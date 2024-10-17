18 историй о том, что у богатых людей свои приколы

Богатые люди живут в мире, где возможности как будто бесконечны, а проблемы решаются одним щелчком пальцев. Кажется, что на уровне мышления и привычек их жизнь совсем не похожа на нашу. Юзеры, столкнувшиеся с богачами, рассказали, что их впечатлило больше всего.