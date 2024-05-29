15 сообразительных пользователей, которые сумели найти управу на хитрецов и грубиянов

Народное творчество
27 минут назад

Кто из нас не завидовал тем, кто может быстро сориентироваться в непростой ситуации: отбрить нахала и остроумно ответить наглецу. Именно о таких находчивых людях и пойдет речь в этой статье. Вот бы так же научиться.

А проиллюстрировали мы статью изображениями, созданными искусственным интеллектом.

  • Подхожу с покупками к очереди в кассу, впереди 3 человека. И вдруг подбегает тетка и вместо со своей тележкой вклинивается передо мной. Я, мол, что за фигня? Она начала орать, что стояла и просто отошла. И начала призывать в свидетели впереди стоящую девушку. Та говорит, что не помнит такого. Тетка переключается и начинает орать на девушку. Ну не драться же мне с теткой? Стоим дальше — я понурый и возмущенная тетка.
    Подходит очередь той девушки, а она поворачивается и предлагает мне свое место. Шах и мат. © nessatb / Pikabu
  • Я работал в пончиковой и один из покупателей обругал меня за то, что нужно стоять в очереди, чтобы что-то купить. Его аргумент: «Да вы знаете, кто я? У меня несколько собственных отелей!» Но я не стал церемониться и выдал, что это не игра «Монополия», а всего лишь кафе. © TheGentileWookie / Reddit
  • Коллега заявила мне, что я пожалею о своих татуировках, когда буду выходить замуж. Мол, ты красивая девушка, зачем так уродовать себя? И тут я ей в ответ выдаю, что уже замужем и мой покрытый татуировками муж считает меня красоткой. © mrs-hardcore / Reddit
  • Нужно было в стоматологию. Заезжаю на территорию, где охранник говорит мне:
    — Парковка платная, 150 в час.
    Молча соглашаюсь. Он записывает номер моей машины в свою тетрадку, руками поднимает шлагбаум, и я паркую авто. Доктор возился около двух часов. После приема меня встречает уже другой охранник. Я ему:
    — Мне бы это, оплатить, что ль...
    — Давай резче... 500 и вали!
    — Ну ведь у вас парковка 150 в час!
    — И?!
    — Посмотрите по журналу, когда я заехал. Номер машины...
    С недовольной миной начинает листать и спустя минуту произносит:
    — Нет записи... Ты когда заехал?
    — 15 минут назад.
    — Серьезно?
    — А то!
    — Ну... Давай 30.
    А ведь достаточно было просто по-человечески ко мне отнестись. © Spartleg / Pikabu
  • Гуляю я вечером, подходит ко мне парень.
    — Брат, дай мне денег на билет на самолет, у меня карту заблокировали.
    — У меня денег нет.
    — Я прилечу и тут же тебе переведу. Давай я тебе оставлю паспорт в залог.
    Я на секунду завис, а когда осознал, заржал ему в лицо. Когда он понял, что обман не удался, ушел, нахмурившись. P. S. Без паспорта на самолет не пустят, завернут на паспортном контроле. © Shepelev / Pikabu
  • В нашем доме есть магазин, а перед ним парковка. Стояночные места почти всегда заняты. Для того чтобы оставить свободным проезд к своему магазину, его хозяйка на автостоянке самовольно нарисовала знак «Стоянка для инвалидов». А люди у нас законопослушные, и это место даже при забитой парковке пустовало. Вчера я получил знак «Инвалид» на автомобиль. И хотя я являюсь человеком с ограниченными возможностями, знак «Инвалид» я на машину не ставил: руки работают, ноги ходят. Но когда мне пришлось несколько раз ждать, пока освободится место или пока мне разблокируют выезд те же магазинные грузовики, а в это время на месте для инвалидов стоит грузовик с товаром, мое терпение лопнуло. Так что спасибо хозяйке магазина: сегодня, приехав на забитую парковку, я спокойно встал на единственное пустующее место. © MAPK.TBEH / Pikabu
  • На днях прихожу домой и вижу, что отвалился интернет. Все в квартире проверил: провода воткнуты, котом не погрызены. Надо выезжать мастеру и смотреть. Потом думаю: дай гляну на всякий случай, куда провод идет из квартиры. Открываю щиток, где все провода, и-и-и... Вижу новенькую коробочку с проводами от другого провайдера — конкурента моего. На ней рекламная наклейка с призывом звонить и подключаться, а мой провод заботливо вытащен из переходника «мама-мама», которым соединены провод с чердака дома и тот, что уходит ко мне в квартиру. © Fsnowman / Pikabu
  • Приехал я в маленький городок в 3 часа ночи. Выхожу на привокзальную площадь — стоит таксист. Подхожу.
    — За сколько туда-то?
    — 200!
    — Давай за 150.
    Я знаю, что в городке днем поездки дороже 120 не бывают.
    — За 150 не поеду.
    Ну не поедешь — и не надо. Достал телефон и вызвал такси. Вызов принял тот же водитель, только стоимость поездки была уже 120. И не обманул ведь. За 150 не поехал. © Kinvel / Pikabu
  • Мне надоело, что босс постоянно присваивает себе чужой труд, поэтому я начал подписывать все расчеты, которые я сделал, белым шрифтом под последним заполненным полем. Через 6 месяцев я нашел другую работу, потому что устал с этим мириться. В качестве прощального привета я уведомил высшее руководство о том, что начальник выдает чужую работу, в которой сам некомпетентен, за свою. Когда у меня попросили доказательства, я рассказал, где можно найти все мои таблицы. Через месяц его выгнали, а мне предложили его должность. © grimmalkin / Reddit
  • Работаю в ломбарде. Большая часть клиентов, которые приходят покупать золото, первым делом задают вопрос: «Сколько?» (хотя на ценнике все написано, и они это знают). И второй: «Скидку даешь?» Скидок нет: цены и так минимальны. Но они будут душу вытрясать, чтобы продал дешевле себестоимости. Эти 2 вопроса задают всегда, ни разу не было исключений. И вот я как-то случайно для себя обнаружил новую технику продаж. После первого вопроса про цену немного тупишь в ценник и говоришь: «Стоп, это старая цена, сейчас стоит дороже!» Покупают без вопросов. © Kosta.IBIS / Pikabu
Bazzzay.free
2 дня назад

«Стоп, это старая цена, сейчас стоит дороже!»
А вот это хороший ход .)
Психология рулит !)

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  • Моя мама вела испанский в школе. Однажды несколько ее учеников захотели выставить ее дурочкой. Она дала классу задание распределиться по группам и написать диалоги. Через неделю нужно было выступить перед классом. Когда она вызвала тех парней, они сказали: «Но мы уже отвечали. Мы не будем делать это второй раз». Мама возразила, что у нее нигде это не отмечено и она помнила бы, если бы их спрашивала. Но они отказались выходить к доске и обвинили ее в том, что она не зафиксировала их ответ. Мама поначалу запуталась и засомневалась, но ей пришла в голову отличная идея. На следующий день она пришла на урок и сказала: «Мальчики, я прошу прощения. Я нашла свои записи о вашем выступлении и все вспомнила». И она перечислила их грамматические ошибки, а также заявила, что диалог был слишком коротким и в нем не использовались обязательные слова. Все это она придумала. Она поставила им неуд за это задание, и им ничего не оставалось, кроме как во всем сознаться. © a-dizzle-dizzle / Reddit
  • Есть в Китае такая прекрасная вещь, как доставка еды. И, как у всякой подобной службы, есть выбор: доставка или самовывоз. Мне вечерами удобнее самовывоз: вышел из офиса и сделал заказ, дошел до дома, его как раз успели приготовить, забрал пакет и сразу же поднялся. Но сегодня менеджеры перемудрили и вышло так, что самовывоз получился дороже доставки. Я обиделся и заказал доставку на адрес самого ресторана, «столик у двери». Успел дойти, взглянуть на растерянно топчущегося на одном месте курьера с моим пакетом, забрать свой заказ и уйти, напоследок наяву увидев, как у людей возникает «синий экран». © waily / Pikabu
  • Из-за ремонта пришлось ночевать у бабушки. Звонок на домашний. Пока я, сонная, соображала, брать трубку или нет, бабуля успела. Ей говорят со слезами:
    — Произошел несчастный случай! Сижу в полиции.
    — Ну и флаг тебе в руки, — говорит бабушка.
    У мошенников аж дар речи пропал. В общем, за свою старушку я спокойна, беседы о способах обмана стариков не прошли мимо ушей. © alyona***minus / Pikabu
Bazzzay.free
2 дня назад

" она перечислила их грамматические ошибки, а также заявила, что диалог был слишком коротким и в нем не использовались обязательные слова. Все это она придумала. Она поставила им неуд за это задание,"
Шах и мат !)) Красотка, так развернуть ситуацию, это гениально.)))

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  • Проходила тест на IQ. В финале было написано, что надо отправить деньги для получения результатов. Я не отправила. Считаю, что тест на IQ я прошла. © TheDaoMaker_a / Twitter
  • Неоднократно раньше получал СМС: «Пап, переведи на этот номер 5 тыс. Потом все объясню». Поскольку детей у меня двое, и я точно знал, кто где находится, всегда отвечаю: «Поезжай домой, такси за мой счет. Возьми в сейфе, код ты знаешь». Обычно тишина, а как-то раз пришел ответ: «Жадина вредная». © winso / Pikabu

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