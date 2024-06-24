15 человек, которые на собственном опыте убедились, что жизнь — та еще фокусница

К последней истории. Мне до сих пор не удалось воочию увидеть хороший результат кардинальных бьюти-процедур у молодых девушек. А плохие видела часто: накачаные губы, один в один утиный клюв; жуткие перманентные брови, серые, как выцветшие татуировки на руках работяг; непонятного цвета волосы. Смотришь на таких девиц (а они то сами уверены в том, что выглядят на все 100) и думаешь: "Милая, что ж ты с собой, молодой и симпатичной сделала.... И главное зачем?? "