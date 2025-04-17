Мне всегда было их жаль. Своенравного зверя селекцией превратить в тряпичную куклу ( RagDoll)😞
7 пород кошек, которых стоит присмотреть для ребенка
Говорят, кошки гуляют сами по себе, да и вообще привязываются к дому, а не к хозяину. Сегодня мы расскажем о человеколюбивых котиках, которые, как собаки, приносят мячики и рычат на подозрительных чужаков.
А в бонусе вас ждет история о заботливой няне-кошке.
Регдоллы
У рэгдоллов есть все: красивые голубые глаза, роскошная шерсть и, что самое важное, послушный нрав. Когда их берут на руки, они растекаются довольной лужицей.
Они умны и игривы. Это прекрасный вариант, если вашим детям нужен пушистый друг и подходит даже для малышни.
Абиссинцы
Некоторые породы кошек не отличаются компанейским характером, другое дело — абиссинцы. Это ласковые и преданные пушистики. Они обычно хорошо ладят с детьми и другими домашними животными. Известные своим любопытством, обожают играть. Это — ориентированные на людей кошки, которым нравится участвовать в происходящих вокруг них событиях.
Бирманские кошки
Про бирманскую кошку говорят, что она может стать лучшим другом. Бирманцы ласковые и тихие. Эта порода с удовольствием общается с людьми и ладит с другими питомцами.
Считается, что бирманские кошки произошли от буддийских храмовых кошек в Бирме (современная Мьянма).
Мэнксы
Данная порода кошек возникла на острове Мэн. Генетическая мутация привела к отсутствию хвоста, хотя не все представители породы бесхвостые.
Они преданные, ласковые и игривые как собаки. Некоторые мэнксы играют в «принеси мячик» и любят воду. Но их сходство с собаками на этом не заканчивается. Мэнксы могут зарычать или даже напасть на собаку или человека, которого считают угрозой для своей семьи
Эта кошка станет преданным другом для детей. Однако мэнксы требуют много внимания, и их нельзя оставлять одних надолго.
Шотландские вислоухие кошки
Норвежские лесные кошки
Норвежские лесные кошки обладают мягким характером, легко обучаются и быстро запоминают правила поведения в доме. Они отличаются высокой терпимостью к другим животным и детям, и подходят даже для малышей. Эти грациозные великаны обожают прыгать и исследовать окружающее пространство.
Очень контактны и сильно привязываются к людям, им требуется много общения с человеком. Они устанавливают близкие отношения со всеми членами семьи, а не только с одним человеком.
Девон-рексы
Девон-рекс — ласковая кошка, которая обожает компанию человека. Она спокойна и послушна, любит полежать на диване рядом с хозяином. Считается идеальным компаньоном для пожилых людей и тех, кто живет в небольшой квартире.
Еще девон-рекс не посыпает дом шерстью, так как почти не линяет, и поэтому лучше подходит для аллергиков.
Бонус
- Подруга родила. У них живет умная кошка. Однажды подруга ушла по делам, а я осталась с малышом. Он заплакал, а я в панике — что делать? Кошка прибежала, посмотрела на меня оценивающе и, будто поняв, что я полный ноль в уходе за младенцами, лапой подтолкнула ко мне бутылочку с соской. Вот уж действительно умная зверюга! © Карамель / VK
А еще у нас есть добрая и душевная история — «Котенка принесли на усыпление, но судьба дала ему еще один шанс».
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