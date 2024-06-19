Не состыковка какая-то в первой истории. Обычно в садах и школах нельзя чтобы мамы были воспитателем или классным руководителем у своего ребёнка.
13 нелепых ситуаций, от которых впору покраснеть словно помидор
Народное творчество
7 минут назад
Оказавшись героем нелепой ситуации, самое главное — не смущаться, а сказать себе, что от провалов не застрахован никто. Ведь получить «подарок» от пролетавшей над головой птицы или прослыть недостойным родителем в глазах окружающих может каждый. Чувство юмора и невозмутимость в таких случаях — наши лучшие друзья.
- Стала замечать, что дочь берет в садик мишек, кукол, а возвращается домой без них. Расспросила ее, и она призналась, что это девочка из группы берет их у нее поиграть и не отдает. Возмутилась я и к воспитательнице — разбираться. На эмоциях рявкнула, мол, родители плохо воспитали ту девчонку! А она мне: «А знаете, ведь эта плохая девочка — моя дочь». © Мамдаринка / VK
- Стояла на переходе, ждала, когда включится зеленый. Включился. Перед тротуаром остановился автобус, перекрывая обзор машинам сзади. Тут на зеленый для пешеходов на полном ходу вылетел «мерс»... прямо в руки к сотрудникам ДПС, которые в это время стояли чуть дальше от перехода. © Лариса Прокопенко
- Парочка влезла перед нами в очередь за хот-догами. Они громко жаловались на все подряд, еще и кассиру нахамили. И вот они выходят, подлетает чайка и выхватывает хот-дог прямо у парня из рук. Его жена вскрикивает и от удивления роняет свой. Вроде и ничего такого, но наблюдать за этим было так весело, что я помню этот случай спустя 5 лет. © cervidaes / Reddit
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- В детстве дочка очень любила лазить в шкаф, перевернет там все и успокоится. Приходилось постоянно складывать вещи на место, но это повторялось изо дня в день, никакие просьбы и уговоры не помогали. Тогда я ей сказала, что в шкафу сидит злой дядька и хочет ее украсть. Вот приходит с работы муж, садится ужинать, а кухню заходит дочка и спрашивает меня: «Мама, дядька из шкафа уже ушел?» Пришлось долго объяснять обалдевшему мужу, что к чему. © Мамдаринка / VK
- Моя подруга была на последнем месяце беременности. Лето, в магазине духота, она с покупками идет к кассе. И тут какой-то мужик грубо отталкивает ее и первым сует свою корзину на ленту. А у него там дорогущие продукты. И вот после того, как он переложил все покупки в пакет и рванул на выход, дно у пакета порвалось и все выпало. © Дарья Шевелева
- Купили с мужем квартиру, ремонт делали сами — проверяли наш брак на прочность, ха-ха. С утра муж разбухтелся на меня, хотя я не была виновата. Вышел он выкинуть строительный мусор, но поднимает мешок и оказывается весь в пыли. Ну, думаю, сейчас у него окончательно испортится настроение. Муж подходит ко мне, и на него бонусом скидывает свое содержимое голубь. Тут я не выдержала и захохотала, следом рассмеялся муж, сказал, что я ведьма. © Ирина Ткачева
Эти люди тоже хотели купить жилье, а попали в курьезную историю.
- Занимались со свекровью перестановкой на кухне. Часов шесть это все у нас заняло, так как мы никак не могли определиться с расположением мебели. Сидим с ней уставшие в зале, смотрим телевизор, возвращается мой муж с работы. Идет на кухню, а спустя две минуты в недоумении обращается к нам: «Слушайте, хозяюшки мои, а как включить свет на кухне?» Мы со свекровью так увлеклись перестановкой, что даже не заметили, как перекрыли холодильником доступ к выключателю... Наша рука туда пролезет, а вот мужская нет. © Мамдаринка / VK
- С мужем гуляли по лесу и начали кидаться шишками — да, мы те еще дети. Муж попал мне в лоб и начал убегать, постоянно оглядываясь, и... не заметил дерево. Врезался щекой по касательной, царапина такая глобальная. Как я ржала! Ну смешно, хоть и жалко, и все тут! Он тоже ржал. С отношениями все норм, живем и не жалуемся уже 12 лет. © Ежик в авокадо / ADME
- Была у мамы на работе одна коллега, весьма эффектная женщина. И вот утро, едет она в автобусе на завод. А на нее сидящий напротив мужчина поглядывает. Она вся распушилась, плечики расправила. Приходит на работу — бац, видит себя в зеркале: забыла с утра нарисовать одну бровь!
- Где-то я прочитала интересную статью о том, как не загромождать свой дом. Там была фраза, которую я хорошо запомнила: «Чтобы в доме прижилась новая вещь, для нее нужно освободить место!» Меня так эти слова вдохновили, что я выбросила из дома все, чем не пользовалась больше года! Под горячую руку попало много одежды. А сейчас смотрю, штаны протерлись, носки дырявые, колготы со стрелками, кроссовки «есть просят»... И заменить это все нечем, потому что я выбросила ту одежду, которая ждала своего часа в шкафу... © Мамдаринка / VK
- Я — повар и готовлю вкусно, но мой сынуля (5 лет) признает только хлеб с маслом, все остальное для него — не еда. И вот приходим как-то на день рождения к девочке из садика. Весь праздник сын просидел голодом. Не выдержала я тогда, взяла бутерброд с колбасой со стола, убрала колбасу и дала его сыну. А он как закричит: «Наконец-то! Еда!» И в этот момент замечаю на себе взгляды всех родителей. Похоже, теперь все думают, что я ребенка своего дома вообще не кормлю... © Мамдаринка / VK
- Сынуля закапризничал, я пошла с ним улицу. Там он уснул, а я присела на скамейку. Сижу и вдруг заметила, что прохожие все как один странно на меня косятся. Подумала еще: «Недосып, что ли? Аж людей пугаю». И тут подходит ко мне женщина, подсаживается и выдает: «А вы в курсе, что вы вообще-то забыли снять патчи?» Она дала мне зеркальце, и я увидела себя с патчами под глазами. Мы долго смеялись. © Мамдаринка / VK
- Я ехала по парку и попала в пробку. Смотрю, на дорогу вышло стадо бизонов. Из красного грузовика со смехом вылез мужик, слепил снежок и бросил его огромному бизону прямо в лоб. Продолжая хохотать, мужчина залез обратно в машину, закрыл дверь. А бизон обернулся и смотрит на закрытую дверь около минуты. Потом подходит к авто со стороны водителя и тюкает своими большими рогами по двери. Все слышали, как мужик ругался на чем свет стоит через закрытое окно теперь уже помятого грузовика. © Jeanie Walton / Quora
Хоспаде патчи. Я думала она там без штанов на улицу вышла, а она только патчи забыла снять
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Внимание: в июне 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.
Комментарии
Уведомления
В автобусе заметила у девушки на пальто не оторванную бирку и мешочек с кусочком ткани и пуговицей. Думала, сказать ей или не вмешиваться. Сказала.
А та потом своей подруге говорит: три года его ношу, не замечала.
Все-таки мне не надо было вмешиваться.
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