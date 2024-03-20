> В общем, проверял он ее очень долго, отомстил за кассира.
Остальные в очереди к кассе: Ну да, ну да, пошли мы на х**...
17 человек, которые мстят так виртуозно, что лучше с ними не связываться
Чаще всего о мести говорят, что ее нужно «подавать холодной». Герои наших сегодняшних историй не стали ограничивать себя в «рецептах», но конечный результат выдали такой, что так и хочется сказать: «Да о такой мести только кино снимать!»
- Сидели в ресторане. Получив счет, я заметил, что за столовую скатерть взимается плата в размере $3. Уходя, я начал складывать эту скатерть. Официант спросил, мол, что вы делаете? Я сказал, что заплатил за нее и забираю ее домой. Так и сделал. © pierced7 / Reddit
- Стою на кассе, впереди женщина ругается и кричит на кассира, а кассир сидит и не знает, что делать. В итоге к кассе подошел охранник, послушал все это, достал возле рамок магнит, который на дорогой товар вешают, убрал его за спину, и, естественно, рамки стали пищать. Женщина начала нервничать, у нее полная телега товара, а охранник говорит, мол, вы не беспокойтесь, сейчас все проверим, и вы уйдете. В общем, проверял он ее очень долго, отомстил за кассира. © kapkacc / Pikabu
- Мой парень коллекционирует Lego. Однажды, когда мы поссорились и он заснул, я сняла головы со всех его фигурок Lego и спрятала их в коробку под его кроватью, пока он не извинился. Он над этим сам посмеялся, если что. © penguinloveaffair / Reddit
- У моих соседей через стенку собака воет каждый день, пока они на работе в будни. Сегодня суббота, поставил на телеке длинные гудки ожидания скайпа на полную громкость, ушел на пару часов. Вернулся, стучат в стену... © Vadiksun / Pikabu
> В общем, проверял он ее очень долго, отомстил за кассира.
- Моя мама и ее подруга сильно поссорились. Подруга отправила маме письмо, в котором ругалась на нее и практически заявляла, что, мол, мы больше не друзья. И моя мама, как бывшая учительница, достала красную ручку, исправила все орфографические и грамматические ошибки и отправила письмо ей обратно. © YourApril27 / Reddit
- Здравствуйте, меня зовут Михаил, мне 38 годиков, и я чихнул своему коллеге прямо в лицо.
«Зачем ты это сделал?» — спросите вы. А все просто. Я три раза просил его прикрывать рот руками, когда он чихает, и все три раза слышал отмазки типа: «не успел», «телефон в руках был», «да ладно, я не заразный». Итог: один день обижалок на меня, зато теперь всегда прикрывается. Так сказать, клин клином. © mishkapeterburg / Pikabu
- Познакомилась на работе с парнем, который каждое утро насыпал по ложечке кофе в каждый ботинок, целый день плотно работал физически, а затем собирал этот кофе. А все потому, что он терпеть не мог своих сожителей и готовил им такой вот кофе каждое пятничное утро. © MmmmapleSyrup / Reddit
- Еду в метро. Заходят две девицы, лет по 17, садятся и через несколько минут бурного общения начинают обсуждать всех, кто попадется на глаза, ехидно при этом хихикая. Сначала «под удар» попала молодая девушка, потом парень с рюкзаком, потом еще кто-то... Так и до меня добрались. Насмотревшись этого мракобесия, я достаю телефон и тупо начинаю их «фотографировать», ехидно подхихикивая теперь уж им в ответ. Девы не ожидали такого поворота, встали и ушли. © senatik / Pikabu
- У соседей была вечеринка, на которой они ужасно пели всякую попсу в караоке примерно до 4 утра. Ну а я решил помыть свою машину, выставив колонки и включив тяжелый метал. В 6 утра, когда эти тусовщики только расходились спать. В следующий раз они пришли до начала новой тусовки и сказали, что все закончится к полуночи. Так и было. © komanti123 / Reddit
- Приходит к нам в магазин детских игрушек дедушка с внучком и просит подобрать барабан покруче. А то, говорит, ему внука на выходные сдали с дудкой, хочу вернуть ребенка родителям с барабаном. © dakarator / Pikabu
- Моя жена однажды наорала на меня из-за того, что я разложил не одинаковые салфетки за ужином. Мы с двумя моими сыновьями теперь следим за тем, чтобы все три наши салфетки подходили друг к другу... а ее — нет. Считаем, что это очень забавно. © outsidepr / Reddit
- Младший брат постоянно выключал свет в ванной, когда я там находился. Его это капец как забавляло. И мне это надоело. Когда отец мылся, я спрятался в шкафу и прокричал: «Я в ванной, только попробуй!» Естественно, брат побежал выключать свет, но затем он сделал то, о чем пожалел. Он злорадно прокричал: «Ну ты дурак» и убежал. Крепко он тогда от бати получил, конечно. © Fooooster / Pikabu
- Каждый раз, когда я ссорился со своими родителями или просто злился на них, когда был совсем маленьким (5-7 лет), я просто прикусывал язык. А позже пробирался в их спальню и вырывал 5-10 страниц из любой книги, которую они читали в тот момент. © cinnemazeia / Reddit
- Недавно иду по супермаркету, впереди толкаю тележку. Засмотрелась на полки и врезалась в мужика. Он не удержался на ногах и упал. Хотела уже броситься извиняться, но увидела, что это мой одноклассник, от которого в школе житья не было. Сделала самое суровое лицо и прошла мимо, прикрикнув на него: «Соловьев, свалил с дороги!» Сладкая месть, пусть и спустя полтора десятка лет! © Подслушано / Ideer
- Работаю в офисе. Стоит мне выйти из кабинета, как какая-то крыса крадет мою синюю ручку. Сегодня полезла в ящик кассира за ключом и увидела свои ручки (девять штук!). Когда все ушли на обед, я взяла и вытащила стержни, нагрела их в микроволновке и положила все обратно в ящик с ее личными вещами. © Подслушано / Ideer
- Сделал девушке подарок — большую коробку с бантом. Она ее открывает, а там еще коробка из-под дорогих брендовых туфель, о которых она мечтала. Открывает ее, а там коробка с новым айфоном. Она радуется, прыгает до потолка, открывает, а там записка: «Фигу тебе, а не айфон и туфли. Изменяла, значит будь и дальше со своим Антоном. Мы расстаемся». Я старался. © Подслушано / Ideer
- Ходили как-то в зоопарк с дочкой (1,5 года). На выходе стояли куча продавцов с шариками. И одна женщина засунула в руку дочке шарик. Красивый, большой, яркий. Рассчитывала, что мне придется купить. А что я? Сказала: «Cпасибо», — и ушла. Она кричала мне вслед что-то, но я сделала вид, что не слышу. Ибо нефиг пропихивать свой товар в такой агрессивной манере. Не стыдно. © Подслушано / Ideer
А для тех, кому не хватило историй о том, как расплата настигает обидчиков, мы подготовили еще одну подборку — о людях, которые так и норовят устроить жизнь за чужой счет. И некоторые уже успели заплатить за это.
Комментарии
Ну вот за шарик лайк однозначно, ибо нефиг. Вот просто не фиг и всё. Даже сказать больше нечего.
Большинство местей какие-то неприятные. Мстители ничуть не лучше своих обидчиков.
Какие мелочные люди, аж противно. Моральный компас у редакции сбоит, что ли.
Child is MORE important than books. Praise the child for creativity!
Жаль, что я не Соловьев.
Я бы её отоварил по башке колбасой.
Или бутылкой минералки?