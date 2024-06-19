13 нелепых ситуаций, от которых впору покраснеть словно помидор

В автобусе заметила у девушки на пальто не оторванную бирку и мешочек с кусочком ткани и пуговицей. Думала, сказать ей или не вмешиваться. Сказала.

А та потом своей подруге говорит: три года его ношу, не замечала.

Все-таки мне не надо было вмешиваться.