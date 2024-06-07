18 человек, которые просто хотели купить себе жилье, но попали в тот еще переплет

Истории
24 минуты назад

Купить жилье — это всегда очень ответственно и волнительно. Впереди почти всегда ждут какие-то трудности и загвоздки, с которыми придется справиться. Это могут быть и странные соседи, и какие-то особенности дома или квартиры и еще масса того, что сложно предусмотреть заранее.

  • Приятель рассказывал, что в первую ночь после покупки дома он все время думал: "Что-"то здесь не так, что-то выглядит не так. Оказалось, что нигде нет ни жалюзи, ни штор. Следующие несколько часов он потратил на то, чтобы натянуть на окна простыни. Потому, что спать с незакрытыми окнами ну очень некомфортно. © lispychicken / Reddit
  • Купила квартиру и спустя время решила поменять входные двери. Начали один за другим ходить соседи и интересоваться ими, хотя до этого мы даже не общались. Когда ставили вторую дверь, приходит какая-то женщина в тапочках, спокойно заглядывает, а потом вообще берет и заходит в квартиру. Начала расспрашивать, что мы тут делаем, что она днем не могла из-за шума по телефону говорить, поэтому пошла к подруге снизу и только сейчас идет домой наверх. Ушла она только после того, как прошлась по коридору под наши с сестрой шокированные взгляды. © Подслушано / Ideer
  • Перед покупкой мы пригласили авторитетного и компетентного инспектора для проверки нашего дома. Он проделал тщательную работу и правильно указал на ряд проблем. Некоторые были серьезными: разрушающийся дымоход, черная плесень, асбест, термиты. Мы знали, что дом находится в плохом состоянии. Но когда мы уже вплотную занялись ремонтом, то поняли, что все гораздо хуже, чем нам казалось. Один из подрядчиков даже спросил, не лучше ли нам вообще снести дом и построить все заново. © unknown author / Reddit
  • Не представлял чем мне обернется покупка дома с бассейном. За ним нужен постоянный уход. Нужно следить за протечками, трещинами, и за тем, чтобы пока меня нет дома, не прорвало трубу и не случился потоп. Я терпеть не могу свой бассейн больше, чем что-либо в своей жизни. © Ingnort / Reddit
  • Купила квартиру. Соседка по лестничной клетке — странная бабулька. Звонит в дверь в любое время дня и ночи. То придет за солью, то за спичками, то утюг у нее сломался, то пылесос одолжи. Все сначала ей давала.
    Однажды приходит, просит таблетку от головной боли. Я ей говорю, что прежде чем пить таблетку, нужно измерить давление, а лучше вызвать врача. Она меня обругала и пошла к соседке этажом выше. Та, видимо, таблетку ей дала. А через два часа на лестнице ор стоит. Выхожу. Бабулька эта вызвала полицию, скорую. Жаловалась на соседку сверху, говорит, что та ее отравить хотела таблеткой. Теперь, когда эта бабулька звонит ко мне в квартиру, я вообще ей дверь не открываю. © Подслушано / Ideer
  • Сестра купила квартиру в центре, в хорошем ЖК, шлагбаум с консьержкой прилагались. И вот спустя пару недель сестра слышит, как кто-то скребется в дверной замок. Открывает, а там люди пришли шкаф забирать. Короче, бывшая хозяйка выставила на продажу в интернете мебель, которую не смогла забрать. И отдала ключи от квартиры первому покупателю, мол, приходите, разбирайте, вывозите. Благо, сестра сразу замок сменила. © Velesdar / Pikabu
  • Купила квартиру, заказала услуги дизайнера. Хотелось вообще ни о чем ни думать, ни вникать, просто заплатить деньги. Дизайнера посоветовал застройщик, примеры работ мне понравились. Неделю назад въехала в квартиру и была шокирована увиденным. Духовка при открывании упирается в ручку шкафчика, открыть можно только при открытом шкафчике. Шкаф в спальне при распахивании на 90° ударяется о висящий светильник. Угловой антресольный шкафчик на кухне открывается в сторону от стены. Он нависает над столешницей на высоте трех метров, в итоге из-за дверцы туда принципиально ничего нельзя положить, если только не проявлять чудеса акробатики. © Подслушано / Ideer
  • Купили с женой квартиру, и я просто офигевал от соседей. Они хлопали меня по плечу, шутейно здоровались и приглашали в гости. Я ничего не понимал, подыгрывал и делал вид, что мы знакомы. А потом, спустя время, оказалось, что я просто похож на парня, чья бабушка жила в этой квартире. Рост, немного лицо, плюс одного возраста. И, как я потом понял, соседи просто подумали, что внук переехал с женой в бабушкину квартиру. Самое смешное, что прошло 6 лет и я сейчас продаю эту квартиру, но соседи так и не узнали правду. Может найти похожего покупателя. © Подслушано / Ideer
  • Купила квартиру с призраками: вечно то включался, то выключался свет, слышались шаги, падали вещи, иногда будто кто-то над ухом шептался. Но, блин, эта моя квартира! Я на нее годами пахала. Я не сдамся. И в один день я просто заорала: «Еще один звук услышу — и я тебе такое устрою!» А наутро ко мне подошел сосед и обиженно сообщил, что я могла бы ему спокойно все сказать, а не орать. В общем, нет призраков: ходил сосед, шептался он же. © Подслушано / Ideer
  • Сегодня в кафе девушка лет двадцати жаловалась подруге: «Родители все-таки купили мне новую квартиру. Говорят, я должна жить там одна, сама готовить, сама убираться, сама гладить. Потому что я должна от них сепарироваться! С ума сошли, представляешь?» © eliseya089 / Twitter
Катерина Шишкова
1 неделя назад

Боже, мне бы сейчас отдельную квартиру. Я бы с охотой сейчас сепарировалась от мужа и сына. PS. Уставшая мать в декрете

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  • Мы с женой покупали дом и посмотрели множество меблированных домов. Один из них представлял собой очень симпатичный коттедж, но в нем была установлена такая громоздкая мебель, что для передвижения по дому приходилось буквально поворачиваться боком. И хозяева считали это совершенно нормальным. Мы назвали его «Домом хоббита».
    Другой дом, который мы посетили, выглядел на фото просто замечательно. А потом мы приехали туда и увидели очень длинную подъездную дорожку, которая начиналась у дороги, и заканчивалась внизу, у дома. Склон был настолько крутым, что по нему было не только невозможно ходить, но и страшно ездить. © Wally White / Quora
  • Покупая дом, я знал, что мне придется что-то чинить. Но я не думал, что все будет настолько плохо. Я живу в своем доме уже 5 лет и до сих пор эта канитель продолжается. Как только я починю одну вещь, ломается другая. Например, я заменил часть септика, часть колодца, всю бытовую технику, перекрасил все комнаты, полностью переделал подвал и много другое. А ведь мне предстоит еще много работы. И все это дорого стоит. © stitchmidda2 / Reddit
  • Знакомые купили новый дом. И как-то раз, пока они были на втором этаже, в дом, как ни в чем не бывало, зашли старые хозяева. Они утверждали, что хотели «осмотреться». Я всегда помнила об этой истории, и как только мы купили свой первый дом, то сразу сменили замки. В тот день мы не въехали в дом, а вернулись туда через несколько дней. И я тут же обнаружила достаточно убедительные доказательства того, что предыдущие владельцы возвращались. Я рада, что хотя бы в дом они попасть не смогли. © Waitingforadragon / Reddit
  • Бывшая владелица квартиры оставила какие-то цветы, закатки. Сказала, чтобы я распоряжался по своему усмотрению. А сегодня она звонит, и интересуется судьбой цветов. Но так получилось, что я не любитель комнатной растительности, отдал цветы маме, о чем ей и сообщил. На что услышал: «Вообще-то могли бы позвонить и спросить, а не хотите ли вы забрать цветы?» Что творится в голове у таких людей? Квартиру я купил более четырех лет назад. © brayded / Pikabu
  • Купила квартиру, вторичку с ремонтом и мебелью. Через неделю после покупки в замке поворачивается ключ, заходят бывшие хозяева: «А мы решили шкаф и микроволновку забрать». Хорошо, что риелтор нормально договор составил, и сделал опись всей мебели и техники. Выгоняла их с полицией, последние деньги отдала за смену замков. Люди только что получили много миллионов и решили еще и так нажиться. © Подслушано / Ideer
  • Давно это было. Разменял квартиру, доставшуюся от отца. В одну выселил мать, в другую поселился сам. Бывшие хозяева попросили неделю отсрочки, мол, ремонт по-быстрому сделают и съедут. Разрешили мои вещи, коих было немного, загрузить в одну комнату. Я как раз собирался в командировку, так что был не против.
    Когда приехал и открыл входную дверь, я просто обалдел. Они сняли все светильники, выключатели и розетки, дверной звонок. Сняли английские замки с дверей, смесители, унитаз и даже подвесной бачок. Сняли конфорки с электроплиты, которая шла с квартирой. Договоров тогда никто не составлял, тем более, это был размен. В общем, первую ночь я провел в этой квартире при свечах, и макароны варил на походном примусе. © Makhmud / Pikabu
  • Когда сдали дом, бывший решил там жить и постепенно делать ремонт. Как-то ночью спит и слышит шум: дверь открыли какие-то мужики и стали обсуждать, что тут можно взять. Ну бывший с перепугу не придумал ничего лучше, чем выкрикнуть: «Руки вверх, полиция!» — те дали деру. Оказалось, что так обошли кучу квартир, утащили инструменты, присвоили стройматериалы и прочее. © Подслушано / Ideer
  • Во время уборки перед въездом в квартиру я нашла во встроенном шкафу какой-то смятый комочек — пленку с весьма откровенными фото бывших владельцев квартиры. Самое милое было то, что на этой же пленке были фото с дня рождения их маленького сына. © Тоша / ADME

Когда покупаешь не новую квартиру или дом, то с большой вероятностью там будут какие-то сюрпризы и многое придется переделывать. А некоторым вообще очень везет и они даже находят какие-то ценные вещи.

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