16 учителей, чья работа регулярно проверяет их терпение и чувство юмора на прочность

В своей жизни учителя видят много разных характеров и поступков. И кажется, что ученикам и их родителям сложно осуществить выходку, которая загонит настоящего профессионала в ступор. Но ребята из сегодняшней подборки не промах и смогли отчебучить такое, что наши герои срочно захотели поведать об этом в сети.

  • В классе моей жены учился мальчик, который просто помешан на «Титанике». Он пытался вплести «Титаник» в каждый разговор. В начале каждого дня все ученики встают и хором называют текущую дату, заканчивая годом. Так вот каждый раз, когда этот мальчик стоял рядом с моей женой во время утреннего ритуала, она слышала, как он шепчет себе под нос «1912» вместо «2013», как все остальные дети. © apackofmonkeys / Reddit
  • Первоклашка:
    — А у тебя есть сын?
    — Нет.
    — А у тебя есть дочь?
    — Нет.
    — А-ха-ха! У тебя никто нет! © HamsterHamsy / Pikabu
  • 5-летняя девочка начала сильно плакать. Весьма обеспокоенный, я подбегаю и спрашиваю, что случилось. Она показывает один волосок и говорит, что у нее выпадают волосы и она лысеет. Мне пришлось объяснить, что волосы выпадают естественным путем, но их место занимают новые. © snoobsnob / Reddit
  • Двое 8-летних детей поссорились. Ребенок № 1 разозлился на ребенка № 2. Как и положено 8-летнему ребенку, ребенок № 1 сказал ребенку № 2: «Ты мне больше не друг, не приходи на мои дни рождения». Ребенок № 2 ответил: «Я ходил на твои дни рождения только ради торта». © Aprils-Fool / Reddit
  • Жена работает преподавателем в музыкальной школе, только что рассказала следующую ситуацию. Выходит в коридор, а там парнишка, принятый в этом году, соответственно обучается всего полтора месяца. Происходит следующий диалог. Жена:
    — Ты куда?
    — Домой.
    — Какое домой? Быстро на хор!
    — Не хочу, мне разрешили туда не ходить.
    — Кто это разрешил?
    — Марь Иванна Иванова
    — Эээээ? Парень, а ничего, что это я?
    Занавес. © Muharrabi / Pikabu
  • На днях мне пришлось оставить 12 девочек из 9-го класса в классе одних на три минуты. Я в шутку сказала им: «Ведите себя хорошо», потому что знала, что, кроме как сидеть и болтать, они ничего делать не будут. Но когда я вернулась, то увидела, что они перевернули в моем кабинете все, что только могли: парты, стулья, вещи на моем столе, микроволновую печь, мусорные урны... Это было забавно, потому что они ничего не сломали, и я не ожидала, что они начнут бедокурить. Они были так горды собой, что не могли перестать хихикать. © tscott2 / Reddit
  • Я задавала своим ученикам слова на букву «м». Я: «Следующее слово — «милая». 6-летний мальчик: «А, это значит, я должен просто написать здесь ваше имя?» Его папа им очень гордился, смеялся до слез. © fmp243 / Reddit
  • Тетя моей жены была учительницей в первом классе. В первый день нового учебного года один маленький мальчик спросил, когда будет «тихий час». Она объяснила, что такое есть только в детском саду, а в школе так не делают. Он выдает: «Кто, блин, меня сюда записал?» © BenjiG19 / Reddit
  • Когда преподавал естественные науки в 6-м классе, я похвалил одного мальчика за его успехи в химии и сказал, что он мог бы стать химиком. Он ответил: «Ни за что, это тяжелая работа, нужно каждую неделю открывать новый элемент». © Joe-Eff / Reddit
  • Работаю учителем информатики третий год. Охранница спросила, где сопровождающий, сказал, что это я, документы предъявил. Куда забавнее было, когда я всех проводил, собираюсь идти в кабинет, и меня останавливают две девочки:
    — Мальчик, привет! А ты, случаем, не из этой школы?
    Мальчик. Давно меня так не называли! Приятно! © trenchar / Pikabu
  • Мама одной девочки слезно просила поднатаскать дочь, мол, та сильно отстает. Приходит на занятие — домашнее задание не сделано. Звоню ее маме, и она отчебучивает: «Да, она была занята! Так же, как и я! Мы были на показе мод!»
  • Разговор с шестиклассницей сегодня:
    — Тимофей Алексеевич, я вот тут не понимаю, можете объяснить?
    — Да, конечно, приходи после уроков, я вот на 7-8 буду у себя в кабинете.
    — ... А это бесплатно? © trenchar / Pikabu
  • Преподаю историю в старших классах. Однажды дала самостоятельную работу на пятнадцать минут, сама села заполнять журнал и уснула. Проснулась от того, что ученица берет и укрывает меня своей кофтой, а весь класс пытается сидеть тише, чтобы не разбудить. И ведь никто даже не заржал, как я боялась! © Подслушано / Ideer
  • Тружусь учителем младших классов. Иду как-то зимой в школу, а на улице лед и очень скользко. Я, само собой, поскальзываюсь и почти падаю! Но чувствую, что меня кто-то поймал. Обернулась, а там мой ученик из второго класса смотрит на меня и выдает: «Ну раз вы такая падючая, то пошли вместе!» Взял меня за руку и повел! Маленький герой и настоящий мужчина! © Подслушано / Ideer
  • Работала в школе учителем. Школа от дома через дорогу, поэтому в свободном окне успевала сбегать домой перекусить. Покушала, решила вывести собаку на 5 минут — дверь захлопнулась, а ключ я забыла. Пришлось взять собаку с собой в школу — сидела со мной на уроках. Дети были в восторге. © Подслушано / Ideer
  • Мои ученики недавно писали контрольную. Справились малыши так себе. Ну я на них, естественно, ругаюсь — все как положено. И в конце своей пламенной речи говорю: «У вас в одно ухо влетает, из другого вылетает!» И тут один из учеников затыкает себе одно ухо и, повернувшись ко мне ухом открытым, гордо и громко произносит: «Рассказывайте, Александра Викторовна!» © Подслушано / Ideer

А одной статьи для всех проделок маленьких шалопаев не хватит. Так что держите еще подборку.

