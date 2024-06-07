18 человек, которые просто хотели купить себе жилье, но попали в тот еще переплет

Боже, мне бы сейчас отдельную квартиру. Я бы с охотой сейчас сепарировалась от мужа и сына. PS. Уставшая мать в декрете
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Купить жилье — это всегда очень ответственно и волнительно. Впереди почти всегда ждут какие-то трудности и загвоздки, с которыми придется справиться. Это могут быть и странные соседи, и какие-то особенности дома или квартиры и еще масса того, что сложно предусмотреть заранее.
Боже, мне бы сейчас отдельную квартиру. Я бы с охотой сейчас сепарировалась от мужа и сына. PS. Уставшая мать в декрете
Когда покупаешь не новую квартиру или дом, то с большой вероятностью там будут какие-то сюрпризы и многое придется переделывать. А некоторым вообще очень везет и они даже находят какие-то ценные вещи.