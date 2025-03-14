У меня есть книжка специально для Питера. Когда поеду туда, возьму книгу с собой. Буду ее читать во время поездок нао городском общественном транспорте - и смеяться, до слез и соплей.
Легенды Невского проспекта, М.Веллера.
10+ историй, в которые люди могли попасть только в Питере
Не зря Санкт-Петербург называют культурной столицей. Ведь этот город наполнен не только многочисленными музеями, галереями и прочими атрибутами культуры, но и замечательными людьми, которые поддерживают дух города.
- Посчастливилось побывать в Петербурге. Сошла с поезда, стою у магазина. Ко мне подошел какой-то мужик, я подумала, что сейчас начнет деньги просить, но нет. Он лишь спросил: "Девушка, а какой сейчас день?" Я с дороги, судорожно пыталась вспомнить, но пожала плечами. На это он ответил: "Счастливые мы с вами люди". И пошел дальше. © Карамель / VK
- Выхожу из магазина, а на улице дождь. От безысходности надела на голову корзинку, которую купила в том же хозяйственном. На переходе ко мне подошел мужчина и сказал: "Вставайте под зонт, вижу у вас чувство юмора точно такое же, как и у меня". Заодно провел мне краткий экскурс по истории Петербурга. © Палата №6 / VK
- На одной из станций питерского метро в вагон зашла очень своеобразная девушка. Она была с длинными волосами в черном балахоне и с многочисленными амулетами. Все пассажиры начали сторониться ее. Но один мальчик лет 5 подарил ей цветочек. Она буквально растаяла, улыбнулась и угостила юного джентльмена конфеткой. Все поулыбались. © Палата №6 / VK
- Приехал в Питер. Зашел в ресторан. Сел, заказал еды. Но меня удивило, что цены в меню не были прописаны. Подумал, что заказал тысячи на две. Мне принесли еду, я поел, хотел расплатиться. Официант посмеялся и сказал такое, что я даже не знал как реагировать: «Вы поели на чужой свадьбе». Короче, я остался там еще на пару часов. Меня даже угостили куском торта. © ПОЗОР / VK
- Еду сегодня в метро, читаю и наблюдаю забавную картину. Заходят парень с девушкой, она громко смеется. Он резко поворачивается к ней и говорит: "Вот что ты смеешься? Это Питер, здесь в метро не смеются, а читают. Быстро начинай читать!" © Не все поймут / VK
У меня есть книжка специально для Питера. Когда поеду туда, возьму книгу с собой. Буду ее читать во время поездок нао городском общественном транспорте - и смеяться, до слез и соплей.
- Переехала в Питер по учебе. Голодная иду по Невскому, чуть ли не плача. Шел ливень, а порывы ветра были такими, что аж зонт выворачивало наружу. Подошел мальчик с флерами, позвал на дегустацию чая. Вежливо отказалась, а он ободряюще улыбнулся и произнес: «Ну ничего, вы только не улетите в небо, Мэри Поппинс!» © Подслушано / Ideer
- Когда мне было лет 14, я раздавала листовки у питерского метро. Некоторые обходили меня стороной. Но каждый день ко мне подходили как минимум 10 человек со словами: "Можно листовочку? Закладка нужна для книги". © Подслушано / Ideer
- Была в командировке в Санкт-Петербурге. Еду в метро вниз по эскалатору. Вдруг позади меня раздается женский голос: "Девушка, извините меня, пожалуйста, не пугайтесь. Но можно я уберу с ваших волос букашку?" Я ответила утвердительно, и она осторожно убрала жучка с моей шевелюры. Весь оставшийся день я улыбалась от осознания того, что в Питере такие интеллигентные люди. © Подслушано / Ideer
- Сходила в дорогущий салон. Сделала обалденную прическу, маникюр, макияж. Иду по улице, сияю от радости и начинаю замечать, что люди меня фотографируют. Думала, что я очень красивая, поэтому они и хотят меня запечатлеть. Но вот только я живу в Питере, а это значит, что снежная погода, как по щелчку пальцев может смениться на туманную, сырую, дождливую. Дальше писать не буду, сами понимаете - тушь со слезами на телефон капает. © Карамель / VK
- Ехал в метро с работы. Присел, снял кепку и тут же уснул. Проснулся, когда маленькая девочка клала мне в кепку 50 рублей. Смотрю, а там уже рублей 400 насобиралось. Добрый Питер, люблю тебя! © Сокровенные истории / VK
- Снимаем жилье в Питере в центре. Отопление еще не включили. Сушить вещи в квартире - это практически нереальная затея, так как в доме очень высокая влажность из-за непрерывно льющихся дождей. Наконец-то выдалось 2 солнечных дня. В один из них мы постирали и быстренько вывесили все на улицу. На следующее утро муж снял белье и приносит мне посмотреть на его чистенькую кофточку, которая была обгажена голубем. Никогда мне эти пернатые не нравились. © Палата №6 / VK
- Дело было в Питере. Присел на лавке, открыл в телефоне фото своей девушки, листаю. Через несколько минут ко мне подсел мужик и спросил: «Cмотрел фотки своей любимой?» Я офигел, спросил, как он догадался. Он посмотрел на меня, лукаво подмигнул и выдал: «Видел бы ты свою улыбку, паренек». © Не все поймут / VK
- Утром на лестнице словила падающего деда с костылем. На вид приличный, высокий, в норковой шапке. Назвал меня ангелом. Я побежала на остановку. Дед меня подозвал вновь и начал что-то протягивать. Быстро ушла со словами: "Я ничего не возьму! Уберите!" Дед схватил меня за руку и как сунет мне в карман что-то. Я смотрю, а там, блин, 16000 рублей. Именно такую сумму мне надо заплатить за учебу. У меня слезы на глазах. Записала его номер телефона, чтобы вернуть деньги. Как оказалось, он живет в моем доме. Буду ходить к нему в гости и проведывать. У деда только сын в Питере. © Подслушано – Здесь говорят о тебе / VK
Придя в ресторан, мы мечтаем насладиться вкусной едой, однако иногда и в этих заведениях можем найти приключения на свою голову.
Комментарии
"У деда только сын в Питере". Только? А что, еще цыганский табор должен быть.
В метро часто езжу со своим псом. До сих пор еще попадаются музыканты. Но все, видя как я начинаю закрывать собаке уши, либо отменяют выступление, либо при выходе извиняются. Петербург, да )))
А потом они с сыном этого деда поженились, и наплодили 100500 детей и завели стаю собак и вагон кошек
Для меня Питер это город праздник. Живу в области, в Питере бываю примерно раз в месяц, обожаю его