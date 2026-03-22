10+ образов из фильмов нашего детства, которые стали символом эпохи

Прическа Миледи выглядит революционно для начала XVII века, впрочем, как и ее наряд: блузка, лосины и сапоги. Зато образ получился настолько запоминающимся, что о таком карнавальном костюме мечтали многие девочки в школе. Это тебе не скучный зайчик или принцесса. А химическую завивку в те годы делало большинство женщин. Держался перманент несколько месяцев, сильно пересушивал волосы, зато шевелюра обретала необходимый объем. Найти хорошего парикмахера было непросто и завивку делали за любые деньги.

В результате непокорная грива стала визитной карточкой злодейки, и представить себе Миледи с другой прической теперь уже сложно. А Миледи из какого фильма запомнилась вам больше всего?