7 пород кошек, которых стоит присмотреть для ребенка

У рэгдоллов есть все: красивые голубые глаза, роскошная шерсть и, что самое важное, послушный нрав. Когда их берут на руки, они растекаются довольной лужицей.

Они умны и игривы. Это прекрасный вариант, если вашим детям нужен пушистый друг и подходит даже для малышни.