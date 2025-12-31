20 моментов, которые заставят вас завидовать жителям Питера

Есть города с богатой историей, а есть — города с душой. Санкт-Петербург как раз из таких. Его магия кроется не столько в резных фасадах и гранитных набережных, сколько в случайных улыбках, неожиданных встречах и той самой атмосфере, которую не описать словами, но можно почувствовать. Волшебство в Питере — не в путеводителях, а прямо на улицах, в вагонах метро и в сердцах его жителей.