18 историй о том, что у богатых людей свои приколы
Богатые люди живут в мире, где возможности как будто бесконечны, а проблемы решаются одним щелчком пальцев. Кажется, что на уровне мышления и привычек их жизнь совсем не похожа на нашу. Юзеры, столкнувшиеся с богачами, рассказали, что их впечатлило больше всего.
- Работала в банке простой операционисткой. Однажды пришел директор крупного завода. Смотрю на него, а мужик сидит на диванчике весь бледный. Я срочно вызвала скорую, дала таблетку под язык, рубашку расстегнула. И разговаривала с ним, держа за руку. А когда скорая приехала, он в приказном тоне мне сказал, мол, поедешь со мной в больницу. А у меня работа. Забрали его уже в бессознательном состоянии, на носилках. Оказался обширный инфаркт. Врачи сказали, что я ему жизнь спасла. А он? Даже не поблагодарил, не то что там шоколадку подарить. Мы больше не виделись. © Ольга / Dzen
- Ужинала в дорогом ресторане, а там в уборной сидела милая девушка с чемоданчиком косметики. Она ждала свою клиентку. Дама приехала на встречу с кем-то. Несколько раз отлучалась в уборную. В этот момент девушка поправляла ей и макияж и прическу. Самое интересное, что визажист приехала туда за час до дамы, а уехала через полчаса после ее ухода. Понятно, что визави женщины ни о чем не подозревал. © Диана Резникова / Dzen
- Работаю мастером маникюра, и ходит ко мне одна очень богатая дама: пальцы веером, вся в мехах и золоте. Денег куры не клюют, но вечно ко всему придирается. И вот недавно она влетает вся красная и орет: «В вашем салоне у меня сумочку украли!!» Мы все на ушах, пробуем разобраться, но тут дамочка как выдаст: «Делайте бесплатный маникюр, сложное окрашивание и прямо сейчас, и я не буду звонить в полицию». Короче, это она снова пыталась на халяву что-то выбить. Сначала она просто придиралась или выходила, царапала свежее покрытие на ногтях и возвращалась с требованием вернуть деньги. Благо сама к нам вскоре ходить перестала.
- Долго жил в глухом селе в 40 км от города. Ради великолепной природы и озер в селе жили несколько весьма обеспеченных мужчин. Один из них был любитель техники и на его огромном участке стоял грандиозный ангар. Одних только бронетранспортеров было четыре: охотничий, рыболовный, просто повседневный и наконец элитный оборудованный внутри под апартаменты шейха. Плюс автоколонна всякого другого транспорта от лимузинов до крутых внедорожников под $200000. Так вот после каждого мощного снегопада он расчищал село от снега поочередно прокатывая дорогу всей техникой. Однажды я возвращался с работы 31 декабря в 23:30 и засел в сугробе. Позвонил ему, он приехал и вытащил. © НИЧТО НЕ ПРОСТО / Dzen
- Моя жена работает в магазине люксовых часов. Средние цены — $ 75-200 тыс. А уникальные часы могут стоить более $ 1 млн. Однажды заходит туда парень лет 16, в сандалиях и купальных плавках, примеряет несколько часов и уходит. А позже он возвращается со своим отцом и говорит: «Это, это и то». Папа покупает ему все эти часы за $ 600 тыс., не моргнув глазом. © graveyardspin / Reddit
- Одна моя знакомая из очень бедной многодетной семьи. Удачно вышла замуж. Не по любви вообще, просто выбрала самого перспективного мужчину из всех, кто был вокруг, активно себя вела рядом с ним, и он на ней женился. Она начала заставлять его двигаться по карьерной лестнице. Он стал начальником в организации, где работал. Устроил ее на работу. Они много могут себе позволить, у них большая квартира, купили дачу. И знакомая очень возгордилась этим. В соцсети выкладывает фотки своей жизни, где в кадре мелькают часы за сотку, духи за столько же, дорогая косметика, украшения, вещи. Ненавязчиво, но постоянно. В разговорах упоминает свои путешествия по Европе, походы в салоны. Ездит на такси только комфорт класса. Стала ужасным снобом. Я понимаю, что жить можно богато и не осуждаю за это. Не завидую, потому что у меня тоже есть деньги, мне хватает. Есть любимый мужчина, хоть и не такой богатый, но любимый. Не понимаю, зачем так нелепо кичиться богатством. © Подслушано / Ideer
- Я живу недалеко от поселка богачей. Они постоянно переделывают свои дома, и я купил по объявлению совершенно новый холодильник Viking. Он все еще был в коробке. Владельцы того дома решили, что им нужен другой холодильник. В магазинах такой продается за $ 18 тыс. Я купил его за $ 1,5 тыс. © Majestic_Winter9951 / Reddit
- Я держу 2 комиссионных магазина в городе: один — для одежды «люкс», второй — обычный секонд-хенд. По моему наблюдению самые богатые клиенты, приезжающие на дорогущих машинах и все в брендах — самые жадные. Они пытаются сдать не просто масс-маркет, а реально заношенные, застиранные вещи, иногда еще и с дырками или пятнами; если что-то покупают, то торгуются до конца, а еще не брезгуют подделками. © Подслушано / Ideer
- У меня знакомая работала домоправительницей у богача. Ее работа заключалась в том, чтобы поддерживать постоянный запас необходимых продуктов во всех домах своего работодателя, и следить, чтобы они всегда были свежими. © quats555 / Reddit
Я бы тоже хотела, чтобы кто-то следил за наличием продуктов в моих домах. Ну и "дома" во множественном числе, за которыми следят и убирают тоже наверное хотела бы
- Знакомая когда-то торговала на рынке высококачественными обоями. Соответственно в павильончике запас обоев и кладовка через дорогу. Подходит к прилавку молодой парень, мол, жена послала за обоями для нового особняка, дала инструктаж. Но, говорит, я поступлю по другому: я покупаю у вас все отсюда, а склад у вас есть? Есть. И оттуда, пусть жена сама выбирает что ей понравится. Оказывается он приехал с грузовиком и грузчиками. По окончании загрузки отдал продавщице пачку налички. © НИЧТО НЕ ПРОСТО / Dzen
- Работал одним из четырех штатных смотрителей в огромном поместье. Гигантский газон, который нужно подстригать дважды в неделю, 2 теннисных корта, 3 бассейна, частное озеро. Больше всего мне понравился личный гоночный трек длиной 3 мили. Но что действительно поразило меня, так это то, что однажды летом владелец устраивал свадьбу своей племянницы, заплатил $ 350 тыс., чтобы привезти и посадить у озера огромную иву для свадебных фотографий. Только чтобы потом заплатить еще $ 50 тыс., чтобы ее убрали, и ландшафт вернулся в первоначальное состояние. © Rarnah / Reddit
- Покупка двух кашемировых свитеров с короткими рукавами за $ 1,5 тыс., чтобы ваш портной мог разрезать один свитер и сшить из него рукава, поскольку не было версии этого свитера с длинными рукавами. Я работала у очень богатой актрисы на пенсии, которая этим занималась. Мне пришлось покупать ей свитера и записывать к портному. © Sgt_Booler / Reddit
- Давным-давно бригада рабочих ремонтировала котельную в санатории. Среди работяг был молодой пацан, нормальный парень без вредных привычек. Познакомился он с парой отдыхающих, которые все никак не могли завести ребенка. Женщина тогда уже отчаялась, ну и начала бегать к этому парнишке в котельную. Прошло 25 лет, этот рабочий завел свой бизнес, разбогател. Встретился он с той женщиной из санатория, а она рассказала, что родила пацана от него, сын живет в большом городе, снимает квартиру, на что уходит много денег. Ну и решил новоиспеченный отец купить квартиру сыну, даже не стал выяснять его он или нет, просто посмотрел фото. На работе муж и жена сказали, что квартиру купили на свои сбережения, и им все завидовали. Хотя после этого у них были сложные отношения, семья сохранилась. © Василий Яковлевич / Dzen
- Как-то один богач подрезал меня на улице, влетев в правое крыло моей машины. Он просто на месте вручил мне чек на € 6,5 тыс., ничего не обсуждая. Ущерб, который он нанес, составил всего € 200. © RegularGermanDude / Reddit
- Я встречался с девушкой из супербогатой семьи пару лет, и каждую весну ее семья перебирала свои шкафы и жертвовала 90% гардероба. А затем они шли по магазинам и тратили более $ 20 тыс. на совершенно новую, модную одежду. © Windy_Beard / Reddit
- Приехал к одному богачу для техобслуживания генераторов. У него был гигантский автопарк. Когда я закончил работу и вернулся к своему грузовику, хозяин мне сказал то, что я никогда не забуду: он указал направо и такой: «Если вам нужно в туалет, то это за Bentley». Вот так вот просто и естественно. © leatherrecliner / Reddit
- Как-то к магазину оптики подъехал лимузин, и из него вышел мужчина-араб в дорогой одежде и со своим телохранителем. Немного побродив по залу, телохранитель подошел к прилавку с дорогой парой Ray-Ban и сказал: «Мы возьмем 20 штук». Продавец в шутку спросил, мол, по одной на каждую комнату дома? На что телохранитель с непроницаемым взглядом поправил: «Нет, по одной на каждый дом». © quats555 / Reddit
- Работала в элитном детском саду. Однажды к нам привели мальчика, который в свои 3,5 года не говорил ни слова. Зато носился по группе как торнадо, все крушил, у всех отбирал игрушки. Мы еле дожили до прихода его мамы. А потом выпали в осадок, когда она спросила: «Ну что, он сегодня на занятии хорошо работал?» Какое занятие, как он мог работать? Ты не знаешь, что он вообще ни одного слова не говорит? После этого мы пошли всем коллективом к заведующей и заявили, что если его не уберут из нашей группы, то мы все пишем заявления об уходе. Слава богу, убрали... Но вот ребенка жаль до слез. Он живет с отчимом, есть сестренка 1,5 лет и мама снова на сносях. Его просто хотели спихнуть в детский сад, чтобы хотя бы днем жить спокойно. Лечить и заниматься с ним никто не будет. Маме не до него, а отчиму он вообще не нужен. Зато денег куча. © Марина Цветкова / Dzen
А вот еще больше историй о богачах:
Комментарии
Если ребенка жаль до слёз, так нашли бы подход. К любому ребенку грамотный воспитатель может найти подход. И дать маме какие-то рекомендации как работать с ребенком, как развивать. Детей учить помогать таким деткам адаптироваться. А не бежать всей толпой к заведующей, нас ребенок обидел, плохой ребенок, мы увольняемся. Грош вам цена, как специалистам.