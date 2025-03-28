12+ случаев, когда соседи превратили жизнь в сериал без перерыва на рекламу

Н_а хозяев мастифа нужно заявлять в полицию, а не радоваться, что он добрый. Это ненормально и опасно.
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Соседи — они как погода. Иногда солнечные, доброжелательные, с которыми хочется перекинуться парой слов. А иногда — шторм с градом, грохотом и желанием переехать на другой конец города. В этой подборке — истории тех, кто столкнулся с самыми "интересными" представителями соседства и не растерялся.
Н_а хозяев мастифа нужно заявлять в полицию, а не радоваться, что он добрый. Это ненормально и опасно.
Вот этих постсоветских старух, которые уверены, что ворованные цветы лучше приживаются, надо бы прилюдно ловить и пороть.
Борщевиком)