18 человек, при виде которых говорят: «М-да, внешность обманчива»

Первое впечатление о человеке обычно создается в мгновение ока. Но будет ли оно верным? Судить книгу по обложке — занятие сомнительное! Одни герои этой подборки историй сами очень сильно удивились, когда реальность превзошла их ожидания, а другие столкнулись с непониманием от окружающих.