Не могу не написать - слово качели никогда не употребляется в единственном числе, только во множественном.
15 историй о папах, которые не говорят о чувствах, но доказывают любовь поступками
Говорят, что отцовская любовь — это не всегда громкие признания и напыщенные речи. Чаще она проявляется в «подарках от зайчика», вовремя прогретой машине или поддержке именно тогда, когда она нужнее всего. Мы собрали теплые и живые истории о мужчинах, чья нежность способна растопить самый толстый лед и напомнить нам о чем-то по-настоящему родном.
- Замуж я вышла рано, в 21 год. Муж хоть и старше меня на 5 лет, и брак у него был второй. Скандалили мы постоянно, из-за всего. А жили первое время с родителями. Теперь, собственно, сама история. Поссорились мы. Родители были на работе, поэтому я просто ушла во двор. Во дворе у нас тогда была качеля, старая, я к ней еще в детстве языком зимой прилипала. Села я на нее и страдаю, сижу. А тут смотрю — отец с работы идет. Подошел, спрашивает, что случилось, я рассказываю. А надо сказать, что он был человек не очень эмоциональный, по крайней мере снаружи. Он слушает, головой кивает, да помалкивает. Я выговорилась и тоже замолчала. И тут он начинает меня раскачивать потихоньку: кач-кач, кач-кач. Все выше и выше, я уже ногами помогаю, чтобы повыше, побыстрее, кач-кач. Ух, через пять минут уже высоко, дух захватывает, какие слезы — смех истерический. Вот так и качал меня минут 30, дочу свою великовозрастную, кач-кач. Качает молча, улыбается, а я хохочу, как ребенок. Вот такие воспоминания.
- Папа никогда не говорил «горжусь тобой». Не его слова, не его стиль. Хвалил редко, критиковал чаще, по-доброму, но все же. Когда я защитила диссертацию, он приехал. Сидел в зале, слушал. После — пожал руку. Сказал «молодец». Все. Через месяц иду к родителям, вижу — у него на рабочем столе стоит моя фотография с защиты в рамочке. Маленькая такая, незаметная. Рядом с инструментами, в углу. Я ничего не сказала. Он не заметил, что я увидела. Мы оба сделали вид, что все как обычно. Но я теперь знаю.
В школе, учитель,-а кто твой отец?Дети отвечают-военный, спортсмен, водитель.А один мальчик -А мой папа -подлец.--Кто тебе это сказал!?-Мама
- На первом курсе узнала про программу работы для студентов за границей и загорелась идеей. Заняла денег, разобралась с учебой. Осталось только получить согласие родителей. Говорю маме, а она мне: «Папа против». У меня все упало. Я же все рассчитала, мне нужно только согласие родителей, а именно папы. Звоню тете, благодарю за деньги, объясняю ситуацию, почему они мне больше не нужны. Советует позвонить папе самой. Звоню ему, а он мне: «Доча, ты о чем? В первый раз слышу. Ну-ка нормально объясни». Успокоившись, объясняю. Оказывается, мама не хотела меня отпускать и ответила за папу. Я проработала за границей летние месяцы, набралась опыта работы, улучшила уровень своего английского языка, встретила много хороших людей, ставших впоследствии моими друзьями, побывала в нескольких крупных городах. Но лучшим воспоминанием о поездке является момент, когда папа говорит: «Дерзай, доча!» Благодарю, папа.
Да, уж, с такой мамой и врагов не надо. Понятно, что родители развелись, но зачем же рушить мечту дочери, не узнав мнение противоположной стороны.
«Построил сыну кровать своими руками»
- Когда училась в школе, была у нас собака — спаниель. Мы с ней обе были молодые, и раз во время прогулки она у меня убежала. Искали, не нашли. Я уже не надеялась больше ее увидеть, но в выходной день, когда работал птичий рынок, папа поехал туда. Далее с его слов: «Стоят женщина с парнем, держат ее на поводке. Продают. Я подошел, буркнул: „Ваша собака что ли?“ — забрал поводок и увел ее». Вот это было счастье.
- Была у меня история с манной кашей. Я очень сильно переборщила с манкой и потом ножом резала. Папа все съел и сказал, что наконец-то поел нормальной манной каши.
- Моя дочка 16 лет пришла домой вся в слезах: парень бросил. Я вообще не знала, как ее утешить, но муж сразу въехал в ситуацию. Зашел к ней в комнату и такой: «Ну что, поедем с ним поговорим? Или сначала мороженое?» Дочка сначала офигела, а потом сквозь слезы начала смеяться. Она обняла папу, вытерла сопли и сказала: «Сначала мороженое, а потом поговорим». Они пошли в торговый центр, а вернулись через пару часов с пакетами сладостей и улыбками до ушей. Муж потом сказал: «Главное — показать, что она не одна. А остальное — ерунда». Вот что значит золотой отец. Он не грузит советами, не несет чушь про «забудь», а просто делает так, чтобы дочь знала: папа всегда на ее стороне.
«Дочку спрашивают, мама ли сделала ей такие красивые косички. Нет! Не мама, папы тоже могут кое-что»
- Папы такие папы. Когда мой папа услышал из-за закрытой двери моей комнаты звуки гитары (в гости приехал приятель, студент, будущий актер музыкального театра), то, почувствовав «опасность» завоевания своей территории, приоткрыл дверь, поздоровался, демонстративно поставил стул посреди коридора, организовал себе мини-концертный зал, давая понять, кто в доме хозяин.
- Наш папа был спортивным тренером, занимался со мной и братом футболом. Так вот, однажды у нас в машине внезапно закончился бензин. Он три километра толкал машину в гору, пока мы не встретили полицейского, который нам и помог. Зная отца, я уверена, что он дотолкал бы машину до дома все 50 км.
- Перед сдачей госов меня бросил парень. Папа пытался меня утешить как умел: приготовил шашлык, вместе с мамой обсуждал его, но я все страдала. Вечером он приходит с работы, таинственно протягивает телефон, а там сообщение из его чата с друзьями, где он попросил ему прислать фотки самых смешных и милых котиков и собачек. Знает, что я такое люблю.
«Обещал сыну, что он поиграет в песке, но погода никак не налаживалась. Пришлось сдержать обещание, но другим способом...А когда ребенок улегся спать, мы с женой там устроили романтик»
Прямо на песке? Вспоминаю роман А. Рипли "Скарлетт", где Ретт и Скарлетт занимались тем же на пляже, после чего Ретт заявил, что это было очень неприятно. Но они делали это вынужденно, а здесь добровольно.
- Мне было 6 лет, сидели с мамой у ее сестры в гостях. Вечером звонит отец и говорит: «На работу котят подбросили... этих... персидские, во! Жалко стало, я домой их забрал, красивые. Давай оставим?» Мы мчимся домой. Мама злая, а я счастливая — дома котята. Приходим домой, батя стоит, репу чешет: «Они под диван забились, голодные и мокрые, грязные». Мы, пока разделись, ужин разогревали, не обращали внимания на диван. Мама все отчитывала папу: «Ну какие персы? Ты же знаешь, что они лохматые, шерсти дома будет — сам чесать их будешь?» А отец: «Ну они не такие уж и пушистые... а еще чумазые какие-то, их бы умыть!» И вот спустя пару часов мы видим этих «чумазых персов» — два маленьких сиамских котенка. Глаза синие, как сапфиры. Моськи черные, как и хвосты с лапами. Папа кричит: «Во, смотри какие чумазые! Давай я их умою сейчас». Мама в хохоте за живот держится: «Сережа, да какие же это персы чумазые, это сиамские котята». Два сиамских котенка прибились в автомастерскую на производстве, где отец работал. Откуда эти породистые там — никому не известно. Отец очень кошек любит, не смог их там оставить. Оказались это девочка и мальчик. Девочку отдали кому-то, а мальчика оставили. Хороший кот был, отец его все «чумазым» звал.
- Лето, мы с папой и моим младшим братом плывем на моторной лодке по озеру от бабушки домой, расстояние километров 50, наверное. И вдруг налетел сильный ветер, началась гроза. Деваться некуда, надо плыть. Папа укрыл нас, как мог, своим дождевиком. Последние метры до берега, мелководье, мотор выключен, папа выпрыгнул из лодки и тащил ее за собой. Представляю сейчас, как ему было страшно за нас.
- Все мое детство папа мечтал научить меня играть на гитаре. Но мне было неинтересно и откровенно плохо получалось. Лет через десять попыток папа сдался. А потом у меня родилась дочь. И на ее семилетие папа подарил ей розовую гитару. Дочке же играть очень понравилось, уже три года активно занимается с дедом, и интерес не пропал. Никогда еще мы не видели дедушку таким счастливым — говорит, что сбылась его маленькая, но заветная мечта.
«Дочка попросила в подарок кровать. Я сделал»
- Я третья дочка в семье. Готовили дома всегда старшие сестры. Когда была в 9 классе, мама уехала отдыхать в санаторий, ну а я, как единственная хозяйка в доме, попыталась приготовить обед. Приготовила. Неудачно. Но мой отец с выдержкой поел суп и хвалил, что очень вкусно. Я-то знала, что суп невкусный, но в тот момент я была готова расплакаться. Он и до сих пор так делает. Лучший папа.
- Мой отец никогда не любил животных, всегда говорил, что мы их заводить не будем. Я пыталась его уговорить, но он был неприступным. Однажды гуляли на улице, переходили дорогу через подземку, а там стояла девочка, уговаривала купить у нее котенка за 10 рублей. Мы почти прошли мимо, но я остановилась. Взяла отца за руку и сказала, что нам нужно забрать его. Он тут же начал отговаривать меня, но котенок вылез к нему и начал кусать за штаны. Все, сердце отца растаяло в один миг, он поднял котенка на руки, прижал к себе и сказал заплатить. С тех пор у нас в доме живет прекрасная кошечка, которая стала для папы «второй дочкой», скажу честно, я иногда даже ревную.
- Решила я однажды написать роман. Длинный, содержательный, биографический. Но слог не складывался, мысль терялась, цельность отсутствовала. В отчаянии я обратилась за оценкой к моему папе, он всегда во всем меня поддерживает. Он, прочитав мое творение, задумался на минуту и многозначительно изрек: «Пиши, Жесси, на любое произведение найдется свой спрос». Сижу в замешательстве теперь, поддержал как смог, что тут скажешь.
