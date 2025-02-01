Котенка принесли на усыпление, но судьба дала ему еще один шанс

Это трогательная история о девушке, которая в трудную минуту проявила характер, и о маленьком котенке, ставшим ее настоящим другом.

Я работала в ветклинике. И вот приносит мадам рыжего котенка: грязные глазки, свалявшаяся шерсть, шатко стоит, весь перекошен. Моя коллега ставит неутешительный диагноз, мадам решает котенка усыпить. Мы уносим его в недра клиники, ну, в последний путь. И тут вдруг моя коллега говорит четко: «Я не хочу этого делать. Давай посмотрим, что можно предпринять». Я взяла это существо на руки и увидела что-то странное в выражении его глаз: будто он уже через многое прошел, и от детского взгляда не было ни следа.

«Вот наше самое первое фото, в тот день мы решили сохранить ему жизнь»

Далее все было по стандарту: мытье, проверка рефлексов, прививки, уколы, антигельминтик, капли на холку. И маленький домик с миской для воды в одной из крохотных клеток клиники. Что же с тобой делать, чудо? Шли дни. Ребенок жил в клинике. Каждое утро начиналось с улыбки. На второй день начал тихонечко и крайне неуверенно передвигаться и кушать сам. За время, проверенное в клинике, нами было вылечено бесконечное количество болячек — отит, лишай, глазная инфекция, но не атаксия, которую ему предварительно поставили. (Атаксия — неврологическое расстройство, которое проявляется нарушением координации движений — прим. ADME). Так и шатался, падал, и не мог использовать передние лапы по-нормальному. Он не умел мяукать, не умел прыгать. А я все сильнее к нему привязывалась, и в сердце будто оттаивала не просто льдинка — целый ледник.

«В сердце будто оттаивала не просто льдинка — целый ледник»

К слову? парнишка совсем не рос. Вообще. И назвали мы его Микрокоська. Шучу, это было прозвище. А имя ему дали Шаман. Шамана обожали все сотрудники и клиенты, и даже пациенты! Полгода он веселил народ неуклюжей беготней, а меня заряжал невероятной мотивацией работать, улыбаться, любить свою профессию еще сильнее!

«Будни в ветеринарной клинике»

Однако начальству кот не нравился и его решили изгнать. Меня поставили перед выбором: забирай, пристраивай, делай что хочешь, но чтобы его тут не было.

«Тут мы лечим лишай»

Я приняла решение. Я забрала его. Хотя у меня уже был старый своенравный кот, и нехилые проблемы с жильем и личной жизнью в тот момент. Но вместе с ним я забрала и себя. С клиникой было покончено. С клиникой, которая могла бы спокойно выставить больное животное за порог, если бы я от него открестилась. Никому такой он был не нужен. И вот спустя полтора года мы уехали с Шаманом в большой город и сделали МРТ головного мозга. Оказалось, у Шамана застарелый перелом атланта (первого шейного позвонка). Завтра мы едем к нейрохирургу.

«Я приняла решение. Я забрала его»

Знаете это чувство, когда понимаешь, что человек/место/город/музыка/профессия — да что угодно — абсолютно твое? Так вот это — абсолютно мой кот. Мое ледяное сердце в нем растворилось. Я никогда не очеловечивала животных, мой старший кот ходит по струнке и воспитан по-спартански. Но Шаман будто околдовал меня. Обезоружил. Лишил всяческой злобы, жестокости, нервозности. Я иду домой с работы и улыбаюсь во весь рот, ведь дома меня ждет это корявое чудо.

«Это — абсолютно мой кот»

А еще я учусь у него. Как бы ему ни было сложно ходить или бегать, он видит цель и несется к ней, больно падая по пути, но вставая и вставая, потому что кроме достижения своей цели он не видит другого пути!

Спасибо, что прочитали и дочитали. Любите своих пушистых и не бросайте слабых в беде.