20+ историй, в которых жизнь богатых людей показана с внезапных сторон
Кто-то говорит, что не в деньгах счастье, кто-то изо всех сил старается изображать из себя богатея с помощью смартфонов в кредит и брендовой одежды (частенько поддельной). При этом жизнь тех, у кого действительно целые океаны денег часто покрыта тайной за семью печатями. Но мы решили ее приоткрыть.
А в бонусе вас ждет идея того, зачем же действительно нужны эти несметные богатства.
- Работала по молодости официанткой. И вот стал к нам захаживать очень богатый парень. Все подбивал ко мне клинья, но я отказывала. Сказала «нет» даже после $ 500 на чай. И вот прихожу как-то на работу, а там он восседает с каким-то суровым мужиком. И заявляет мне, что купил это кафе и мы, как ни крути, будем вместе. А мужик оказался адвокатом. В общем, мы были вместе 4 года, но у него была куча странностей, говорил, мол, все можно купить. Расстались мы не очень хорошо. © Generous_Hustler / Reddit
- Работала в школе-интернате с очень богатым и избалованным парнем. Он даже не знал, как постирать одежду! Просто упаковывал все грязное в чемодан и на каникулах вез домой, чтобы прислуга разобралась. Я поржала и научила его пользоваться стиралкой. И вот после каникул он выдал: "Мама сказала, что гордится мной, мол, я стал таким хозяйственным!" © Fritzfizz / Reddit
- Я работал водителем у одного миллионера. И как-то он взял меня с собой в другой регион. Туда мы летели с одной девушкой из семьи миллиардеров на ее же частном самолете. Мы даже побывали у нее дома, и вот там я понял, насколько она одинока. Со мной она была очень мила, нормально общалась, внимательно слушала. Но я уловил один момент — все ее окружение будто говорило заранее отрепетированные речи. Все разговоры звучали неестественно. Да, она очень богата, но, знаете... Мне так жаль ее тогда стало. © digentre / Reddit
- А я работаю с мужиком, у которого состояние около $ 750 млн. Он старше на 25 лет и многому меня научил в плане бизнеса. Одевается в стиле смарт кэжуал, всегда обратит внимание на ваши украшения, часы, детали наряда, посадку одежды, но никогда не позволит себе их прокомментировать. У него есть 2 голоса: добрый и приятный для бесед с обычными людьми и быстрый, даже агрессивный для общения с равными себе. Он мало кого впускает в свой ближний круг, но если вы в него попадете, он не отстанет. Будет днем и ночью присылать какие-то научные статьи, исследования, отчеты. Еще и захочет сразу все обсудить. Отмечу еще одну важную деталь — человек ориентирован на действия. Он никогда не спрашивает, что я думаю по какому-то поводу. Он хочет знать, что я собираюсь делать. Как-то я ляпнул, мол, предполагаю, что... Он жуть как разозлился! © Shloops101 / Reddit
- В 20 с копейками я работал на баре в одном очень модном яхт-клубе. Я в той сфере был дуб дерево, но устроился по знакомству. К чему это я... А, там были клиенты-миллионеры, они очень просто одевались и особо своими успехами не хвастались. Миллиардеры ходили в сандалиях из масс-маркета и ничем не выделялись. А еще там был один чувак. Вечно небритый и в дешевых футболках, он сидел и трепался с барменами о жизни. Только через 2 года я узнал, что этот чувак там был самым богатым. Он даже давал деньги владельцу яхт-клуба, чтобы тот оставался на плаву (не получилось, кстати). © Nightmare_Tonic / Reddit
- По долгу службы я пересекаюсь с кучей состоятельных людей. Самые богатые - самые приятные клиенты. Одна женщина оказалась гендиром компании с годовым доходом в $ 720 млн. Эта контора поставляет нам половину всей продукции. Но я узнала об этом, только когда посетила их корпоративное мероприятие и меня представили той женщине. И она меня вспомнила! Отметила, как хорошо я знакома с их товарами, выслушала мои предложения и даже их реализовала. Очень приятно было. © guinnypig / Reddit
- По поводу признаков реально богатых людей. Один из них - очень красивая, почти незаметная пластика. Я как-то пересеклась с женщиной, которая выглядела лет на 40. А ей, как выяснилось, за 60. Потом оказалось, что это очень состоятельная дама. И я как-то поняла, что вот очень аккуратную пластику ей сделали. И, знаете, она не пыталась выглядеть на 20, она будто просто хотела стареть красиво. © KayakerMel / Reddit
- Когда-то я была знакома с интересным человеком. Он платил мне баснословные деньги за то, чтобы я просто спала с ним на одной кровати. У меня были ключи от его квартиры, я приезжала к нему, переодевалась в пижаму, забиралась в кровать и засыпала. Он приходил позже и тоже ложился спать. Отношений у нас никаких вообще не было. Но он знакомил меня со своими друзьями, давал напутствия, рассказывал о детстве в нищете. Красивый парень, очень богатый и очень одинокий. © Подслушано / Ideer
- Я пишу анонимно, потому что речь о моем молодом человеке. У него есть $ 250 млн, но никто в жизни не догадается о том, что он такой богатый! Во время знакомства я была очарована его чувством юмора и интеллектом. Одет он был простенько. Я даже не обратила внимание на его часы — ну вот вообще не броские (а стоят, на минуточку, $ 60 тыс.) Была у него дома — ничего прям роскошного, обычная квартира. Пару раз я платила за нас в ресторане. Он ездит на обычной машине, делает покупки в бюджетных магазинах, собирает всякие купоны на скидки. С гордостью носит браслет за $ 160, который я ему подарила, ценит простые вещи. При этом летает всегда бизнесом или первым классом, у него есть недвижка в разных странах и собственная яхта. Он очень честный и такой даже приземленный, много вкладывает в благотворительность. Еще он всем хвастается тем, что у меня успешная карьера и собственный дом, часто восхищается моим умом. © Anonymous / Quora
- Лучший друг мужа ведет отшельнический образ жизни. Очень богатый, на окраине купил огромный участок, там построил двухэтажный дом, мини-ферму, парник, оранжереи. Разводит рыб в пруду. В люди редко выходит, живет один. Он пришел на наш свадебный юбилей, и черт меня дернул рассказать о нем подругам. Потом гости наблюдали, как четыре женщины кружат над мужчиной, который сидит в гордом одиночестве за отдельным столом. Он потерпел час и уехал, а подруги до сих пор просят познакомить с ним. © Подслушано / Ideer
- Встречался я с одной девушкой, ее семья дружила с очень богатой семейной парой. Девушка их дядей и тетей называла. И вот они позвали нас как-то на недельку в свой домик на берегу океана. У них там даже частный пляж был, но не суть. Узнав, что я люблю готовить, хозяева попросили сварганить чего-нибудь на ужин. Сказали, мол, составь список продуктов. Я решил приготовить треску с разными гарнирами и подумал, что они в магазине каком-то местном все возьмут. Но я понял, что эти люди не просто богатые, а супер-пупер богатые, когда «тетя» позвонила кому-то и через 3 часа у дома сел гидросамолет. Это прибыли продукты по списку. А рыбу подвезли на лодке. © PlentyLettuce / Reddit
- Мой отец — очень богатый человек. Он начинал с нуля, приехав в чужую страну с копейками в кармане. Никогда не был замешан в каких-то мутных историях, все свободное время проводит с семьей. И как же меня бесит, что люди, которые не удосужились поднять свой зад с дивана, считают, что состоятельные люди — какие-то воры или бандиты. Есть те, которые добились всего своими силами, трудом и терпением. Сами попробуйте хоть копейку заработать, завистники! © Подслушано / Ideer
- Есть у меня очень богатый друг, у него всегда куча отношений параллельно. Он дарил всем своим женщинам дорогие подарки, проводил с ними время по очереди и всегда был в шоколаде. И вот рассказывает он мне историю. Говорит, был у одной его пассии день рождения. Он дал ей карту с кучей денег и сказал, мол, покупай все что захочешь. Далее цитирую: «Эта дурочка купила книгу и соковыжималку, а карту мне вернула». Он тогда решил, что вот она — единственная непродажная девушка. А она от него ушла, узнав о куче его других «любовей». © Подслушано / Ideer
- Я вышла замуж не по любви. Мой муж — очень богатый человек, мы можем позволить себе все. Спустя годы я понимаю, что замужество было правильным решением. Я занимаюсь любимым (хоть и не прибыльным) делом, ухаживаю за собой, покупаю дорогие шмотки, мы летаем на шикарные курорты. Наши дети ни в чем не нуждаются. И я понимаю: если бы мне пришлось самой работать и тянуть детей, я себе всего этого позволить бы не смогла. Многие меня не поймут, но я действительно счастлива. © Подслушано / Ideer
- Так вышло, что мне довелось ужинать за одним столом с парой миллиардеров, но об их статусе я узнал уже позже. Что я могу о них рассказать? Первое - одежда на них сидела идеально. Видимо, на заказ шили. Второе - у обоих были очень ухоженные ногти. Третье - на женщине не было привычных мне украшений. И последнее - получив счет на $ 180, они оставили на чай $ 100. Кстати, очень приятные люди, мне аж понравилось с ними общаться. © fossilnews / Reddit
- Есть одна знакомая, хорошая и милая девушка. Ее отец - очень богатый человек. С матерью в разводе, однако содержал обеих, дарил им вещи люксовых марок, подогнал автомобиль, оплачивал путешествия. А когда девушке исполнилось 18 лет, он с фразой "долг выполнен" просто исчез из их жизни. © Подслушано / Ideer
- Открою вам один секретик. Чем больше у вас денег, тем меньше вероятность того, что вы на них зациклитесь. Именно поэтому многие реально богатые люди не ведут заметный образ жизни. И именно поэтому самая популярная среди миллионеров тачка - обычный пикап, а не "мерс" или что-то в этом роде. Есть такие "тихие миллионеры": они живут чуть лучше, чем средний класс. У них хорошие дома, но, как правило, не особняки. Чаще всего в гараже у них "Хонда", "Субару", "Вольво" или "Форд". Они ходят в обычные супермаркеты. Одеваются хорошо, но не выпячивают бренды, не любят броские украшения и другие фишки показного потребительства. На каждого неуверенного в себе эгоиста, который кичится богатством, найдется дюжина вот таких тихонь. © Bernie Klinder / Qoura
- Я богат, но об этом знают только ближайшие родственники да пара друзей. У меня хорошее образование, но я им не хвастаюсь. Машина простая — это мой личный выбор. Роскошные тачки — это, как по мне, просто переплата за металл, пластик, кожу и дерево. Дизайнерские шмотки? Да кому они нужны? Спалят с любовницей? Да зачем кому-то это делать? Мой дом — это моя крепость. Он построен именно так, как я хотел. Многие материалы стоят как крыло самолета, но с виду никто никогда этого не поймет. Женат я давно. Раньше супруга разделяла мои ценности, а сейчас отдалилась. Я ее поддерживаю финансово, ей не надо вообще ни о чем париться. И мы нормально со всеми общаемся. Поверьте: когда кто-то узнает, что у вас куча денег, вокруг сразу собираются акулы. © Anonymous / Qoura
- Мой отец — очень богатый человек со скверным характером. И вот познакомился он с одной мадам. Так та умудрилась за пару месяцев настроить его против детей и друзей. Ладно, думали, отпустит его. А он вдруг переписал все имущество на эту дамочку, чтобы нам не досталось! Мы обалдели и просто понять не можем, как можно быть таким наивным в 60 лет и верить в то, что это «настоящая любовь». © Подслушано / Ideer
- У богачей шкафы стоят дороже, чем наши с вами машины. А на одежде нет лейблов. © D***ieMcDookface / Reddit
- Ага, и бирок с размерами нет. Или есть, но такие малюсенькие, что их заметит только тот, кто сам в теме. © Geminii27 / Reddit
- В колледже я делила комнату с одной очень богатой азиатской девочкой. Она жила там ради компании, а так-то родители хотели ей дом купить. Когда мы шли тусоваться, она всегда брала с собой маленькую черную сумочку. Совершенно обычную, как мне тогда казалось. И вот как-то я собралась на концерт, а там был строгий дресс-код, который касался даже сумок. У меня не было ни одной подходящей, поэтому я попросила ту девочку одолжить мне ее черную сумочку. И она такая: «Да бери, без проблем вообще». Мне та сумка очень понравилась в итоге, я решила купить себе такую же. Но оказалось, что она стоит больше, чем моя годовая зарплата! А та девчонка спокойно мне ее дала. © chubbybunn89 / Reddit
- Сидел я как-то в своем любимом мюнхенском рестике. И там какой-то чувак кофе пил: в старой куртке, видавших виды ботинках. Еще и собака с ним была какая-то неухоженная. Я с ним разболтался — вообще приятный парень. Потом он ушел, а хозяин заведения сказал мне, что этому чуваку принадлежат 2 квартала, которые прилегают к ресторану. Почему он не купил и тот квартал, в котором находится рестик? А он не продается просто. © PAXICHEN / Reddit
- Дочь моего друга вышла замуж за парня из очень состоятельной семьи. У них родилась доченька. Когда малышке было 6 лет, она услышала, как мама моего друга, то есть ее бабушка, рассказывала кому-то о предстоящем отпуске. И девочка такая: «Ба, ты что, летаешь на самолете с незнакомцами?!» © W1neD1ver / Reddit
Бонус: зачем богатым людям их богатство
Нам очень понравилась эта мысль: конечная цель богатства — не выглядеть богатым, а чувствовать себя финансово свободным. Это разумный выбор, который дает долгосрочную безопасность и возможность получать радости жизни на своих условиях. Действительно состоятельные люди не выпячивают свой статус, они могут ездить не на «Роллс-Ройсах» и «Ламборгини», а на автомобилях более дешевого сегмента, которые просто им нравятся. И жить не на вилле на Канарах, а в обычном домике на окраине города, где им будет комфортно.
А вот траты ради создания иллюзии богатства могут, напротив, загнать человека в ловушку бедности. Ведь для того, чтобы жить не по средствам, приходится влезать в долги, кредиты и другие неприятные штуки, которых избегают успешные люди.
А вот еще несколько особенностей жизни по-настоящему богатых людей:
- 15 человек рассказали, какие странности есть у их богатых родственников и знакомых
- 15+ человек без прикрас рассказали о «чудинках» богатых людей, которые никак из головы не выйдут
- 19 особенностей жизни неприлично богатых людей, которые оставили нас в легком шоке