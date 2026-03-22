Это вам не кепарик Семен Семеныча)
10+ образов из фильмов нашего детства, которые стали символом эпохи
Клетчатое платье Калугиной, пояс Раисы Захаровны и укладка Миледи сейчас вызывают у нас щемящее чувство ностальгии, а когда-то были предметом мечтаний многих женщин. Знаковые образы, однажды появившись на экране, тут же становились популярными. А потом наши мамы и бабушки увлеченно искали нужные выкройки или отважно экспериментировали с завивкой. Мы решили вспомнить, какие еще вещи стали популярны после выхода известных фильмов.
Клетчатое платье Людмилы Прокофьевны
После выхода на экраны фильма «Служебный роман» элегантное платье преобразившейся Людмилы Прокофьевны буквально улетело в народ. Женщины влюбились в фасон, отложной воротничок и крупные пуговицы. К сожалению, найти похожий наряд в магазине было практически невозможно, поэтому рукодельницы сами шили такие платья, причем не обязательно из синей ткани. Актрису Алису Фрейндлих засыпали письмами, с просьбами поделиться выкройкой. А у кого-нибудь из ваших знакомых был подобный наряд?
Кожаный плащ Жеглова
Сериал «Место встречи изменить нельзя» стал настоящим хитом, и во время демонстрации очередной серии улицы городов буквально пустели, а все зрители от мала до велика прилипали к экранам. Героев одели по моде 40-х годов прошлого века, но образы оказались настолько запоминающимися, что некоторые вещи снова вернулись в моду. Так о кожаном плаще, который носил Жеглов, мечтали и джентльмены, и дамы. Наряд был на редкость прочным, и некоторые образцы сохранились в гардеробах особенно бережливых людей еще с 80-х годов.
Наряды Гуттиэре в «Человеке-амфибии»
Несмотря на то что фильм снимался в 60-х годах прошлого века, наряды возлюбленной Ихтиандра до сих пор выглядят вполне современно. Такие блузки, платья и юбки носят и сейчас.
В горчичном платье с необычными плетеными рукавами и в черной блузке с V-образным вырезом даже сейчас не стыдно продефилировать по променаду какого-нибудь модного морского курорта. А тяжелые золоченые серьги придали образу Гуттиэре некоторую экзотичность.
Почти все, что носит Геша Козодоев в «Бриллиантовой руке»
Учитывая, что Геша работает манекенщиком - понятно, что чувак носит последний писк моды.
Почти любая вещь из гардероба Козодоева — это предмет мечтаний истинного модника тех времен. Ведь Геша щеголяет то в очередной водолазке, то в джинсах, то в кожаной ветровке. Все эти вещи были последним писком моды в конце 60-х — начале 70-х годов. Отдельного упоминания заслуживают костюмы героя. В них прекрасно все: и ткань, и цвет, и крой. А узкие галстуки, которые носит Козодоев, мог достать не каждый джентльмен — такие модели вызывали искреннюю зависть. Кстати, платок Геша подобрал из той же материи. Жаль, сейчас мужчины не так трепетно относятся к своему гардеробу.
Аксессуары Рады из «Табора уходит в небо»
В 70-е годы прошлого века все были без ума от этнической моды. Каждая барышня мечтала о ярком многослойном наряде со струящимися юбками и летящими рукавами. И костюмы Рады в фильме «Табор уходит в небо» смотрелись как никогда актуально. Главная героиня Рада, блиставшая в красных блузках, расшитых платках и украшениях из монет, вызывала восторг у зрителей. А некоторые наряды, например ту же самую меховую жилетку, вполне можно примерить и сейчас. Кстати, актриса Светлана Тома настолько влюбилась в свои костюмы, что даже выкупила их после окончания съемок.
Пояс Раисы Захаровны из ленты «Любовь и голуби»
В 80-х годах прошлого века все женщины хотели обзавестись широким поясом. Такой аксессуар можно было носить с чем угодно: с блузкой, платьем или свитером. Ремень в сочетании с подплечниками позволял добиться модного силуэта, напоминавшего песочные часы. Сам аксессуар был немного похож на канувшие в прошлое корсеты. Ремни разыскивали в магазинах, покупали с рук, а иногда и вырезали сами. На наш взгляд, он до сих пор выглядит стильно.
Укладка Миледи в «Д’Артаньяне и трех мушкетерах»
Прическа Миледи выглядит революционно для начала XVII века, впрочем, как и ее наряд: блузка, лосины и сапоги. Зато образ получился настолько запоминающимся, что о таком карнавальном костюме мечтали многие девочки в школе. Это тебе не скучный зайчик или принцесса. А химическую завивку в те годы делало большинство женщин. Держался перманент несколько месяцев, сильно пересушивал волосы, зато шевелюра обретала необходимый объем. Найти хорошего парикмахера было непросто и завивку делали за любые деньги.
В результате непокорная грива стала визитной карточкой злодейки, и представить себе Миледи с другой прической теперь уже сложно. А Миледи из какого фильма запомнилась вам больше всего?
Фартук Людмилы из фильма «Москва слезам не верит»
Капроновое изделие, в котором Людмила работает в химчистке изобрела художник по костюмам Жанна Мелконян специально для этого фильма. Фартук получился настолько ярким и запоминающимся, что работники сферы услуг его носят до сих пор. Жанна Мелконян даже как-то в шутку сетовала, что ей бы стоило запатентовать эту модель.
Красные платья из фильма «Гостья из будущего»
После выхода на экраны «Гостьи из будущего» все школьники были без ума от Алисы Селезневой. Детвора даже заглядывала в заброшенные дома в надежде найти портал в будущее. Красное платье Алисы стало неплохим стимулом, чтобы не отлынивать на уроках труда и таки освоить швейную машинку. Можно было скроить наряд самостоятельно, а не клянчить его у мамы.
Вырез для тех времен (даже для иноплянетян) - более, чем смелый)
Другое полюбившееся публике красное платье носила сотрудница Института времени Полина. Наряд выглядел роскошно и необычно, словно героиня позаимствовала его у какой-то эстрадной звезды. В таком платье точно можно было блеснуть и в театре, и на каком-нибудь торжественном мероприятии.
Вязаный жакет Д’Артаньяна
Только ленивый не прошелся по вязаной кофте, в которой щеголял отважный гасконец, ведь это изделие смотрелось странно для начала XVII века. На самом деле Д’Артаньян был одет по моде 70-х годов прошлого века. Тогда кофты, связанные из меланжевой пряжи, носили и женщины, и мужчины. Хорошую пряжу даже не меланжевую было непросто раздобыть. Кто-то покупал уже готовые изделия и распускал их, другие радостно вычесывали собак и делали нити сами. Так что о таком жакете мечтали многие (особенно если со спицами не дружили).
Шляпка и укладка Мадлен Локар из фильма «Ларец Марии Медичи»
Понимаю, что у старых фильмов цветопередача шалит.
Но тут актриса уж совсем зеленая, включая лицо и прическу)
Клара Лучко, сыгравшая Мадлен Локар, была иконой стиля для многих женщин тех времен. Особенно элегантные наряды она примерила в ленте «Ларец Марии Медичи». Маленькая шляпка, подобранная в тон к остальному костюму, пришлась по сердцу многим дамам, а стильная и сдержанная укладка вдохновила барышень на поход в парикмахерскую.
Зеленый атласный наряд Виржинии Ренуар в ленте «Ищите женщину»
Машинистка Вирджиния выглядит в фильме как настоящая поп-звезда: яркий макияж, шикарные наряды, которые больше подходят для выступления на сцене, а не для работы в скучной конторе. Чего только стоят два атласных костюма — зеленый и черный. Мало того что они сшиты из модной ткани, так еще и нижняя часть — это брюки-бананы, которые в 80-е носили поголовно все барышни.
Головной убор Гоши в фильме «Москва слезам не верит»
Неброский наряд, в котором Гоша впервые появился на экране, покорил сердца женской аудитории. Костюмерам удалось превратить слесаря из НИИ в настоящего мачо. Потертая кожаная куртка, черный свитер, джинсы и сдвинутый набок картуз сразу говорили, что перед зрителями не простой обыватель, а настоящий романтический герой. А как думаете, в какую одежду костюмеры нарядили бы современного Гошу?
Халат Анны Сергеевны из «Бриллиантовой руки»
После выхода на экраны фильма «Бриллиантовая рука» многие девушки мечтали заполучить такой же халатик как у Анны Сергеевны (и конечно с перламутровыми пуговицами). Те кто были на ты со швейной машинкой, справлялись с задачей легко. А вот бедняжки, не умевшие шить, забрасывали Светлану Светличную письмами, в которых требовали у актрисы ее халат или умоляли хотя бы рассказать, где она его купила.
А вам какой наряд из старых фильмов и сериалов запомнился лучше всего? Может у вас даже была похожая одежда? Делитесь в комментариях.
Комментарии
Если уж вспоминать Анну Сергеевну, то не навязший в глазах халатик 🙄
А вот ее белые костюмы невероятно стильные, вполне актуальны и сейчас)