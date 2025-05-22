Особенно у нас в Питере🤣 с таким советом никогда бы работу не нашла.
13 неожиданных факторов, определяющих выбор рекрутера на собеседовании
Собеседование — это одна из самых важный частей поиска работы. Увы, приглашение на собеседование — даже не половина успеха. В этом деле много деталей и нюансов. К счастью, их можно учесть заранее, тем самым облегчив себе и так достаточно стрессовое мероприятие. Важно произвести хорошее впечатление на рекрутера и не упустить ключевые моменты.
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1. Выбор одежды и дресс-код
Порой некоторые из критериев отбора новых сотрудников бывают абсурдными. Например, дресс-код. В основном это зависит от сферы, в который вы работаете или собираетесь работать. В офисной обстановке лучше выбирать классические фасоны, более спокойные, нейтральные тона. Потому что никогда не знаешь, за что может зацепиться внимательный взгляд рекрутера. Бывали случаи, когда кандидатов не принимали из-за безобидного красного галстука.
2. Время, к которому кандидат подошел на собеседование
Прийти немного заранее на собеседование — это хорошая идея. Так вы покажете себя пунктуальным, а еще вам будет проще привыкнуть к обстановке, останется время, чтобы осмотреться. Но вот слишком рано приходить не стоит. Для рекрутера это может означать, будто вы слишком волнуетесь или вообще пытаетесь оказать давление. Лучше всего прийти раньше на 5-10 минут до назначенного времени.
3. Погода в день собеседования
Проводились исследования о том, как погода влияет на важные решения. Она может подействовать как на кандидата, так и на рекрутера. Некоторые люди становятся раздражительными при определенных погодных условиях. Результат собеседования ухудшается примерно на 1%, если было пасмурно или дождливо. По возможности, лучше идти на собеседование в ясный день.
4. Другие кандидаты на вакантное место
Сложно предугадать, кто и в какое время будет вашим «соперником» на вакантное место. Однако если вдруг вам стало известно о более сильном кандидате в день вашего интервью, то лучше договориться о переносе встречи. Рекрутеры могут предвзято относится ко всем кандидатам, которые проходили собеседование в один день с более сильным претендентом. Но подобного сравнения не будет, если вы общаетесь с нанимателем в другой день.
5. Выбор места на собеседовании
Когда вам предлагают сесть, а стул стоит не так, как удобно вам, не стесняйтесь повернуть его или переставить. Так вы покажете рекрутеру, что он имеет дело с уверенным и инициативным кандидатом. Что, соответственно, повысит ваши шансы на успех.
6. Положение рук при разговоре
Жестикуляция и положение рук — это то, на что рекрутеры обращают внимание. Лучше всего положить расслабленные руки на колени, стол или подлокотники. Избегайте «нервных» движений, таких как прикосновения к лицу и волосам. Лучше не скрещивать руки — будет выглядеть так, будто вы защищаетесь от чего-то. Если хочется жестикулировать, то делайте это умеренно и естественно.
7. Осведомленность о компании
Собеседование при приеме на работу — не лучшее место для вопросов по типу «Чем занимается ваша компания?». Вы будете производить впечатление профессионала, заинтересованного в этой должности, если придете на встречу подготовленными. Лучше заранее узнать информацию о возможном будущем работодателе, проектах и услугах, которые он предоставляет. Это небольшое исследование может значительно увеличить шансы успешно пройти собеседование. Поэтому не стоит недооценивать эту возможность.
Можно подготовить несколько более глубоких и детализированных вопросов о компании, которые помогут вам узнать о ней больше и получить очередной плюс в глазах рекрутера. Везде ценятся компетентные работники.
8. Предложение выпить чай / кофе
Обычно рабочее время рекрутера расписано чуть ли не по минутам, также, как и все собеседования с кандидатами. Предложение о чашке кофе или чая, скорее всего, просто вежливость. На самом деле рекрутер не хочет тратить время на приготовление напитка для каждого кандидата, особенно, если впереди тяжелый рабочий день. Допустимо будет согласиться на стакан воды.
9. Потоотделение
Кандидата, который нервничает, заметно сразу. Особенно ярко об этом говорит потоотделение. Да и сам кандидат, который весь взмок, скорее всего, уже не чувствует себя уверенно. Если вдруг появилась такая проблема, то можно попросить стакан холодной воды до начала интервью. Это поможет охладить температуру тела, и потоотделение прекратится.
10. Свободное время в ожидании собеседования
Иногда приходится немного подождать рекрутера. В это свободное время не стоит разговаривать по мобильному телефону или пить кофе. Эксперты советуют всегда быть наготове. Лучше заранее держать одну руку свободной от личных вещей, чтобы вы сразу смогли пожать рекрутеру руку, когда он появится. Так вы покажете себя внимательным и организованным человеком.
Также в свободное время рекомендуется поговорить с администратором или посмотреть материалы компании.
11. Ответ на тот самый вопрос
Один из вопросов, который часто задают на собеседовании: «Почему мы должны взять именно вас?» Он часто ставит кандидатов в тупик. На первый взгляд, он кажется даже каким-то каверзным, неприятным. Если начнете нахваливать себя или пытаться оправдаться, то есть шанс завалить собеседование. На самом деле нужно понимать, что рекрутер — это не враг. Он и сам хочет побыстрее закончить поиски нового работника. Ваш ответ на этот вопрос повлияет на решение рекрутера и компании. Именно этот ваш ответ рекрутер может использовать, чтобы аргументировать вашу роль перед начальством.
Существует стратегия успешного «прохождения» этого вопроса, состоящая из 3 шагов. Сначала стоит рассказать о вашем понимании работы, заданиях и приоритетах этой должности. Затем об опыте и умениях, которые помогут вам справляться с работой на все сто. А в конце уточнить у рекрутера правильно ли вы понимаете суть должности и так ли он видит работника в этой роли. Таким образом вы либо получите положительную реакцию, либо отрицательную, исходя из этого вы сможете подкорректировать ваш ответ прямо во время интервью.
12. Важно оставаться собой
Мы много говорили о разных техниках и приемах, благодаря которым проще заполучить работу. Но одним из самых главных факторов является аутентичность. Именно она даст вам возможность найти компанию и должность, которые соответствуют вашим ценностям и целям.
Не стоит гнаться за идеальным образом безупречного работника. В хорошем специалисте гармонично сочетаются личностные качества и профессионализм. Тем более, искренность позволит вам расположить рекрутера к себе. Безусловно, стоит показать себя как можно лучше, но важно не забывать при этом оставаться собой.
13. Время после собеседования
Важная часть собеседования — следить за его результатами. Ознакомиться с ними можно по почте, отправив e-mail. Но и тут нужно помнить о времени. Лучше всего отправить письмо в течение суток после собеседования, но обязательно в рабочие часы. Если прождете слишком долго, работодатель может предположить, что вы не заинтересованы в работе, или попросту забудет о вас.
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