14 людей, которые думали, что пришли в ресторан, а оказалось - в цирк

Да кому надо за вами наблюдать? Просто комлектация корзин известна, вычли из нее недостающие фрукты.
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Иногда поход в ресторан может обернуться каким-то смешным и нелепым анекдотом. Мы можем планировать насладиться лишь вкусной едой, но иногда случай все решает за нас.
Да кому надо за вами наблюдать? Просто комлектация корзин известна, вычли из нее недостающие фрукты.
Ну и в чем не прав этот парень?
Если он не мешает есть остальным, ничего не портит и не буянит, то пусть в своей тарелке делает что хочет.
Некоторые люди умудряются попадать в нелепые ситуации во время культурного отдыха. Как это произошло и с некоторыми нашими читателями.
Шкала от куска угля до живой коровы – это огонь! "Я так хохотался!" (с) 😀