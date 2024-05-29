15 сообразительных пользователей, которые сумели найти управу на хитрецов и грубиянов

«Стоп, это старая цена, сейчас стоит дороже!»
А вот это хороший ход .)
Психология рулит !)
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Кто из нас не завидовал тем, кто может быстро сориентироваться в непростой ситуации: отбрить нахала и остроумно ответить наглецу. Именно о таких находчивых людях и пойдет речь в этой статье. Вот бы так же научиться.
А проиллюстрировали мы статью изображениями, созданными искусственным интеллектом.
«Стоп, это старая цена, сейчас стоит дороже!»
А вот это хороший ход .)
Психология рулит !)
" она перечислила их грамматические ошибки, а также заявила, что диалог был слишком коротким и в нем не использовались обязательные слова. Все это она придумала. Она поставила им неуд за это задание,"
Шах и мат !)) Красотка, так развернуть ситуацию, это гениально.)))