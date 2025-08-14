15 историй из студенчества, которые заставляют краснеть и смеяться
Истории
1 час назад
Студенческие годы — это не только лекции, сессии, экзамены, это еще и безумства, от которых сейчас волосы встают дыбом, а тогда казались верхом креатива. Когда списывание превращалось в «миссию невыполнимую», а прогул лекций был целым квестом.
Мы собрали для вас 15 студенческих историй, от которых может быть смешно до икоты, но которые маме не расскажешь.
- Я доделывал задание в библиотеке прямо перед дедлайном — оставалось 30 минут. За 5 минут до конца я быстренько распечатал работу, подписал сверху свое имя и помчался сдавать. Через несколько дней профессор пишет мне на почту: «Ваша работа идентична работе другого студента, оценка — ноль». Я в шоке — я вообще ни с кем в группе не общался и уж точно не списывал! Говорю: «Хорошо, обсудим на следующем занятии». На следующем занятии мы с этой девушкой остались после пары. Профессор показывает наши работы... и они оказались один в один! Оказалось, она печатала свою работу в библиотеке раньше меня и, видимо, оставила лишнюю копию. А я по привычке схватил первый попавшийся лист, увидел текст сверху и решил, что это моя распечатка. © Unknown author / Reddit
- Удивительно легко сдала сессию. Все преподаватели, даже самые злобные, ставили оценку, считай, «за красивые глаза». Но радовалась своему успеху я недолго. От одногруппников узнала, что все в универе решили, что я глубоко беременна. А это я просто так прибавила в весе через полгода после свадьбы. © Подслушано / Ideer
- Как-то мой однокурсник поинтересовался у преподавателя: «Есть ли у камней ДНК?»
Тот ответил: «Нет, конечно, они же не живые». Мой однокурсник продолжил: «А как они тогда размножаются? Почему существует множество камней, а не один?» Это был курс генетики третьего года обучения... © MHOpptimusPrime / Reddit
- В универе у меня был преподаватель по философии, который меня невзлюбил, говоря, что я глупая. Мне действительно трудно все давалось. Даже после бесконечной зубрежки меня все равно отправили на пересдачу. Первую и вторую пересдачи завалила, а на третью пошел мой дедушка, потому что увидел, как я переживаю. Поначалу он хотел просто договориться, но так вопрос решить не удалось. Как бы ни хотелось счастливой концовки, но дедушка тоже был отправлен на пересдачу. © Карамель / VK
- Последний курс, последняя сессия. Препод говорит, что если все лекции и посещения есть, на экзамене будет только один вопрос. Я все эти условия выполнила. А тут как раз у моего парня день рождения. Я захотела поздравить его первым. Отправила ему СМС в час ночи: «Любимый, с днем рождения!» Утром преподаватель подходит ко мне и говорит: «Дорогая, ты уж любимого-то поздравь, а то твоя СМС мне пришла». Получила автоматом пять. Правда, препод сказал, что его жена чуть сковородкой не огрела. © Подслушано / Ideer
- Когда-то сдавала зачет в университете. Предмет знала не очень и вопросы на модульном контроле повергли меня в ужас. В отчаянии нарисовала в своем листочке три розы (хорошо рисую) и написала: «Александр Сергеевич, я знаю, что провалила ваш предмет и моя работа ничего не стоит. Так пусть же эти розы поднимут вам настроение». Поставил тройку, а спустя время я узнала, что он дико ржал, проверяя мою «работу», ведь он-то на самом деле Сергей Александрович! © Подслушано / Ideer
- Сдавала экзамен. Знала, что смогу списать, поэтому не учила, да и препод у нас был добрый. Зашла я в аудиторию, расслабилась. Села на последнюю парту, чтобы списывать было удобнее, достала шпоры, сижу. А препод смотрит на меня пристально, будто бы чего-то ждет. Я распереживалась и говорю: «Что-то не так? Ближе сесть?» А он мне: «Вы билет тянуть будете?» Расслабилась и 5 все-таки получила. © Подслушано / Ideer
- Лето. Первая сессия. Чужой город. Около 11 вечера. Невероятно хочу спать, просто с ног валюсь. Стою на остановке. Кроме меня только мужик какой-то спит на лавке, больше ни души. Транспорта тоже нет. Стою, зеваю. Тут дядечка поднимает голову и говорит: «Устала поди, бедняжка, вся иззевалась. Ты приляг, что ли». И обратно спать заваливается. Я постояла чуток, подумала и решила, чего бы не прилечь. Легла на соседнюю лавку, одним глазом высматривала маршрутку. Минут через 15 уехала. © Подслушано / Ideer
- Сдавала я экзамен по истории. Взяла билет, ответила на все вопросы, но преподаватель начал подозревать, что видит меня в первый раз, хотя на курсе было 120 человек, и я почему-то забыла зачетку. И вдруг он выходит и возвращается с тремя парнями из нашего курса и спрашивает как меня зовут. Мои однокурсники в ступоре смотрят друг на друга, не понимая что происходит, и молчат...
- Преподаватель предложил нам сделать что-нибудь «эпатажное». И тогда мой друг, который был одним из лучших местных мотогонщиков (MX), заехал в класс на гоночном мотоцикле Honda 125, проехал круг по помещению и выехал за дверь на заднем колесе! © Gary Murphy / Quora
- У преподавателя отвалился интернет. Пару минут в зуме был хаос, пока один парень не сменил фон на прогноз погоды какого-то рандомного города и не начал вести репортаж в духе настоящего метеоролога — с серьезным лицом и деталями. Когда профессор вернулся в эфир, парень закончил свою «трансляцию» фразой: «Возвращаем слово в студию, профессор!» Я чуть не упал со стула со смеха. © ThaDFunkee / Reddit
- Я все время шучу. Даже во время зачета не удержалась и сказала преподавателю, что он похож на милого пони. Он ответил, что дяденька пони не поставит мне зачет, пока я не принесу ему килограмм моркови. В общем, зачет не сдала. На пересдачу приду с килограммом морковки. Надеюсь, прокатит. © Подслушано / Ideer
- Когда сдавал философию, к экзамену не был готов абсолютно. Решил, что хуже уже не будет и начал пороть отсебятину. А препод поставил мне четверку. А так как чувство справедливости у меня, к сожалению, превалирует над чувством самосохранения, начал выяснять мотивы. В ответ: «Ты высказал свои мысли, я весь курс пытался вас этому научить». Я говорю: «Хорошо, но почему тогда четыре, а не пять?» А он мне: «Так ты такую дичь нес, у меня чуть кровь из ушей не пошла!» © ПОЗОР / VK
- Я часто опаздывал на алгебру. Дверь в аудиторию жутко скрипела, преподавателя это отвлекало от лекции, и всех «опоздунов» он выставлял. Однажды говорит в сердцах: «Вот смажь ты дверь — я бы и не заметил, что ты опоздал!» Смазал. В следующий раз дверь открылась бесшумно, я действительно не услышал привычного окрика преподавателя. И все бы ничего, если бы не мое эго, требующее похвалы за «подвиг». Набрал я в легкие побольше воздуха и радостно воскликнул на всю аудиторию: «Игорь Игоревич, вот я опоздал, а вы и не заметили, потому что я петли смазал!» © BlanF / Pikabu
- В универе была преподша, у которой маникюр был под одежду. А костюмы она меняла часто. Перед сессией выгнала меня с пары и сказала на экзамен даже не появляться. На экзамен я все-таки пошла. В итоге единственная «пятерка» у группы, и она — моя! А все потому, что у меня были ногти под цвет к платью. © Подслушано / Ideer
