Видала я злых людей, у которых были домашние животные. Говорят, Гитлер любил кошек. К сожалению, такой подход к оценке людей не всегда работает.
15+ человек рассказали, как встретили добро и человечность там, где не ждали
Истории
22.04.2026
Говорят, что добро всегда возвращается, но часто мы даже не представляем, каким душевным путем это происходит. Купленный из жалости цветок может обернуться карьерным взлетом и предложением руки и сердца, а вовремя предложенная помощь незнакомцу — крепкой дружбой или неожиданным спасением в морозный день. Жизнь постоянно подбрасывает нам шансы стать для кого-то «тем самым» человеком, который не прошел мимо открытого окна машины или дождался на остановке такси. И в такие трогательные моменты понимаешь: мир гораздо теплее и светлее, чем нам иногда кажется.
- Сегодня я потеряла сумку. Она слетела с плеча, а я не заметила. В сумке было несколько документов, куча банковских карт, наличные деньги. И знаете, что? Мне ее вернули. Нашли на дороге, выискали на каком-то чеке мой номер телефона, в итоге я из звонка нашедших и узнала о потере, даже испугаться не успела. Нашли две девушки, и им ничего не стоило забрать деньги и выкинуть сумку в ближайшую урну, но мое добро у меня в полной сохранности. Люди, какие же вы хорошие.
ceterus_ceramic
- Одно из самых счастливых воспоминаний о школе — это урок физкультуры. Была зима, и в зале было очень холодно. Две девчонки стояли посреди зала в обнимку, чтобы согреться. Потом к ним присоединились еще несколько человек. И еще. В итоге весь класс стоял в обнимку посреди зала, как кучка пингвинов, и грелся, даря частичку своего тепла каждому.
- Я сидела в рабочей столовке и грустила над котлетой с пюре. Мест свободных не было, подсела женщина. Я вывалила на нее все свои проблемы: про начальника-самодура, про мужа, что постоянно задерживается. Она выслушала, а потом полезла в сумку и достала книжку. Просто детскую книжку. И сказала, дескать, почитай, станет легче. И ушла. Дома я действительно начала ее читать. А это «Поллианна», где героиня во всем находила хорошее. Сразу меня это бесило, а потом включилась в игру. И правда, легче стало.
ADME
- Был случай в детстве. Я жил в деревне и возвращался с рыбалки пешком через поле. Идти было долго, и надвигалась гроза. В вымытом русле реки я увидел маленькую овечку, которая не могла из этого русла выбраться. Я вытащил ее, и она спокойно пошла за мной домой. Вот тогда я впервые в жизни испытал чувство счастья за помощь.
- Зашла сегодня в супермаркет, увидела, что волонтеры поставили «тележку доброты», чтобы люди могли положить туда какую еду для поддержки людей в сложных ситуациях. Я скромненько купила гречку и печенье, все же любая помощь важна. Подхожу к этой тележке и вижу, что ее уже доверху забили продуктами. И так тепло и приятно стало, что стольким людям не все равно. Добро есть и будет! Всегда.
daryatimmy
- Живу на пятом этаже, лифт сломан уже третью неделю. Хожу пешком, ворчу про себя, всем надоел с этой темой. На второй неделе замечаю что на каждой площадке кто-то поставил маленькую скамеечку — передохнуть. Не знаю кто. Консьержки нет, управляющие и не чешутся. Просто появились скамеечки, четыре штуки, на каждом этаже. Однажды поднимаюсь, на второй площадке сидит дед с третьего, дышит. Я говорю: «Вы не знаете кто скамейки поставил?» Он говорит: «Я поставил». Я говорю: «Спасибо, очень удобно». Он говорит: «Мне самому надо было, колени плохие». Поднялся к себе и подумал что это лучшее что я слышал за месяц. Человек не жаловался — просто решил проблему.
- Одному моему коллеге тяжело даются любые слова благодарности и похвалы. В его понимании, ему, такому большому и суровому, не пристало «мимимишничать». Но он все показывает делом. Обычно, если я что-то для него делаю, он меня за это кормит. Когда это что-то очень важное — кормит часто. Может даже утром рано позвонить и потащить в кафе на завтрак. Так что, даже если сложности с деньгами, голодной точно не останусь.
- Племяннице пять лет, и она сейчас в фазе «хочу все знать». Каждый вопрос — это допрос. «Почему небо синее», «Почему у кошки четыре ноги, а у людей две», «Почему дедушка лысый». На прошлой неделе смотрела с ней мультик, там злодей. Она такая: «А почему он злой?» Я говорю: «Наверное, его никто не любил в детстве». Она подумала минуту и выдает: «А если б его любили, он бы не стал злодеем?» Я говорю: «Наверное». Она еще подумала. «А если б у него был котик?» Я не нашлась что ответить, если честно. Потому что, возможно, она права. Мир был бы лучше, если бы у каждого злодея был котик. Теперь это моя основная философия жизни.
- Приехал на рынок, машину поставил и ушел гулять по рядам. И тут звонят, мол, ваша машина? Подтверждаю. А мне говорят, что у меня стекло открыто. Прихожу, а там парень стоит, стережет. Говорит: «Мало ли документы вытащат какие, вот и присматриваю». Мир все же не без добрых людей.
- На кассе самообслуживания услышал, как маленькая девочка говорит маме, мол, надо показать чек и тогда дадут игрушку-брелок. Мама ей ответила, что у них в чеке недостаточная сумма для обмена на игрушку. И тогда я решил использовать свой чек для этого. Стою такой взрослый 37-летний лоб перед работницей магазина и говорю: «Дайте игрушку в обмен на чек». Счастью девочки не было предела, а мне это ничего не стоило.
soundwavestamer
- Веду сына в садик. На улице дождь, мокнем, но идем спокойно. Спускаемся на платформу. На лестнице краем глаза замечаю, что сзади кто-то останавливается на каждой ступеньке, будто не может обогнать. Отхожу в сторону, смотрю — а за нами стоит какая-то мадам и держит над нами зонтик! Я смутилась, поблагодарила. Вроде мелочь, но так приятно. Весь день после этого прошел отлично.
- Приехала по делам. Управилась минут тридцать, выхожу — смотрю, а возле моей машины парень какой-то ходит туда-сюда. Подхожу выяснять, что случилось. И тут он говорит, что, оказывается, я выронила ключи, и он все это время стоял и ждал меня на морозе. Спасибо!
- Однажды я написала в социальных сетях, что отдаю заморозки ненужные уже, и написал мужчина. Я докупила еще каш, пельмени, макароны, и доложила продукты. А через полтора года он мне написал, что теперь у него есть работа и деньги, но он помнит мое добро, это было приятно.
yuliyadashuk
- Покупала кофе. Заметила на прилавке банку для «пожертвований» с надписью «На енотика». Решила кинуть все мелкие купюры, что были в кошельке. Бариста заметила это, взяла банку и, пересчитав деньги, радостно вскрикнула: «Ура! У меня будет енотик!» Оказалось, моих денег как раз не хватало для полной суммы. Девушка оказалась очень милой, мы разговорились и она пригласила меня в гости на знакомство с енотиком.
- Позавчера опоздал на свой автобус в половину седьмого утра. Бежал за ним метров сто, но водитель не захотел останавливаться ради меня или просто не увидел. Грустно вернулся на остановку, а там таксист спрашивает меня: «Опоздал на автобус? Садись, догоним их!» Я ему отвечаю: «У меня денег наличных нет с собой, только на автобус». Он мне говорит: «Не волнуйся, это чисто по-человечески будет, если я помогу тебе!» Нужно было видеть лицо водителя автобуса, когда я, деловой, вылез из такси и залез к нему в салон. Спасибо шикарному таксисту, который оказался невероятно добрым человеком!
- Сижу на лавочке, в парке. На другой лавке дедушка. Сидели рядом минут 30, наверное. Он встает и говорит: «Не знаю, как с вами правильно попрощаться? „До свидания“ не подходит, мы не знакомы. Будьте здоровы». И так тепло внутри стало. Сразу подумала, что будто мое добро ко мне вернулось.
sabinaprotelo.psy
- Утром я бежала по своей улице, очередная пробежка. По пути видела таких же бегунов, как и я. Но одна девушка сделала мой день. Она бежала мне навстречу, такая же запыхавшаяся, с языком на плече, и когда дистанция между нами сократилась, она вдруг вытянула руку в жесте «дай пять». Ударили, улыбнулись, помчали дальше!
Похожее
15+ историй, где счастье прячется в простых вещах
Истории
16.02.2026
17 жизненных сцен из транспорта, теплых и бодрящих как кофе на заправке
Истории
09.03.2026
19 историй со звуком перфоратора, когда вызов мастера на дом стал началом комедийного сериала
Истории
03.03.2026
15 уморительных историй про то, что в каждой семье есть свой комик
Истории
02.04.2026
16 внезапных реплик из примерочных, которые подняли настроение всему магазину
Истории
03.03.2026
18 историй о том, как спонтанное решение круто изменило жизнь
Истории
16.02.2026
20 случаев, когда прошлое нежданно постучало в двери и сказало: «Приветик»
Истории
10.03.2026
17 честных историй о первой получке, которая приоткрыла дверь во взрослую жизнь
Истории
11.04.2026
15 бьюти-мастеров, у которых от просьб клиентов аж мозг на минуточку завис
Истории
16.04.2026
19 историй из многоэтажек, где всегда есть место для любви и дружбы
Истории
19.02.2026
15+ простых историй о том, как начальник открылся с совершенно неожиданной стороны
Истории
28.02.2026
15+ случаев, когда поход в магазин превратился в живую историю, которой хочется поделиться
Истории
10.03.2026