18 человек, при виде которых говорят: «М-да, внешность обманчива»

О, мужичок в фуфайке с портфелем денег! Снова здесь! Мы скучали.
Теперь он купил уже два джипа. Ставки растут...
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Первое впечатление о человеке обычно создается в мгновение ока. Но будет ли оно верным? Судить книгу по обложке — занятие сомнительное! Одни герои этой подборки историй сами очень сильно удивились, когда реальность превзошла их ожидания, а другие столкнулись с непониманием от окружающих.
Нравятся истории с неожиданной развязкой? Почитайте про то, как 17 человек попали в курьезную ситуацию из-за своего внешнего вида, но вышли из нее с честью
О, мужичок в фуфайке с портфелем денег! Снова здесь! Мы скучали.
Теперь он купил уже два джипа. Ставки растут...