15 человек, которые на собственном опыте убедились, что жизнь — та еще фокусница
Смешные ситуации, который оборачиваются абсолютным нежданчиком, случаются в нашей жизни постоянно. Мы собрали реальные истории с такими концовками, что хоть сериал по ним снимай.
- Недавно была встреча выпускников. Впервые все увиделись спустя 7 лет после выпускного вечера. Я не желаю пропускать такие дни, потому что полезно узнать, кто и чем сейчас занимается. Вот мне нужна была помощь хорошего юриста, а моя бывшая одноклассница как раз сейчас им и является. Обменялись контактами, на днях пишу ей, мол, нужна твоя помощь, а она мне сбрасывает скриншот 8-летней давности, где она просит у меня домашнее задание скинуть, а я ей отказываю. В общем, припомнила она мне мой грешок, не захотела помогать. © Не все поймут / VK
- Моя сестра была беременна вторым ребенком, ее первой дочке было тогда 3 года. Она рассказывала дочурке, что в животике растет малыш, он появится на свет, как только будет готов. И вот наступил день икс, мы все собрались в роддом, купили цветы, поехали. Дочка сестры любовалась новорожденным минут 15, целовала его и все такое. И вдруг озадаченно спросила: «А где его родители?» Она не поняла, что теперь ей придется делить с малышом своих маму и папу. © Geraldine Merola / Quora
- Я всегда просила у своей бабушки рецепты блюд, которые мне понравились, но, как ни пыталась по ним что-то приготовить, получалось отвратно. Бабуля всегда меня подбадривала, мол, не волнуйся, тебе просто не хватает опыта. Недавно ее не стало, и отец, перебирая ее вещи, нашел рецепты. Оказывается, она нарочно давала мне неправильные. Сейчас мне уже 43. Я начала готовить по этим секретным записям и поняла, что я вовсе не никчемный повар. © eczblack / Reddit
- В детстве мой дедушка работал на лесопилке и часто брал меня с собой. Он рубил деревья и рассказывал мне, как можно узнать возраст дерева по кольцам на стволе. Было невероятно интересно и познавательно. Только вот потом я как-то дома оттяпал напильником ноги всем куклам своей младшей сестры. Очень хотелось узнать их возраст. Думал, что там тоже будут кольца, как у деревьев. Больше мама не отпускала меня с дедом на лесопилку. © Не все поймут / VK
- Моя мама обожает фотографировать все подряд. У мамы есть даже какие-то снимки с тех времен, когда у нее появился первый пленочный фотоаппарат. Неделю назад у этой чудесной женщины был юбилей, 50 лет исполнилось. Я долго думала над подарком, прям очень долго, месяцев 7. В итоге мне в голову пришла гениальная идея. Я взяла все мамины фотоаппараты и отнесла их специалисту, который распечатал все снимки и оформил их в альбомы. Чтобы вы понимали масштабы: один альбом идет на 200 фото, а всего получилось 19 альбомов. Мама была в восторге. Мы сели смотреть некоторые фотки. Листая очередную страницу, я заметила знакомое лицо. На снимке была я, катающаяся на роликах, а на фоне бежал мальчик. Мальчик, который сейчас является моим парнем. Вот так совпадение. © Палата № 6 / VK
- Мне было 23, я встречалась с мужчиной на 12 лет старше. Влюблена была по уши. Он познакомил меня с родителями, со своей дочуркой, а потом вдруг исчез. Спустя время объявился, чтобы передать мне мои вещи, и я спросила: «Почему все так закончилось?» И он такой: «А почему это закончилось? У нас ничего и не начиналось». © Подслушано / Ideer
Когда-то давно, завершая очень яркий, но короткий роман, мужчина-философ и отшельник (на 11 лет меня старше), заметил:
"Ставить точку в отношениях надо тогда, когда все хорошо, а не тогда, когда уже все плохо"...
И только много лет спустя до меня дошла мудрость этого афоризма)
- Как-то по дороге на работу я нашел бумажник — он лежал на парковке возле моего дома. Внутри были документы. Я их посмотрел и понял, что мужик живет в моем доме. Было раннее утро, поэтому я не стал будить человека, а просто закинул кошелек в его почтовый ящик. Проходит 3 дня. Слышу стук в дверь, открываю, а передо мной стоит парень с моим кошельком в руке. Я даже не заметил, что потерял его. © oddvr / Reddit
- Шла домой из магазина с 2 огромными пакетами еды. Догнали меня 2 парня, попытались познакомиться. Завела с ними разговор, не останавливаясь при этом. Намекнула, что мне очень тяжело нести пакеты. Предложили помочь. Я уж было обрадовалась, а они отказались, когда узнали, что нам не в одну и ту же сторону. Отдали мне пакеты, сказали, что им в другую сторону, похлопали по плечу и ушли вперед. © Подслушано / Ideer
- Наши соседи те еще неряхи. Вечно оставляют мусор у себя под дверью, а когда насобирают мешков 10 и на весь дом уже воняет, тогда и соизволят вынести. И я придумала, как с этим бороться. Брала и разрезала мешки, выкидывая все содержимое под дверь этим соседям. Но даже разрезанные мусорные пакеты лежали до тех пор, пока их не наберется гора. Меня это окончательно взбесило, и я пошла ругаться. Нервно звоню в звонок — открывает бабуля на коляске, а в конце коридора — дедок, тоже на коляске. Оказалось, они просто физически не могут выбросить мусор, ведь живут на 4-м этаже, а лифта в доме нет. Раз в 1–2 недели к ним приезжает внучка, привозит еду и убирает мусор. Мне стало безумно стыдно за мой поступок, за то, что разрезала пакеты и злилась. Я стала помогать пожилой паре: принести поесть, вынести мусор, сходить в магазин. Бабушка подарила мне свои фамильные сережки. Я расплакалась. © Палата № 6 / VK
Соседей-колясочников, конечно, жалко, но только они должны оставлять свой мусор у себя в доме, а не на лестничной клетке. Соседи-то чем виноваты?
- Однажды мы с другом пошли в кафе. Определились с выбором и стали ждать своей очереди. Перед нами стоял мужик. Сделав заказ, он вдруг обнаружил, что забыл кошелек. Я предложил заплатить за него, он согласился и поблагодарил меня, на том и разошлись. Какое-то время спустя уже в другом заведении я сделал заказ и понял, что не взял с собой деньги. Вдруг меня кто-то хлопает по плечу, я оборачиваюсь и вижу того самого мужика. Он рассмеялся и предложил оплатить мой заказ. Это до сих пор одно из самых странных совпадений в моей жизни. © oodlesofnoodles4u / Reddit
- Однажды приехала в деревню к бабушке. Она, как обычно, бросилась готовить мне обед. И вот захожу я на кухню, окидываю ее взглядом и вдруг замечаю, что на сковородке жареные мыши. Мои истеричные вопли было слышно, наверное, по всей деревне. Когда нашла в себе силы заткнуться и подойти ближе, то поняла, что это просто жареная рыба. Ох уж это мое плохое зрение, да еще богатая фантазия! © Подслушано / Ideer
- Жена часто тратила мою зарплату на разную фигню, а меня это бесило. Она вообще не умела экономить. Намекал — не понимала. И вот решил я с этим покончить раз и навсегда. Еще и придумал гениальный план: перевоспитать ее с помощью невзрачного подарка, который должен был ее незаметно подтолкнуть к экономии. Подарил жене книгу о том, как экономить деньги. Но теперь я бросил вредные привычки, хожу на работу пешком и похудел на 5 кг. © Не все поймут / VK
- Лучшему другу брата досталось наследство в виде 2 квартир в области и больших сбережений от бабушки с дедушкой. Его жена уже начала потирать ручки, думая, что сейчас они купят квартиру побольше, родят детей и заживут, но нет. Он все продал, причем ниже рыночной цены, так как хотел быстрее получить деньги, и на все вырученные средства купил себе крутой спорткар. Жена подала на развод, мужик радуется жизни. Вроде все хорошо, только вот даже месяца не прошло, а у него отобрали права за нарушение правил дорожного движения. Сейчас рвет волосы на голове: продать машину не получается, так как за такие деньги ее брать никто не хочет. © Подслушано / Ideer
- Товарищ познакомился со своей будущей женой в купе поезда. Они ехали вместе почти неделю. Оказалось, что живут в одном городе и учились в одной школе. Когда уже поженились, смотрели фотографии из семейного альбома жены. И вдруг мой товарищ узнал себя на школьной фотографии. На ней он на последнем звонке влюбленно смотрит на свою будущую жену, о которой еще даже не подозревает! Там было много девочек, но он не сводил глаз именно с нее. © Палата № 6 / VK
- Пока мой брат был в командировке, его девушка прокачала свою внешность по полной. Увеличила губы, закачала что-то в челюсть, чтобы углы были более резкими, сменила кардинально имидж, постриглась, покрасилась. Увеличила грудь и похудела. Парень вернулся домой и чуть не упал. Фото она ему не показывала специально, они вообще не пересекались целый год. Сюрприз не получился, потому что брат полюбил ее скромной девочкой с пухлыми щечками и льняными волосами, а встретила его высушенная девица со злым взглядом. Расстались. Слишком уж контраст был сильный с тем, какой она была раньше. Брат уже несколько месяцев не может отойти. А девушка недоумевает, что она сделала не так, ради парня же старалась. © Подслушано / Ideer
Жизнь бывает очень непредсказуема, но главное — не терять самообладания. Курьезные истории потом можно и вместо анекдотов за столом рассказывать.
Комментарии
К последней истории. Мне до сих пор не удалось воочию увидеть хороший результат кардинальных бьюти-процедур у молодых девушек. А плохие видела часто: накачаные губы, один в один утиный клюв; жуткие перманентные брови, серые, как выцветшие татуировки на руках работяг; непонятного цвета волосы. Смотришь на таких девиц (а они то сами уверены в том, что выглядят на все 100) и думаешь: "Милая, что ж ты с собой, молодой и симпатичной сделала.... И главное зачем?? "