15 случаев, когда добро оказалось сильнее любых обстоятельств

Доброта — это не подвиг супергероя, а тихий голос, который говорит: «Я рядом». Мы собрали 15 реальных историй о том, что человечность живет в мелочах. Вовремя протянутая рука, неожиданный кусок пиццы или молчаливое объятие в автобусе могут изменить чью-то жизнь за секунду.