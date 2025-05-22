13 неожиданных факторов, определяющих выбор рекрутера на собеседовании

Один из вопросов, который часто задают на собеседовании: «Почему мы должны взять именно вас?» Он часто ставит кандидатов в тупик. На первый взгляд, он кажется даже каким-то каверзным, неприятным. Если начнете нахваливать себя или пытаться оправдаться, то есть шанс завалить собеседование. На самом деле нужно понимать, что рекрутер — это не враг. Он и сам хочет побыстрее закончить поиски нового работника. Ваш ответ на этот вопрос повлияет на решение рекрутера и компании. Именно этот ваш ответ рекрутер может использовать, чтобы аргументировать вашу роль перед начальством.

Существует стратегия успешного «прохождения» этого вопроса, состоящая из 3 шагов. Сначала стоит рассказать о вашем понимании работы, заданиях и приоритетах этой должности. Затем об опыте и умениях, которые помогут вам справляться с работой на все сто. А в конце уточнить у рекрутера правильно ли вы понимаете суть должности и так ли он видит работника в этой роли. Таким образом вы либо получите положительную реакцию, либо отрицательную, исходя из этого вы сможете подкорректировать ваш ответ прямо во время интервью.