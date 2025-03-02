14 историй от читателей ADME о том, как вместо культурного отдыха люди получили нечто иное
Порой наше желание окультуриться идет вразрез с жизненными обстоятельствами. Ведь идя в театр, музей или на музыкальный фестиваль, мы даже подозреваем о том, что можем оказаться в нестандартной ситуации.
- Как-то родители взяли меня 5-летнюю в Театр оперы и балета. Единственным развлечением во время представления для меня был мандарин, найденный в маминой сумочке. Я почистила фрукт и начала кидать корочки с балкона в партер. © Старая *** / ADME
- Как-то ездили на экскурсию в Шереметьевский замок. Потом погуляли по набережной, поели в кафе всяких вкусностей. Завершением программы был просмотр нескольких сцен из балета "Ромео и Джульетта" на небольшой площадке под открытым небом. На свежем воздухе народ что-то попутал и вместо «браво» начал кричать: «Молодцы! Молодцы! Молодцы!» Будто это был футбольный матч, а не балет. Ведущему понравилось, он сказал, что мы очень благодарная публика. © Дождь Из Мужиков / ADME
- Ходили всей семьей на мюзикл «Красавица и Чудовище». С нами была и моя мелкая племянница. В одной из сцен появляется Чудовище, актеры в страшных масках. Они бегали и рычали. И племяшка на весь зал с надрывом на грани истерики заорала: «Мама, пошли отсюда!» Потом, когда фотографировались с актерами, ей было уже не страшно. © Виктория А. / Dzen
- В одном музее было специальное табло с кнопками. Подходишь к нему, нажимаешь и читаешь информацию про экспонаты. Так вот некий парнишка нажал на кнопку и начал читать. Тут же к нему подбежала смотрительница и злобно прошипела неожиданное: «Молодой человек, разве вы не знаете, что в музее ничего руками трогать нельзя?» © Рыжий лис / Dzen
- Пошла я как-то с двумя подружками в театр на Стравинского. На бегущую строку не смотрю и слышу: «Ежики, ежики, ежики». Понимаю, что просто не могу разобрать текст, поворачиваюсь к подруге, хочу спросить, что слышит она. В это время вижу, что вторая подруга тоже поворачивается и задает вопрос: «А почему они про ежиков поют?» Мне пришлось срочно выходить в фойе, ибо было очень смешно. © Света Назарова / Dzen
- В 11 классе наша классная повела нас, провинциальных школьников, в Санкт-Петербург (тогда еще Ленинград). В ходе этого путешествия мы каждый вечер ходили в новый театр. В один из дней попали в Мариинский театр. Сидели там на первом ряду балкона. Бинокль у нас был на несколько человек. И вот мальчишки по очереди смотрели в бинокль и, чтобы подразнить нас, стонали: "О, какие у балерин ножки!" А мы, девчонки, вырывали у них бинокль, чтобы они не смотрели на чужие ноги. В общем, закончилось все тем, что бинокль упал на зрителя в партере. В антракте мальчишки пошли выяснять, кто оказался тем самым "счастливчиком". © Екатерина Александровна / ADME
- Меня 7-летнего родители потащили на спектакль. Не помню его название. Сидели мы в первом ряду. Само представление заинтересовало меня до такой степени, что когда героиня произнесла со сцены фразу: "А вот и Коля с цветами идет" и махнула рукой в зал, я обернулся и даже на кресло встал, чтобы посмотреть, где там Коля. По словам мамы, артисты изо всех сил сдерживали смех. © Erny "Hall Daddy" / Dzen
- У меня есть подруга, которая, как я выяснила, ни разу не была в Эрмитаже. Я сразу же потащила ее туда. Она очень хотела посетить Египетский зал. Накануне похода в музей, мы шутили, что нас оттуда выгонят уже через 15 минут, так как мы - те еще хохотушки. В общем, пришли в Эрмитаж, все шло тихо-мирно. Дошли до Египетского зала, а там посреди под стеклянным колпаком стоит саркофаг. Так вот, подруга, пытаясь обойти толпу туристов, врезалась в этот колпак. Он не разбился, но грохот, наверное, слышал весь Эрмитаж. И мы, конечно же, заржали. К счастью, нас не выгнали, лишь погрозили пальчиком. Мы извинились и продолжили приобщаться к прекрасному. © Ромашка успокаивает / ADME
Да ничего криминального, думаю, не одна подруга там врезалась)))
- 20 лет назад была в Мариинке. Ходила туда раз 15 за лето с туристами. Я, туристический гид, была настолько голодна после целого дня на ногах, что не постеснялась достать яблоко. Вгрызалась в него каждый раз, когда звучали литавры. В конце спектакля ко мне нагнулся какой-то дедушка-театрал и восторженно прошептал: «Браво! Сразу видно, что вы знакомы с партиями. Кусала и жевала яблоко только в такт с оркестром». © Старая *** / ADME
- Когда мне было 5 лет пошли мы с мамой на «Травиату». И вот последняя сцена - Виолетта поет прощальную партию и умирает. Надо сказать, что умирала она ну очень долго. В конце концов, мне стало скучно и тут я вспомнила и своим звонким голосом спросила у мамы: «А нам бабушка курочку принесла?» Просто я очень захотела попросить маму приготовить курицу, которую нам должна была принести бабушка. Все вокруг давились от смеха, но никто из зрителей маму не отчитал. Но ей было очень неудобно. © Екатерина Бузынина / Dzen
- Давным-давно ездили с классом в театр на спектакль "Недоросль" по Фонвизину. Зал был полон школьников, все шумели, актеры надрывались на сцене. Вместо суфлерской будки у них был люк в полу. Его крышка была открыта и подперта палочкой. И вот один из актеров задел эту палочку шпагой и суфлера прихлопнуло. Зал загоготал. А через некоторое время крышка люка стала приподниматься и рука суфлера начала устанавливать палочку, поддерживающую люк. Тут заржали уже и актеры. © Jenny / ADME
Помирать надо быстрее, тогда никто неудобные вопросы задавать не будет.☝️
- Были с 3-летней дочкой на балете «Щелкунчик». Половину действия она честно отсмотрела. Потом не выдержала и решила спросить у меня, мол, а когда, собственно, артисты уже начнут говорить. Я ей объяснила, вторую половину балета она спала. © seasha / ADME
- Пошла с 4-летним дитем на новогоднее представление. Через некоторое время сын начал вертеться. Он обернулся назад и увидел, что там папа дал сыну печенье, угостил и моего. После чего встал коленками на кресло и стал уминать печенье. И тут до меня дошло, что мой ребенок застрял, провалился в дырку. Минут 5 пыталась его вытащить, подключилась подруга, но все никак не получалось. Сын уже начал хныкать. На выручку пришел тот самый мужчина, угостивший печеньем. Таки вытянул его. © Нина И / Dzen
- Была на музыкальном фестивале. И вот на сцене долгожданная легендарная группа. Уже звучат первые аккорды финальной песни, ради которой пришла большая часть народу. Публика скачет в экстазе. Но тут прямо перед сценой возникает тетка и, тряся стаканами с водой, начинает кричать, перекрикивая музыкантов: "Воды, воды! Кому воды? Не забываем пить". © Скрепя Сердцем / ADME
Иногда во время свиданий случаются нелепые и забавные истории. Ведь часто мы предполагаем, что встреча должна пройти без сучка и задоринки, но иногда все выходит совсем иначе.
Комментарии
Тетке с водой мое почтение, если музыкантов сумела переорать🤜👍 А то легендарная группа, сцена, аккорды... вот у кого глотка луженая!☝️Человек, между прочим, выполнят свою работу. Позор вам, певуны😑
Заметил, что у Старой *** весьма нетривиальные отношения с фруктами 😀