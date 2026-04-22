15+ человек рассказали, как встретили добро и человечность там, где не ждали

Говорят, что добро всегда возвращается, но часто мы даже не представляем, каким душевным путем это происходит. Купленный из жалости цветок может обернуться карьерным взлетом и предложением руки и сердца, а вовремя предложенная помощь незнакомцу — крепкой дружбой или неожиданным спасением в морозный день. Жизнь постоянно подбрасывает нам шансы стать для кого-то «тем самым» человеком, который не прошел мимо открытого окна машины или дождался на остановке такси. И в такие трогательные моменты понимаешь: мир гораздо теплее и светлее, чем нам иногда кажется.