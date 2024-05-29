15 сообразительных пользователей, которые сумели найти управу на хитрецов и грубиянов

" она перечислила их грамматические ошибки, а также заявила, что диалог был слишком коротким и в нем не использовались обязательные слова. Все это она придумала. Она поставила им неуд за это задание,"

Шах и мат !)) Красотка, так развернуть ситуацию, это гениально.)))