20+ историй, в которых жизнь богатых людей показана с внезапных сторон

Кто-то говорит, что не в деньгах счастье, кто-то изо всех сил старается изображать из себя богатея с помощью смартфонов в кредит и брендовой одежды (частенько поддельной). При этом жизнь тех, у кого действительно целые океаны денег часто покрыта тайной за семью печатями. Но мы решили ее приоткрыть.

А в бонусе вас ждет идея того, зачем же действительно нужны эти несметные богатства.

Бонус: зачем богатым людям их богатство

Нам очень понравилась эта мысль: конечная цель богатства — не выглядеть богатым, а чувствовать себя финансово свободным. Это разумный выбор, который дает долгосрочную безопасность и возможность получать радости жизни на своих условиях. Действительно состоятельные люди не выпячивают свой статус, они могут ездить не на «Роллс-Ройсах» и «Ламборгини», а на автомобилях более дешевого сегмента, которые просто им нравятся. И жить не на вилле на Канарах, а в обычном домике на окраине города, где им будет комфортно.

А вот траты ради создания иллюзии богатства могут, напротив, загнать человека в ловушку бедности. Ведь для того, чтобы жить не по средствам, приходится влезать в долги, кредиты и другие неприятные штуки, которых избегают успешные люди.