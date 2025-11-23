А была ли она у вас? На самом деле- это не страшно. Взамен вы получили желаемое и самое главное , что вам это нравится)
19 историй, после которых герои подумали: «Жизнь меня к такому точно не готовила»
В подростковом возрасте каждый из нас был уверен, что абсолютно точно знает, что делать, с кем дружить и чем заниматься. Но вскоре наступает момент, когда хочется сказать: «А можно инструкцию?» Сегодня мы собрали для вас 20 историй о неожиданных поворотах судьбы.
- Еду в маршрутке. Рядом сидит мама с сыном лет пяти. Между ними происходит следующий диалог:
— Мама, а почему люди вырастают?
— Ну, так жизнь устроена. Ты тоже вырастешь.
— Но я не хочу становиться взрослым.
— Быть взрослым весело!
— По папе не видно... © LOL.Story | Смешные истории из реальной жизни / VK
- Меня никто не готовил к тому, насколько же я уставшим буду каждый день после работы. Даже с учетом того, что мой рабочий день меньше, чем на учебе в колледже. А еще я до сих пор в шоке от объема той работы, которую необходимо сделать, чтобы просто поесть: выбрать рецепт, купить продукты, приготовить, помыть посуду. И так каждый день! © eabbaby / Reddit
- А мне нравится взрослая жизнь! Как вспомню всю школьную жесть с домашками, контрольными и страхом, что будут ругать за тройку, аж плохо становится. Не знаю, как у других, но у меня во время учебы были сплошные нервы. В универе было не лучше. Нет уж, я свою взрослую рутинную жизнь ни на что не променяю. Нет здесь никаких проблем, есть только задачи, которые необходимо решить. Да, забот полная панамка, но я ни перед кем не отчитываюсь и сама себе хозяйка! © Подслушано / Ideer
- Мне кажется, я деградирую по сравнению с периодом учебы. Тогда было много дисциплин, постоянные тренировки для мозга, цель — защитить диплом, сессии поддерживали в тонусе. А теперь работа, дом, несколько хобби, семья, но все это не то, так не развивает интеллект. Так хочется пойти на вторую вышку или на какие-либо курсы, но мешает дикая усталость от двух работ и обязанностей в быту. Мне все лень, в свободное время хочется просто лечь и восстановить силы. Это у многих так, да? Привет, взрослая жизнь? © Подслушано / Ideer
- Когда мой муж, будучи еще моим парнем, утверждал, что он не хочет жениться и вообще официальный брак его напрягает, я не стала его переубеждать. Просто села и обрисовала перспективу: я уважаю его нежелание жениться и не собираюсь на него давить, но лично я хочу официальную семью и детей. Поэтому в тот момент, когда я полностью окажусь к этому готова, и это станет моим главным приоритетом, я разорву наши отношения и построю семью с тем, кто с радостью разделит мое желание. Никаких ссор и скандалов — просто честно обозначила свои планы на жизнь. Муж сперва сильно опешил, но спустя полгода сам начал говорить о браке, спрашивать мои пожелания по поводу свадьбы и вслух размышлять о детях. До сих пор считаю, что честность — лучший метод диалога. © Карамель / VK
- Мы с женой вынуждены жить с тещей. Ключи от квартиры она мне не дает, мол: «Потеряет еще». Пришел я как-то домой на обед на час позже. Теща открыла дверь. Пообедал, уехал. Вдруг звонок от жены: «Мама звонила, сказала, что ты совсем обнаглел». Оказывается, недовольная теща ей в трубку кричала: «Почему он пришел на обед так поздно? Я что, должна как на привязи сидеть и караулить его?» В общем, в итоге они поцапались, как обычно. Как же это надоело. © Подслушано / Ideer
- Лично мне с возрастом стало труднее заводить друзей. В школе был очень общительным и часто тусовался со сверстниками вне ее стен. У меня еще сохранились друзья с тех времен, и я поддерживаю с ними связь. Но найти новые знакомства стало практически нереально и мне кажется это очень странным. © Unknown author / Reddit
- Особенно отчетливо понимаешь, что наступила взрослая жизнь, когда собираешься с подругами. Раньше обсуждали мужиков, тусовки и скидки на шмотки. А сейчас обсуждаем коммунальные услуги, семью и скидки на покупки для школы. Попробовали как раньше — пошли в караоке, фоток наделали. Но поняли, что уже не так весело, наутро — усталость такая, что на ногах еле стоишь, а фотки так себе вышли. © Мамдаринка / VK
- Я за последние годы пережила много перемен. Покупка квартиры, переезд, обустройство жилья, решение различных проблем. И только недавно я почувствовала себя действительно взрослой. Я впервые в жизни выбрала и заказала такую шторку в ванную, которая понравилась мне! С этим в моей семье всегда были проблемы и споры между мной, мамой и папой. Шторки менялись каждый месяц. © Не все поймут / VK
- Все мои родственники перестали со мной общаться, потому что я, взрослая 29-летняя женщина, устала от шума, суеты и больших расстояний. Я переехала из столицы в небольшой город на юге страны. Здесь я нашла работу, которая мне нравится, завела собаку и каждый вечер гуляю возле реки. Но моя семья не понимает моего выбора. Они считают, что я упустила все возможности и теперь не смогу обеспечить себе и им достойную жизнь. Они больше не хотят приезжать ко мне в гости и общаться со мной. Так, отказавшись от их ожиданий, перестав быть удобной для всех, я потеряла свою семью. © Палата № 6 / VK
- Я немного в шоке от того, как сильно влияет на здоровье сидячая работа. Раньше у меня была активная деятельность, я работал на заводе, занимался физическим трудом и много двигался. Сейчас я сижу в кресле по 10 часов в день 5 дней в неделю. Первые полгода было круто, но сейчас я удивлен, насколько сильно ухудшилось мое физическое состояние. Я даже немного скучаю по физическим нагрузкам. © LimeStream37 / Reddit
- Когда я был ребенком, взрослые казались какими-то магическими существами. Хочешь мороженое? Купил и съел. Хочешь не спать до утра? Да пожалуйста. Казалось, что взрослая жизнь — это полный кайф и свобода. А потом «бац!» — и ты взрослый. Но почему-то вместо мороженого — счета за коммуналку, вместо тусовок — очередь в поликлинике, а вместо «могу не спать» — «если не посплю, то завтра пожалею». Когда наступил тот переломный момент в жизни?! Теперь я смотрю на детей, которые мечтают поскорее вырасти, и хочется им сказать: «Не надо! Пока у вас главный стресс — выучить стих и не забыть сменку, живите и радуйтесь!» Потому что потом... потом ты однажды заходишь в МФЦ и осознаешь, что пути назад нет. © Не все поймут / VK
- В детстве я думала, что 30-летние женщины — это взрослые мамины подружки, успешные, с детьми и карьерой. Что ж, мне 30. Я работаю в супермаркете. Снимаю комнату вместе с подружкой на окраине. Постоянного парня нет, чего уж говорить про полноценную семью. Иногда прошу у родителей деньги, когда не хватает на свои потребности. Ох и наивной я была в детстве, когда думала, что 30-летние — это серьезные дяди и тети, которые жизнь пожили. У меня в 30 жизнь только начинается. © Карамель / VK
- Мне 28. Семья, работа, серьезные дела и взрослая жизнь. Бывают периоды, когда проблемы накатывают и силы на исходе. Когда становится совсем грустно, то готовлю себе вкусный чай с печеньками, а после забираюсь в кресло под пледик и читаю Гарри Поттера. Любую книгу с любого места. И становится мне так уютно и хорошо, будто я 11-летняя девочка, качу в Хогвартс-экспрессе от всех проблем в вымышленный волшебный мир. Вечер такого релакса и наутро я снова мама, жена, профессионал. © Подслушано / Ideer
- Моя сестра молодая, красивая девушка. На день рождения муж ей подарил сковороду. Сказал, чтобы ей было легче радовать его вкусняшками. Эта мудрая девушка не закатила скандал, не обижалась на него. Просто подарила ему на день рождения ящик инструментов. Сказала, что нужная в хозяйстве вещь, он теперь сможет починить дверцы на кухне, о которых она его два месяца просила. Мужик на своем примере понял свою ошибку. На следующий день рождения сестра получила шикарный букет цветов и сертификат в любимый магазин косметики. Ее муж получил от нее в ответ две путевки на курорт, о которых он давно мечтал. Намеки сработали. © Карамель / VK
- Думал, что быть взрослым — это круто, но как же сильно я ошибался. Недавно приболел. Повалялся день в кровати, молоко с медом попил, но не помогло. Пошел сам в больницу, впервые в своей жизни. Раза четыре пришлось звонить маме, чтобы она объяснила мне, какой врач нужен, куда идти, с кем говорить, где справки брать, что покупать, как вести себя и вообще, как не сорваться на каждую бабку, которая просто нагло лезет вперед, чтобы «только спросить». Классные приключения бывают во взрослой самостоятельной жизни... © Не все поймут / VK
- У моего мужа золотая теща. Каждый раз, когда у нас с ним какие-либо конфликты, она остановится на его сторону. Когда я у нее спрашиваю: «Мама, почему такая несправедливость?!» — она мне говорит одну фразу: «Я не уверена, что в этом мире найдется еще один такой супергерой, способный терпеть твой скверный характер!» Поэтому я никогда и не понимаю: кто пишет все эти анекдоты про тещу? © Карамель / VK
- Был у меня обычный мужик, уютный такой, стабильный. Говорил, что любит, звал в гости, покупал подарочки. Через полгода отношений предложил съехаться. Я радостная, уже в голове мебель расставляю. А он такой: «Только ты ж не против, если мама с нами жить будет?» Я зависаю. Думаю, ну может, временно? Ага. Он продолжает: «Она готовит, стирает, короче, напрягать не будет». Я спрашиваю: «А ты вообще сам когда-то жил один?» Он: «А зачем?» Побоялась спросить про то, как мы личную жизнь строить будем, точнее, боялась услышать: «Да она опытная женщина, подскажет, если что, как лучше». Я сказала, что подумаю. И убежала. До сих пор думаю. Только уже с другим. © Не все поймут / VK
- Искала няню для ребенка. Одна мадам мне написала, что предложение интересное, но чем я собираюсь ее кормить, а то у нее непереносимость некоторых продуктов. Также не забыла упомянуть, что я обязана оплачивать ей такси до места работы и обратно. К такому меня жизнь не готовила. Пойду скажу своему работодателю, что он обязан мне такси в обе стороны оплачивать и кормить на регулярной основе. © Подслушано / Ideer
А жизнь и правда преподносит интересные уроки! Но, признайтесь честно, без этих сюрпризов было бы скучно? Осталось только узнать: что самое непредсказуемое происходило с вами? Ждем ваши комментарии.
