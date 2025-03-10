14 людей, которые думали, что пришли в ресторан, а оказалось - в цирк

Истории
1 час назад

Иногда поход в ресторан может обернуться каким-то смешным и нелепым анекдотом. Мы можем планировать насладиться лишь вкусной едой, но иногда случай все решает за нас.

  • Сестра выходила замуж в городе. Пригласили всю родню, сняли шикарный зал в ресторане. В середине торжества, когда все уже пошли танцевать, тетка невесты куда-то таинственно исчезла на полчаса. Вернулась, вышла на середину зала и торжественно явила миру огромный целлофановый сверток. Развернула его, а там - запеченный поросенок. Как они его довезли - вопрос. Еле уговорили ее не есть его прямо там, якобы в ресторане со своим нельзя.
  • Обедали в ресторане, вкусно, ничего не скажешь. На столе стояла корзина с фруктами. Мой парень взял пару мандаринок и две виноградины. В корзине еще лежали яблоко, груша, апельсин. И вот нам приносят счет, а там прописано, что мандарин и 2 виноградинки стоят столько-то. В общем, включили их в счет. Фиг с деньгами, меня напрягает, что за нами следили все это время. Лучше бы включили в счет стоимость всей корзины, но не наблюдали. © pressa.tv
Шуршилла
36 минут назад

Да кому надо за вами наблюдать? Просто комлектация корзин известна, вычли из нее недостающие фрукты.

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  • Подруга позвала отметить день рождения с ее коллегами. Она предупредила: «Одевайся в яркое, будут танцы, веселье, все дела». Выбрала алое платье, каблуки, на лице яркий макияж. Доехала до ресторана, прохожу, а там все в черном сидят. Я бодро захожу, хлопаю в ладоши и говорю: «А что кислые такие? День рождения же!» В этот момент на меня все посмотрели, и я поняла, что это не тот ресторан и не та компания. Это были поминки. Повисла такая тишина, что мой мозг отключился от этого позора. Мужик в конце стола грустно вздохнул и промолвил: «Она бы хотела, чтобы мы веселились». Я плавно сдала назад и рванула к выходу. Когда добралась до нужного ресторана и рассказала всем присутствующим эту историю, все чуть не померли со смеху. Весь вечер только это и обсуждали. © Карамель / VK
  • Привел я как-то своего отца в ресторан. Он у меня типичный деревенский житель - дальше своего огорода никуда не выезжал. Подошел официант, батя заказал мясо, а тот начал выяснять какой степени прожарки. Отец ответил: «Ой, да я не разбираюсь. Давайте вкусное». Официант хитро улыбнулся и задал лучший вопрос, который я когда-либо слышал в своей жизни: «По шкале «от принесу кусок угля» до «мы приведем сюда корову, а вы укусите ее» вам ближе куда?» © Не все поймут / VK
  • Папа рыбачит всю жизнь. Помню целую ванну щуки, запах рыбы на весь дом и несмываемую чешую. Мама тоже всю жизнь с этим жила. Спустя годы с едой все стало норм, но папино увлечение никуда не делось. Как-то пошли с мамой в ресторан. Официант предложил коронное блюдо - судака. Мама как заорала во весь голос: «За рыбу я еще не платила!» © Подслушано / Ideer
  • Стал свидетелем очень странной ситуации в кафе. Сидел за столиком, пил кофе и увидел, как парень пытается сделать предложение своей девушке. Он достал кольцо, встал на одно колено, но тут у нее зазвонил телефон. Она посмотрела на экран, извинилась и ушла, оставив его с кольцом в руках. Парень в полном шоке некоторое время стоял с кольцом посреди зала. Она вернулась минут через 10, села обратно, будто бы ничего и не случилось. Парень просто спрятал кольцо и сказал: "Ну что, закажем десерт?" Что это вообще было? © Палата №6 / VK
  • Я и Камилла работаем вместе. Можно сказать, она - помощница моего босса. Помимо работы в офисе, я устроилась на неполный рабочий день в ресторан, где работаю по пятницам, субботам, воскресеньям и праздникам. Мой босс примерно раз в месяц любит устраивать ужины для коллектива. Я узнала, что очередной ужин будет проходить в ресторане, где я работаю. Камилла сказала, что бронирование уже сделано. Коллеги постоянно смотрели на меня и просили присесть с ними. Они оставили большие чаевые, мне было круто и одновременно с этим неловко. © Odd_Week49** / Reddit
  • Как-то к нам пришла тетка, заказала пельмени. Минут через 15 официант принес ей заказ. Она удивилась: "Так быстро?" Официант сказал, что, мол, конечно, мясные пельмени варятся около 10 минут". Тетка устроила грандиознейший скандал! Она кричала, что в ресторане ей были обязаны готовить пельмени с самого начала: от замешивания теста и прокрутки фарша. А готовые она, мол, может сама в магазине купить и сварить. © OFF.NIK / Pikabu
  • Работала в кафе. Подхожу к столику, ставлю еду парочке. Видно, что у них первое свидание, оба напряженные такие. Парень бросил взгляд на уровне моей груди, слегка завис и выдал: «Крутые персы!» В следующую секунду девушка испепелила его взглядом и тут же, кипя от ярости, ушла. А он в шоке, держится за щеку. Оказалось, парень имел в виду мою брошку в виде двух персидских котов, которая была приколота к фартуку. Пока парень пытался догнать девушку и объяснить, что это вообще было, я чуть не померла со смеху. © Карамель / VK
  • Моя лучшая подруга всегда была немного странной, но недавно она превзошла саму себя. Как-то мы с ней договорились встретиться, посидеть в кафе и поболтать. Она пришла, но с собственной едой! Прихватила с собой контейнер из дома и начала есть его содержимое прямо в кафе. Я в шоке, а официант подошел и вежливо попросил ее не делать этого. На что подруга сказала: "Я просто хочу есть здоровую еду". В итоге нас попросили покинуть кафе. Даже и не знаю, как с ней теперь общаться после такого. © Палата №6 / VK
  • Обычно мы с парнем едим дома, но недавно меня повысили и мы решили поесть в хорошем итальянском ресторане со строгим дресс-кодом. Нам подали красивые блюда, парень спросил у меня может ли он наслаждаться едой так, как делает это дома. Я сказала, что вокруг нас люди и мы находимся в люксовом ресторане. Но он ничего не ответил, взял брускетту и начал ковыряться в ней руками. Когда принесли пасту, он давился ею так, будто не ел целую неделю. Посетители пялились на нас, а официант даже спросил, все ли в порядке с моим спутником. Я расплатилась и мы ушли. По дороге сказала парню, что мне было за него очень стыдно. Он ответил, что мы заплатили, другие посетители не имели права нас осуждать. © aileeliz / Reddit
Шуршилла
32 минуты назад

Ну и в чем не прав этот парень?
Если он не мешает есть остальным, ничего не портит и не буянит, то пусть в своей тарелке делает что хочет.

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  • Работаю в кафе, видел многое, но такое впервые. У нас есть постоянный клиент, он обычно ходит к нам с женой. Сегодня зашел в обнимку с молоденькой девушкой. Когда они зашли, девушка восторженно сказала: "Какое стильное место! И пахнет вкусно". На что мужчина ответил: "Да, я сюда обычно с женой прихожу". Молчание, искры, буря эмоций. В общем, девушка в ярости скинула его руку с себя и ушла. Мужик побежал за ней. © Палата №6 / VK
  • Работал официантом в ресторане. Как-то весь день не было ни одного посетителя. От скуки уснул прямо в зале за столиком. Проснулся от того, что кто-то гладил меня по щеке. Открыл глаза и увидел красивую девушку, которая обратилась ко мне: "Хороший мой, я есть хочу!" © Студенческие истории / VK
  • Не люблю пиццу, но люблю корочки от пиццы. Недавно обедали в кафе с парнем и нам попался очень эмпатичный официант. Потому что он практически со слезами на глазах смотрел, как мой парень уплетает пиццу, а я доедаю за ним корочки. Когда мы уходили, официант злобно посмотрел на моего парня и вручил мне с собой пирожное за счет заведения. Так неловко я себя никогда не чувствовала. © Карамель / VK

Некоторые люди умудряются попадать в нелепые ситуации во время культурного отдыха. Как это произошло и с некоторыми нашими читателями.

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