Истории
22.04.2026
15+ человек рассказали, как встретили добро и человечность там, где не ждали

Говорят, что добро всегда возвращается, но часто мы даже не представляем, каким душевным путем это происходит. Купленный из жалости цветок может обернуться карьерным взлетом и предложением руки и сердца, а вовремя предложенная помощь незнакомцу — крепкой дружбой или неожиданным спасением в морозный день. Жизнь постоянно подбрасывает нам шансы стать для кого-то «тем самым» человеком, который не прошел мимо открытого окна машины или дождался на остановке такси. И в такие трогательные моменты понимаешь: мир гораздо теплее и светлее, чем нам иногда кажется.

  • Сегодня я потеряла сумку. Она слетела с плеча, а я не заметила. В сумке было несколько документов, куча банковских карт, наличные деньги. И знаете, что? Мне ее вернули. Нашли на дороге, выискали на каком-то чеке мой номер телефона, в итоге я из звонка нашедших и узнала о потере, даже испугаться не успела. Нашли две девушки, и им ничего не стоило забрать деньги и выкинуть сумку в ближайшую урну, но мое добро у меня в полной сохранности. Люди, какие же вы хорошие.
ceterus_ceramic
  • Одно из самых счастливых воспоминаний о школе — это урок физкультуры. Была зима, и в зале было очень холодно. Две девчонки стояли посреди зала в обнимку, чтобы согреться. Потом к ним присоединились еще несколько человек. И еще. В итоге весь класс стоял в обнимку посреди зала, как кучка пингвинов, и грелся, даря частичку своего тепла каждому.
  • Я сидела в рабочей столовке и грустила над котлетой с пюре. Мест свободных не было, подсела женщина. Я вывалила на нее все свои проблемы: про начальника-самодура, про мужа, что постоянно задерживается. Она выслушала, а потом полезла в сумку и достала книжку. Просто детскую книжку. И сказала, дескать, почитай, станет легче. И ушла. Дома я действительно начала ее читать. А это «Поллианна», где героиня во всем находила хорошее. Сразу меня это бесило, а потом включилась в игру. И правда, легче стало.
ADME
  • Был случай в детстве. Я жил в деревне и возвращался с рыбалки пешком через поле. Идти было долго, и надвигалась гроза. В вымытом русле реки я увидел маленькую овечку, которая не могла из этого русла выбраться. Я вытащил ее, и она спокойно пошла за мной домой. Вот тогда я впервые в жизни испытал чувство счастья за помощь.
  • Зашла сегодня в супермаркет, увидела, что волонтеры поставили «тележку доброты», чтобы люди могли положить туда какую еду для поддержки людей в сложных ситуациях. Я скромненько купила гречку и печенье, все же любая помощь важна. Подхожу к этой тележке и вижу, что ее уже доверху забили продуктами. И так тепло и приятно стало, что стольким людям не все равно. Добро есть и будет! Всегда.
daryatimmy
  • Живу на пятом этаже, лифт сломан уже третью неделю. Хожу пешком, ворчу про себя, всем надоел с этой темой. На второй неделе замечаю что на каждой площадке кто-то поставил маленькую скамеечку — передохнуть. Не знаю кто. Консьержки нет, управляющие и не чешутся. Просто появились скамеечки, четыре штуки, на каждом этаже. Однажды поднимаюсь, на второй площадке сидит дед с третьего, дышит. Я говорю: «Вы не знаете кто скамейки поставил?» Он говорит: «Я поставил». Я говорю: «Спасибо, очень удобно». Он говорит: «Мне самому надо было, колени плохие». Поднялся к себе и подумал что это лучшее что я слышал за месяц. Человек не жаловался — просто решил проблему.
  • Одному моему коллеге тяжело даются любые слова благодарности и похвалы. В его понимании, ему, такому большому и суровому, не пристало «мимимишничать». Но он все показывает делом. Обычно, если я что-то для него делаю, он меня за это кормит. Когда это что-то очень важное — кормит часто. Может даже утром рано позвонить и потащить в кафе на завтрак. Так что, даже если сложности с деньгами, голодной точно не останусь.
  • Племяннице пять лет, и она сейчас в фазе «хочу все знать». Каждый вопрос — это допрос. «Почему небо синее», «Почему у кошки четыре ноги, а у людей две», «Почему дедушка лысый». На прошлой неделе смотрела с ней мультик, там злодей. Она такая: «А почему он злой?» Я говорю: «Наверное, его никто не любил в детстве». Она подумала минуту и выдает: «А если б его любили, он бы не стал злодеем?» Я говорю: «Наверное». Она еще подумала. «А если б у него был котик?» Я не нашлась что ответить, если честно. Потому что, возможно, она права. Мир был бы лучше, если бы у каждого злодея был котик. Теперь это моя основная философия жизни.
Olga Dubrowski
49 минут назад

Видала я злых людей, у которых были домашние животные. Говорят, Гитлер любил кошек. К сожалению, такой подход к оценке людей не всегда работает.

Ответить
  • Приехал на рынок, машину поставил и ушел гулять по рядам. И тут звонят, мол, ваша машина? Подтверждаю. А мне говорят, что у меня стекло открыто. Прихожу, а там парень стоит, стережет. Говорит: «Мало ли документы вытащат какие, вот и присматриваю». Мир все же не без добрых людей.
  • На кассе самообслуживания услышал, как маленькая девочка говорит маме, мол, надо показать чек и тогда дадут игрушку-брелок. Мама ей ответила, что у них в чеке недостаточная сумма для обмена на игрушку. И тогда я решил использовать свой чек для этого. Стою такой взрослый 37-летний лоб перед работницей магазина и говорю: «Дайте игрушку в обмен на чек». Счастью девочки не было предела, а мне это ничего не стоило.
soundwavestamer
  • Веду сына в садик. На улице дождь, мокнем, но идем спокойно. Спускаемся на платформу. На лестнице краем глаза замечаю, что сзади кто-то останавливается на каждой ступеньке, будто не может обогнать. Отхожу в сторону, смотрю — а за нами стоит какая-то мадам и держит над нами зонтик! Я смутилась, поблагодарила. Вроде мелочь, но так приятно. Весь день после этого прошел отлично.
  • Приехала по делам. Управилась минут тридцать, выхожу — смотрю, а возле моей машины парень какой-то ходит туда-сюда. Подхожу выяснять, что случилось. И тут он говорит, что, оказывается, я выронила ключи, и он все это время стоял и ждал меня на морозе. Спасибо!
  • Однажды я написала в социальных сетях, что отдаю заморозки ненужные уже, и написал мужчина. Я докупила еще каш, пельмени, макароны, и доложила продукты. А через полтора года он мне написал, что теперь у него есть работа и деньги, но он помнит мое добро, это было приятно.
yuliyadashuk
  • Покупала кофе. Заметила на прилавке банку для «пожертвований» с надписью «На енотика». Решила кинуть все мелкие купюры, что были в кошельке. Бариста заметила это, взяла банку и, пересчитав деньги, радостно вскрикнула: «Ура! У меня будет енотик!» Оказалось, моих денег как раз не хватало для полной суммы. Девушка оказалась очень милой, мы разговорились и она пригласила меня в гости на знакомство с енотиком.
  • Позавчера опоздал на свой автобус в половину седьмого утра. Бежал за ним метров сто, но водитель не захотел останавливаться ради меня или просто не увидел. Грустно вернулся на остановку, а там таксист спрашивает меня: «Опоздал на автобус? Садись, догоним их!» Я ему отвечаю: «У меня денег наличных нет с собой, только на автобус». Он мне говорит: «Не волнуйся, это чисто по-человечески будет, если я помогу тебе!» Нужно было видеть лицо водителя автобуса, когда я, деловой, вылез из такси и залез к нему в салон. Спасибо шикарному таксисту, который оказался невероятно добрым человеком!
  • Сижу на лавочке, в парке. На другой лавке дедушка. Сидели рядом минут 30, наверное. Он встает и говорит: «Не знаю, как с вами правильно попрощаться? „До свидания“ не подходит, мы не знакомы. Будьте здоровы». И так тепло внутри стало. Сразу подумала, что будто мое добро ко мне вернулось.
sabinaprotelo.psy
  • Утром я бежала по своей улице, очередная пробежка. По пути видела таких же бегунов, как и я. Но одна девушка сделала мой день. Она бежала мне навстречу, такая же запыхавшаяся, с языком на плече, и когда дистанция между нами сократилась, она вдруг вытянула руку в жесте «дай пять». Ударили, улыбнулись, помчали дальше!

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

