15 мужчин, которые с рождением ребенка показали себя во всей красе

Мой муженек уволился, когда я ушла в декрет. День в день. Не нашел общего языка с начальством. Я, конечно, прифигела, но решила, что ладно, потом найдет работу. В итоге выгнала к чертовой матери, потому что работу он даже не искал, дома ничего не делал, с ребенком помогал, только если 10 минут просить, а потом наорать. Хотя бы сходить погулять? "Дай сотку на пиво, тогда пойду".

Я поставила ультиматум - либо он устраивается хоть дворником, либо я выхожу на работу, а ое сидит домас ребенком и ждет меня с горячим ужином. Ох какой визг стоял...

Короче, в итоге меня обвинили в мелочности и гордо ушли к маме.

А работу ему таки пришлось искать, потому что я подала на алименты.

С тех пор с ребенком не виделся ни разу и вообще не интересовался, где он и как. Сыну уже почти 16, он все прекрасно понимает, так что если этот крендель заявится лет через 15-20, требуя любви материального содержания, то есть вероятность, что он полетит с лестницы. Но послан будет 100%.