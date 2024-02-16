20+ шальных комментариев от весельчаков, которые просто не могут держать рот на замке

20+ производителей, которые так перестарались с упаковкой, что ею можно обернуть весь земной шар
Народное творчество
1 год назад
Отыскать нужные слова — завидный талант. А если получается еще и остроумно, то лучше и не бывает. Мы собрали в этой статье комичные комментарии от ироничных пользователей сети и уверены, что они вызовут у вас прилив хорошего настроения.
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