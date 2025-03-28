12+ случаев, когда соседи превратили жизнь в сериал без перерыва на рекламу

Истории
31 минута назад

Соседи — они как погода. Иногда солнечные, доброжелательные, с которыми хочется перекинуться парой слов. А иногда — шторм с градом, грохотом и желанием переехать на другой конец города. В этой подборке — истории тех, кто столкнулся с самыми "интересными" представителями соседства и не растерялся.

  • Сняла квартиру. Соседки все пожилые, и весь коридор заставлен их хламом. Я молча терпела. Но однажды поставила велик в коридоре, так соседка начала орать: «Тут у нас свои порядки! Не уберешь – вызову полицию!» И тут меня прорвало. Молча убрала велик, но написала по поводу хлама во все инстанции вплоть до администрации города. Спустя два дня бегали все, кто годами игнорировал этот бардак. ТСЖ, старшая по подъезду, МЧС, Жилинспекция... А там у бабок были пустые банки, закрутки потекшие, обувь разная пар 50, пеленки, тележки. В общем, рассадник антисанитарии и тараканов. Ну и проход между всеми этими вещами был ровно метр в ширину. Спустя месяц коридор стал огромным, широким, чистым. Соседи со мной не здороваются. Зато всем просторно теперь. © ice_rain_
  • Мы год жили в другом городе. Вернулись родить. Естественно, в подъезде появились новые семьи. Выхожу уже прилично беременная, и соседка своим визгливым голосом сообщает: «Ой, а у нас тут новенькие». Я ей в ответ: «Это вы тут новенькие, а мы уже шесть лет здесь живем». С тех пор только здоровается и быстро сваливает. © victoria_sgn
  • Есть у меня теперь уже бывшая соседка. Случайно нашла ее письмо, которое когда-то сохранила на всякий случай. В нем жуткие проклятия и пожелания всего самого ужасного. Я человек самый вежливый и неконфликтный, но однажды ей не понравилась моя дверь. Она натравила проверки, оказалось, все ок, а у нее несколько нарушений. И с тех пор на меня лились потоки ненависти. Даже жить там не могли, квартира стояла пустая. И вот мы ее продали. Когда я пришла передать ключи, то узнала, что я самая уродливая на свете. Мол, меня все ненавидят, я сломала ей здоровье и украла ее электричество. В общем, сожгла это письмо сейчас в туалете. © Ио / ADME
  • У меня есть на площадке одна мамочка. Долго выпытывала: «А где же ваш папа?» Когда получила тот ответ, который ждала, что мы развелись, с наслаждением сказала: «Как так? Ты сможешь прожить всю жизнь одна?" Обиделась она, конечно, когда узнала, что я не одна, хе-хе. © kosmetika_koreya_nsk
  • Вот я лопухнулась! Переехала на новую съемную квартиру. Одна комната моя, во второй живет сосед - парень лет 30-ти. Познакомились, прошло пару дней, он попросил денег в долг. А я че, я ж верю людям, люди же хорошие. А сегодня он съехал. В общем, в ходе эксперимента выяснилось, если ты нормально относишься к людям, то это абсолютно не защищает тебя от подстав. © Подслушано / Ideer
  • Мне с моим двухлетним сыном одна бабуля сказала на детской площадке: «Что? В своем дворе все качели поломали, теперь в наш пришли ломать? Идите в своем дворе гуляйте!» Это мы недавно переехали в этот дом, и это наш тоже двор и площадка были, если что. И как это маленький ребенок может поломать железные горки с качелями, я не знаю. Причем у самой бабки есть кот, который в песочницу ходит. Такие вот добрые бабульки! © loli5859
  • Мы с дочей вышли погулять и встретили бабку. Доча капризничала, а бабка стала ей мораль читать. Доча слушала ее внимательно, даже плакать перестала. А потом дергает меня и говорит: «Это Баба Яга?» Бабку чуть не разорвало. © marinatelaveridi
  • Живем в девятиэтажке. Под окнами растут вишни. Каждый день рву вишню, а магазинную не люблю и не могу есть - аллергия жуткая. А в окно стабильно высовывается бабка и орет, что я ем ее вишню. Она ее сажала. Вот только никто вишню, кроме меня, не собирает. Она просто гниет! Теперь у меня два в одном: и хлеб, и зрелища. Собачусь с бабкой, жую вишню. © ice_rain_
  • Научила своих соседей сверху жить тихо и дружно. Теперь они-то знают, что если шумят и скандалят ночью, отсыпаться днем я им не дам! С утра пораньше начинается стук молотка по стене, ближе к потолку, типа я дверь устанавливаю. Стучу так, что стена дрожит. Слышу сверху: начинается возня и разговоры. Как утихают, начинаю опять стучать, и так пока не разбужу их окончательно! Такой урок помогает соседям понять, что спать надо ночью, а не закатывать истерики на весь дом. Утро вечера мудренее, как говорится, и ссориться днем им порой некогда! Худой мир лучше доброй ссоры. © Подслушано / Ideer
  • Муж с соседями решил облагородить участок двора рядом с домом. Сделали альпийскую горку, высадили цветы. Красота! И сколько это простояло? На следующее утро половина цветов была выкопана. Удалось заметить одну бабульку, так она и возмутилась еще, мол, а что такого, ей на дачу надо, она пенсионер. Ненавижу таких! © Подслушано / Ideer
  • У соседа за стенкой часто зло тявкала собачка. Жалко ее было — думала, внимания не хватает. На днях выхожу гулять со своим псом, а тут сосед в лифт заскакивает. Спрашиваю про его собачку, а он краснеет: «У меня нет собаки». Оказалось, что ему от бывшей осталась пара ежей, которые тявкают и рычат. © Подслушано / Ideer
  • Отдыхали у друзей на природе, вечер, костер, все дела. В какой-то момент захотелось мне в туалет, а он стоит где-то в конце участка, темно и страшновато. Пока шла, услышала какой-то шорох, остановилась и стала прислушиваться, как вдруг из-за спины громкий басовитый голос: «Ну че встала, коза?» Я замерла, сердце в пятки. Думаю: «Все, конец». А он, секунду помолчав, добавляет: «Давай, топай в стойло!» Оказывается, это сосед с козами разговаривал. Пока я от смеха отдышалась, успела забыть, зачем вообще туда ходила. © Палата №6 / VK
  • У родителей частный дом, и соседи напротив решили завести себе тибетского мастифа, а собачка эта немаленькая, и ухаживать за ней особо некому, так как они там не живут и приезжают чисто покормить ее. Видимо, от скуки собака решила сама начать себя выгуливать. Теперь мы наблюдаем, как 50-килограммовое огромное пушистое облако, как кошка, перелезает через забор. Поначалу, когда слышали такой грохот, все пугались, а сейчас уже привыкли, даже с собой берем ее гулять. Хорошо, что она добрая. © Подслушано / Ideer
Ichiro Shell
1 день назад

Н_а хозяев мастифа нужно заявлять в полицию, а не радоваться, что он добрый. Это ненормально и опасно.

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  • Мой сосед снизу каждый вечер возвращался домой в 17:30 и врубал музыку на полную катушку. Понимаю, это не ночное время, но звук был таким громким, что от вибрации с моей полки падали безделушки. Разговаривать по телефону тоже было невозможно — собеседники с трудом меня слышали. Я попробовала включить Black Sabbath на такой же громкости, но он просто сделал еще громче. Тогда я решила: раз уж он делится своей музыкой — я буду ею «наслаждаться». Мы жили в старом доме с деревянными полами. Я надела деревянные сабо и начала танцевать в такт его музыке. Когда он поднялся жаловаться, я сказала: «Раз уж ты включаешь музыку так громко, что я больше ничего не слышу — придется мне под нее танцевать». © dr-pebbles / Reddit
  • Снимали квартиру с друзьями для вечеринки. Подключили вай-фай, решили не паролить его, чтобы каждому не раздавать пароль, дали ей название по номеру этой же квартиры. Спустя некоторое время, уже ночью, звонят нам в дверь соседи. Я открываю, а там мне мужик говорит: «Это у вас пароля нет на интернете? Имейте совесть, ребенку в школу завтра, а он к вам подключился и в игры рубится! Поставьте пароль, пожалуйста!» © Палата №6 / VK
  • Работаю дизайнером. Попросили подобрать шторы в санузел. Заказ — от соседей. Мужу не сказала: ему неинтересна моя работа. А окно из их туалета выходит на наш дом. Сообщила мужу, что поехала на заказ. Прихожу замерять и вижу в окно, как он любовницу привел. Идут они, он ее за талию держит, в щечку целует. Нет у меня больше мужа, короче. © Подслушано / Ideer

Соседей не выбирают — и именно в этом вся суть. Иногда с ними смешно, иногда трудно, но уж точно не скучно. Каждая такая история — как маленькая победа за свое пространство, тишину и здравый смысл.

Комментарии

Уведомления
Руконожка Ай-Ай
1 день назад

Вот этих постсоветских старух, которые уверены, что ворованные цветы лучше приживаются, надо бы прилюдно ловить и пороть.
Борщевиком)

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