Ну лет 5 они, может, еще продержатся. © Piza_Pie / Reddit
«Жена установила температуру в доме на 30°C»
«А я еще думаю, что так жарко-то. Хотел кондиционер включать».
«Спросил у жены, где рулетка. „В ящике“, ответила она»
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Комментарии
Такое ощущение, что иногда люди женятся с целью максимально испортить друг другу жизнь)
Зато мой муж делает все идеально 👌 всегда...🤬 он делает все идеально....это жутко бесит и разумеется он всегда высказывает мне насчёт моих ошибок. Лучше бы он котлеты сжигал ,терял рулетки и заливал полы,честное слово!
это очень печально звучит, но Вы - молодец ,так держать , нельзя потакать Нарциссу.