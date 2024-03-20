17 человек, которые мстят так виртуозно, что лучше с ними не связываться

Чаще всего о мести говорят, что ее нужно «подавать холодной». Герои наших сегодняшних историй не стали ограничивать себя в «рецептах», но конечный результат выдали такой, что так и хочется сказать: «Да о такой мести только кино снимать!»

> В общем, проверял он ее очень долго, отомстил за кассира. Остальные в очереди к кассе: Ну да, ну да, пошли мы на х**...

А для тех, кому не хватило историй о том, как расплата настигает обидчиков, мы подготовили еще одну подборку — о людях, которые так и норовят устроить жизнь за чужой счет. И некоторые уже успели заплатить за это.