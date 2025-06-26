8 своенравных пород кошек, которые точно знают, кто в доме хозяин

Как только увидишь голубые глаза тайского котенка, сердце тает от их красоты. Большинство котиков этой породы компанейские, довольно разговорчивые и не любят одиночество. Поэтому, если вы не готовы слушать частую «болтовню», лучше не заводить кота такой породы.

Таец будет радостно встречать и мяукать, когда хозяин вернется с работы домой. Важно помнить, что животное такой породы нужно развлекать интеллектуальными играми, чтобы кот не скучал, в противном случае он найдет себе занятие сам, но оно вряд ли понравится хозяину.