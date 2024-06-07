18 человек, которые просто хотели купить себе жилье, но попали в тот еще переплет

Купить жилье — это всегда очень ответственно и волнительно. Впереди почти всегда ждут какие-то трудности и загвоздки, с которыми придется справиться. Это могут быть и странные соседи, и какие-то особенности дома или квартиры и еще масса того, что сложно предусмотреть заранее.