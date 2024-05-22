Если муж требует ребенка определенного пола, то он в самом ближайшем времени должен стать бывшим.
15 мужчин, которые с рождением ребенка показали себя во всей красе
Одна наша читательница написала, что мужчина познается при родах, и мы с ней абсолютно согласны. Ведь рождение ребенка — стрессовый период в жизни семьи, который каждый проходит по-своему. Кто-то не выдерживает и самоустраняется, а кто-то становится настоящей опорой и поддержкой для женщины и малыша.
- Муж по образованию психолог, хоть и не работал по специальности. Еще в начале брака достал всякими диагнозами и рекомендациями по поводу наших отношений, но после рождения ребенка его просто несет. Сейчас у годовалого сына период мамканья. Без меня никуда, все время на руках, чуть отпустишь — рев. Мой великий знаток психологии взял отпуск на 2 недели, чтобы постоянно быть рядом и освободить меня от всех дел, чтобы я была 24/7 только с сыном. Я сначала была против — избалуем же. И как я потом сама справлюсь? Но, как ни странно, это помогло, уже через неделю сын переключился. А муж, намазывая руки кремом после вечерней уборки на кухне, вздохнул и пожаловался: «И какой дурак решил назвать это декретным отпуском!» © Мамдаринка / VK
- Мы с мужем очень хотели ребенка. Он прямо уговаривал отложить свои карьерные амбиции и поскорее рожать. Так и вышло, я забеременела и ушла в декрет. Пока носила сына, тратила на хотелки собственные сбережения. Потом родила, деньги закончились, и я благополучно села на шею мужа. Вроде бы так и должно быть: я без работы, муж нас обеспечивает. Да вот только он дает без вопросов деньги только на еду и нужды сына. Любая моя трата вроде крема или новой обуви ставится под сомнения: а надо ли, а старое точно сносилось? Считает каждую копейку и советует вместо того, чтобы тратиться на кофточки или хороший шампунь, отложить на образование сына. Как же я мечтаю поскорее выйти на работу! © Мамдаринка / VK
- Когда мы с мужем поженились, он сказал: «Если первый ребенок будет мальчиком, то мы больше не будем рожать. Сын — это все, что мне нужно». Прошло 24 года, у нас 5 дочерей и 1 сын, самый младший. И почти сразу после его рождения я заметила, что для мужа наши дочери будто перестали существовать. Вся его поддержка и забота перешли к сыну. Даже наша 17-летняя дочка сказала мне, что чувствуют себя чужой и брошенной. А когда я передала ее слова мужу, тот отмахнулся, мол, ох уж эти эмоциональные подростки. Я в полной растерянности и не знаю, что делать. © ThrowRA-482902 / Reddit
- У нас с мужем трое детей. Сыновья — просто копии отца, брюнеты с темными глазами. А вот дочка пошла в мою прабабушку, она светленькая и с зелеными глазами. Ну и муж потребовал тест на отцовство. Я отказалась, потому что это же просто какое-то унижение! Но с этого момента муж изменился. Он не держал дочку на руках, никогда не вставал к ней по ночам, не реагировал на ее плач. Просто оставил меня одну после родов. Хотя с мальчиками он всегда помогал и был очень заботливым. Более того, на дне рождения нашего сына его семья просто не разговаривала со мной. Они даже отказались фотографировать дочку вместе с остальными детьми. Я не выдержала, сделала ДНК-тест — естественно, он оказался положительным. Все в шоке и чувствуют себя виноватыми, муж плакал, когда первый раз взял дочь на руки. Его я простила, но вот родственничков не могу. Никогда не забуду, как они меня оскорбляли, а сестра мужа и свекровь даже дергали за волосы. © ThrowRa_thw / Reddit
- Я родила неделю назад. После того как меня забрали из больницы, муж помогает мне во всем. Ночью, когда дочка плачет, он первым встает и качает ее. Если дочь надо покормить посреди ночи, то он осторожно меня будит и приносит малышку ко мне. Перед тем, как пойти на работу, готовит завтрак и оставляет милые записки. На выходных или в будни, если раньше возвращается с работы, забирает дочь гулять, и у меня есть 2 часа для себя. У меня лучший в мире мужчина, а у нашего ребенка — папа. © Мамдаринка / VK
"Я родила неделю назад. ....На выходных или в будни, если раньше возвращается с работы, забирает дочь гулять, ..... "
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Это точно все за одну неделю произошло?
- У меня были сложные роды, экстренное кесарево. Сама операция прошла с некоторыми осложнениями: и я, и сын восстанавливались медленно. Через неделю, когда нас выписывали, я мечтала о теплой ванне и своем любимом чае с бергамотом. Муж забрал нас домой, сделал ванну с пеной, принес мне прямо в ванную поднос с фруктами, чаем и пироженками. И сам сидел с сыном до тех пор, пока не потребовалась кормить. Всю первую ночь дома я вообще не вставала с кровати. Муж менял памперсы, приносил малыша на кормление. А утром пошел на работу. И в тот же день ко мне пришли подружки, поздравлять. Не обнаружив в квартире воздушных шариков и букетов, они сразу начали ныть и обсуждать моего мужа. Пришлось их выгнать. И я не жалею. Вечером любимый подарил мне милый букет моих любимых ромашек. Очень люблю и ценю своего мужчину. © Мамдаринка / VK
- Встречались с мужем еще со школы, и все 12 лет отношений он умолял меня родить ребеночка. У нас родилась тройня: две девочки и мальчишка. Детки здоровые, спокойные. Только они, естественно, забирают много сил и времени. И муж ушел. Через 2 месяца после родов. Потому что «устал, хочет отдохнуть, не так себе это представлял». К счастью, моих накоплений и выплат хватит на пару лет, чтобы не работать. Но с детками все равно сложно, банально выйти на прогулку с тройней — уже испытание. Узнав о моей ситуации, на следующий день к нам переехал мой брат. Брутальный бородатый программист, который к детям-то был всегда равнодушен. Он очень помогает мне с малышами, сопровождает нас на прогулки, ходит за продуктами, готовит завтраки, обеды и ужины. Иногда даже дает мне утром выспаться. Покупает малышам игрушки. Всегда рад и весел с моими детками, а они ему постоянного улыбаются и хохочут. Не знаю, что бы я делала без своего любимого братика. Очень ценю его поддержку и навсегда уяснила урок: верить поступкам, а не словам. © Мамдаринка / VK
- У нас трое детей, младшей 5 месяцев. Сейчас я на безлактозной диете, еще нельзя курицу и яйца. Ввести много продуктов в рацион я не успела по разным причинам. По сути, мой рацион существенно поредел и так быстро, как раньше, уже не перекусить. А с маленьким ребенком на руках иногда это бывает проблемой. Так мой муж каждое утро, пока мы с малышкой спим или пока она ест, собирает и отводит старших в садик. А когда мы просыпаемся, меня на плите уже ждет каша на воде, которую все остальные члены семьи презирают. То есть человек утром встает, собирает в сад двух четырехлеток и готовит кашу лично для меня. Каждый будний день в течение 5 месяцев. Знаете, эта каша для меня — это и есть любовь. И каждое утро я чувствую себя счастливой и благодарной своему мужу, ощущаю его заботу и тепло. © Tishch / Pikabu
- А я после родов все чаще думаю про развод. Если раньше всегда могла положиться на мужа, то теперь вижу просто какого-то мальчишку, который вообще не готов к ответственности. Памперсы он не меняет, потому что это гадко. Несет плачущего малого через всю квартиру, отдает мне и закрывает нос рукой, чтобы не воняло. Если малой срыгивает, это вообще трагедия для мужа. Он убегает в другую комнату, потому что это мерзко. Я не знаю, как положиться на этого человека! Ощущение, будто он думал, что новорожденные — это единороги с радугой. © Мамдаринка / VK
Интересно, как кашка может вызывать такое сильное чувство как презрение? Это кашка! Она никак себя не ведет, никого не оскорбляет, глупости не говорит. Ну какое презрение, господи?
- После рождения ребенка у многих мужиков реально какой-то переключатель срабатывает. Многие родственницы и подруги напоролись на это. Одна вот встречалась с парнем с подросткового возраста, он был очень заботливым. Когда она в больницу слегла с больной спиной, он мотался к ней каждый день после работы, потом на руках носил, чтоб не напрягалась, со всеми домашними делами помогал. Они долго встречались, потом поженились, «вставали на ноги», ребенка планировали. Во время беременности он ее поддерживал и помогал. После родов — пара месяцев энтузиазма, а потом: «Спать мешает», «Ты все время с ребенком, мне времени не уделяешь». Когда подруга уже на работу вышла, а дочка в садик пошла, претензии все равно продолжались. Мол, дочке все внимание, почему на нее столько денег уходит, почему бы тебе не уволиться, чтобы успевать и с ребенком, и с мужем. Дальше у него с работой проблемы начались — новый круг претензий. С момента рождения ребенка человека как подменили. Раньше он спокойно мог и еду приготовить, и с уборкой помочь. А потом, даже если он дома сидел месяц, а жена работала каждый день, все было на ней. В итоге съехала она с дочкой к своим родителям. Думает, стоит разводиться или все-таки шанс есть. © Anila / ADME
- Не знаю, как быть. Я в декрете, ребенку год. Не работаю. Получаю пособие до 1,5 лет. Никогда не ругались с мужем из-за денег, но недавно он забрал свою карточку с деньгами якобы за нецелевое использование средств. Поменял пароль и закрыл доступ к телефону. После разговора телефон разблокировал. Что в итоге? Оплата квартиры, садика, школы — пополам. Я получаю копейки. В магазин он будет ходить сам, то есть я до 6 вечера буду сидеть без продуктов. Хватаюсь за голову... Ведь мне даже себе прокладки не на что купить. © Подслушано / Ideer
Парень, которого как подменили после рождения ребëнка, похоже, жену к ребëнку ревнует. Или разводиться, или к хорошему семейному психологу, просто разговаривать – бессмысленно.
- Когда читаю подобные рассказы, каждый раз понимаю, как мне повезло с мужем. Когда меня в декрете накрывало, он забирал у меня ребенка, заставлял брать его карту и отправлял по магазинам и на посиделки с подружками. Говорил, мол, иди и возвращайся нормальная. А ему было на тот момент 25 лет, к слову. © Аноним3611922 / Ideer
- До родов все сомневалась, хочу ли я, чтобы муж на них присутствовал. Разные мнения слышала. Решила, что в процессе всегда могу попросить его постоять в коридорчике. Роды оказались очень сложные, даже с платной акушеркой и максимумом внимания с ее стороны. И таким мужа я до этого не видела — он решал все вопросы, успокаивал меня, организовывал акушерку и помогал найти решения. Когда меня везли обратно в палату, акушерка мне в лифте сказала: «Хотела бы я, чтобы мой муж так себя вел при родах». В итоге он заслуженно первый взял сына на руки, и пока меня там зашивали, ходил с ним и убаюкивал. © Anastasiya / ADME
- Папа ребенка был против того, чтобы сын спал с нами. Поэтому первые полгода я скакала всю ночь, не высыпалась от слова совсем, а днем еще и нравоучения выслушивала о том, что кормлю/одеваю/гуляю/готовлю/убираю не так. О разводе я тогда еще не думала, но нервы начали сдавать. Как-то за завтраком сидела, и у меня беззвучно катились слезы. Посмотрев на меня, отец ребенка сказал: «Ты плачешь, потому что хочешь плакать». © Rotatosk / Pikabu
- Мой муж обиделся, что я его на первые роды даже не позвала, он о такой возможности просто не знал. Сказал: «Ты что, мне не доверяешь?» Когда перед вторыми он как-то сам узнал, что у нас пускают, то прошел медосмотр, курс подготовки и получил бумажку, что допущен к программе партнерских родов. К счастью, с вторым ребенком я «отстрелялась» в 5 раз быстрее, чем с первым, а муж честно держал меня за ручку и говорил, что я смелая и красивая. Потом был просто счастлив, что ему дали сфоткать малыша во время первого осмотра и взвешивания и лично отнести в детское отделение. Когда меня зашили и закатили в палату, он уже там ждал, помог перебраться с каталки на кровать, напоил, накормил, принес ребенка на кормление. Все это я бы не смогла сделать сама, так как рука из-за катетера не сгибалась. © Таисия К / ADME
А вот еще подборки историй о том, что в декрете происходит довольно много вещей, к которым жизнь никого не готовила:
Комментарии
"Если раньше всегда могла положиться на мужа, то теперь вижу просто какого-то мальчишку, который вообще не готов к ответственности."
Пример того, как мозг прекращает работу в рождением ребенка и мир меняет направленность, вращаясь только вокруг нее и ее ребенка.
У человека до детей все было ок, он, видимо, полностью делил с женой быт. Ну а то, что есть люди, кто реально, органически не переносит запах органических выделений ребенка - это вранье и намеренное саботирование роли родителя.
Открываю секрет: такие люди есть. Я вот очень остро реагирую на запахи, особенно телесные и меня реально выворачивало и выворачивает от некоторых. Так что тут войти в положение мужа и просто просить его делать те дела. что он может делать без явного насилия нал собой - НЕ! Пусть ломает себя, пусть блюет из глубины души, но делает то, что она хочет.
Я из-за совместного сна не высыпалась несколько лет. В начале с одним до году, потом со вторым. Да. это было удобно в плане кормежки, но мой сон ушел и... ой. Кто-то хвастался, что ой. как здорово, я и сплю, и кормлю, и высыпаюсь. Ну я кормила. Но про спать и высыпаться для меня байки.
И еще проблема после СС: дети не хотят спать сами. И сердобольные мамки, предпочитая ребенка мужу. это позволяют. И два года спят дети с родителями. и в пять... Кто-то сексовался рядом со спящим уже младенцем или ребенком? Ну и вот как в моем случае, не все могут высыпаться с ребенком под боком. Так что я тоже против совместного сна. Но иногда это выход. Но не всегда и не для всех.
Мой муженек уволился, когда я ушла в декрет. День в день. Не нашел общего языка с начальством. Я, конечно, прифигела, но решила, что ладно, потом найдет работу. В итоге выгнала к чертовой матери, потому что работу он даже не искал, дома ничего не делал, с ребенком помогал, только если 10 минут просить, а потом наорать. Хотя бы сходить погулять? "Дай сотку на пиво, тогда пойду".
Я поставила ультиматум - либо он устраивается хоть дворником, либо я выхожу на работу, а ое сидит домас ребенком и ждет меня с горячим ужином. Ох какой визг стоял...
Короче, в итоге меня обвинили в мелочности и гордо ушли к маме.
А работу ему таки пришлось искать, потому что я подала на алименты.
С тех пор с ребенком не виделся ни разу и вообще не интересовался, где он и как. Сыну уже почти 16, он все прекрасно понимает, так что если этот крендель заявится лет через 15-20, требуя любви материального содержания, то есть вероятность, что он полетит с лестницы. Но послан будет 100%.
Адми, честно, надоело. Надоели истории про мужчин, ушедших в регресс после рождения ребенка. Ещё больше надоели истории "я так благодарна моему мужу, что он НОРМАЛЬНЫЙ". Блин, правда? Хватит, простите котиков, блин.