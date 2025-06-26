Бенгалку свою мы с мужем очень любим, не экономим н а ней, но извините, уж точно не 50/50🤣
8 своенравных пород кошек, которые точно знают, кто в доме хозяин
Забавно, что хозяева котов и кошечек считают себя главными в своих квартирах и домах. Глядя на питомцев, иногда кажется, что это люди у них в гостях. А все происходит незаметно: заводишь себе милого пушистика и моргнуть не успеваешь, как распорядок дня и заработанные деньги распределяются на себя любимого и на питомца в соотношении 50 на 50. Сегодня мы решили выяснить, какие породы кошек иногда незаметно подчиняют человека себе.
Сфинксы — требовательные смельчаки
Сфинксы смелые, озорные и невероятно общительные. Их стремление к вниманию порой приводит к тому, что они становятся чересчур требовательными и посягают на личное пространство хозяина. Неподготовленным к этому людям может показаться, что они нарочно им «мешают».
Они могут ходить по пятам, а стоит только сесть, как это бархатно-лысое создание уже окажется на коленях без всякого приглашения. Человек для них — не просто хозяин, а теплая, удобная и обожаемая собственность.
Балинезийцы — громкие ораторы
Балинезийская порода внешне похожа на тайцев и сиамов, но они более пушистые. Они одновременно игривые, добродушные и в этот же момент могут включить «сильных и независимых». Так что если кошка показала, что не хочет телячьих нежностей, лучше прекратить. Требовать эти короли и королевны тоже умеют: если им что-то нужно, они вам обязательно сообщат, причем громко. Да и в целом тишина и покой — это не про них, они могут порадовать своей кошачьей «балладой» на любую тему.
Эта порода относительно спокойно переносит одиночество, но хозяин обязательно должен занимать их играми. Они не из тех, кто будет спать, когда душа просит развлечений: могут и свои порядки навести, если долго будут скучать. Поэтому если не хочется разгребать последствия, нужно найти в своем графике время на то, чтобы поиграть с любимым балинезийцем.
Шотландские — ласковые привереды
Шотландцы — ласковые и дружелюбные. Зачастую они выбирают одного «своего» человека и эту расположенность к кому-то одному невозможно не заметить. Оставлять такую кошку надолго нельзя, для нее это стресс, который иногда может вылиться даже в депрессию.
Бенгалы — вольные красавцы
Если вам хочется завести домашнюю кошку, которая похожа на дикое животное, бенгал — отличный вариант. Выглядят они точно по-царски. Они очень энергичные и умные, поэтому озорничать — это одно из их любимых занятий. Играть с ними постоянно самим не обязательно, дайте им побольше игрушек, и они с радостью развлекут себя сами.
Про мебель и шторы фигня. Ни разу ничего не портила. Скоро уже два года будет. В ванне плавает около часа, потом спит хорошо. Прогулки тоже обязательны. Если погода хорошая, можем часа два три гулять, потом н а руки попросится. Это если в городе, про дачу молчу. Там весь двор ее, в любое время суток 🤣 Даже зимой, в переноске всё равно нужно гулять. Любит в машине ездить, в магазинах погулять и т.д. Раз в несколько месяцев когтеточку меняем, у ветеринара стрижем когти, чистим ушки. И нет никаких проблем. Если целыми днями держать такое животное в квартире, то, конечно, оно будет мучаться и сожрет не только мебель. Это не та порода, которая спит много, мурлыкает и на ручки просится
Смелости этому мини-леопарду не занимать, так что берегите мебель и шторы: котики бесстрашно взберутся по ним, если захотят. Ведь для них ваша квартира не красивый интерьер, а персональные джунгли. Им нужно много пространства, так что стоит подумать хорошенько, прежде чем заводить такого питомца. Вероятнее всего, кота придется выгуливать или обустроить ему кошачий комплекс так, чтобы он мог выплескивать свою энергию, лазая там. На улице на бенгала (да и на любого кота) лучше надеть шлейку, так как они очень любопытны и могут убежать.
Тайцы — наблюдательные болтуны
Как только увидишь голубые глаза тайского котенка, сердце тает от их красоты. Большинство котиков этой породы компанейские, довольно разговорчивые и не любят одиночество. Поэтому, если вы не готовы слушать частую «болтовню», лучше не заводить кота такой породы.
Таец будет радостно встречать и мяукать, когда хозяин вернется с работы домой. Важно помнить, что животное такой породы нужно развлекать интеллектуальными играми, чтобы кот не скучал, в противном случае он найдет себе занятие сам, но оно вряд ли понравится хозяину.
Также нужно быть готовыми к тому, что эти пушистые инспекторы будут любопытничать везде и всегда. Их любопытный нос будет в каждой сумке, в каждом шкафу и в каждой коробке. Поэтому стоит заранее оградить тайца от опасных для его здоровья вещей.
Бомбеи — ласковые пантеры
Бомбейские кошки внешне похожи на маленьких пантер. Эти пушистые всем видом показывают уверенность в себе и независимость, но на самом деле они те еще липучки, особенно в детстве.
Когда они еще маленькие, то будут требовать ласки чаще, а вот повзрослев, они скорее предпочтут наблюдать за вами со стороны. Но ежедневная сессия нежностей для них все равно обязательна. Он подойдет, грациозно уляжется на вас и будет впитывать вашу любовь. А когда сеанс закончится, он так же грациозно удалится, оставив вас в ожидании следующей аудиенции. Играть эти маленькие пантеры могут и в одиночку, не привлекая хозяев.
Абиссинсцы — независимые штучки
Дождаться объятий и ласки от абиссинской кошки — большая удача. Только протяните к нему руки, он посмотрит на вас, как на сумасшедшего и умчит по своим делам. Эта порода не отличается ласковостью и вовсю будет демонстрировать свою независимость. Абиссинцы предпочитают контактировать с людьми по-другому.
Они с радостью поиграют бантиком, побегают за мышкой, будут исследовать территорию, но жаться к хозяину — вообще не для них. Человек для абиссинца скорее источник развлечений и аниматор.
Турецкие ваны — занятые красавцы
Кошки этой породы энергичные, жизнерадостные, а еще многие из них любят плавать в воде. Если не занимать играми этих котиков, то потом можно не удивляться тому, что вещи с ваших столов и полок пропали, эти пушистые декораторы легко наведут свой порядок.
Эти коты хоть и ласковые, но время и место для нежностей они выбирают сами: так они проявляют свою независимость.
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А какой своенравный питомец живет у вас? Расскажите, есть ли у него королевские повадки?