18 собеседований, которые из памяти уже никаким ластиком не сотрешь

Конечно, каждый при поиске работы хотел бы попасть на идеальное собеседование с профессиональным и вежливыми кадровиками, которые будут задавать вопросы исключительно по делу. Но, увы, не всем так везет. Многие герои этой статьи до сих пор в себя прийти не могут после общения с потенциальными начальниками и коллегами.