19 человек поделились своими случайными находками, из-за которых мозг на минуточку зависает
Фотоподборки
37 минут назад
Неожиданные находки могут подстерегать нас где угодно, например, в магазине, на барахолке, на улице, а порой даже под кроватью любимой бабули. Некоторые штуковины могут озадачить, другие порадовать, ну а третьи даже принести приятный материальный бонус.
1. «Недавно нашла на барахолке вот такую штучку странной формы. Что это?»
- Элементарно! Это же фрагмент люстры из муранского стекла. Металлический наконечник вставляется в специальное отверстие в корпусе люстры. © roanmartigan / Reddit
2. «В ванной моего номера какая-то ручка из стены торчит. Что это за ерундовина?»
- Вы удивитесь, но это самое обычное мыло, которое применяли в местах с высокой проходимостью. Раньше такие штуки были очень популярны в Европе. Такое мыло долго служит, не рассыпается и остается относительно сухим после использования, что делает его более гигиеничным, чем размокший брусок, оставленный на раковине. © InterviewGlum9263 / Reddit
3. «Были в ресторане и это нашли в тарелке с моллюском»
- «Скорее продайте это и разбогатеете!» © Impressive-Koala4742 / Reddit
4. «Я наткнулась в лесу на кучу фасоли»
5. «Кто-то закопал это в поле»
- Судя по всему — это кусок шлакового стекла. © vapemustache / Reddit
6. «У моего подсолнуха лепестки торчат из середины»
7. «Наткнулись на бабочку, похожую на листочек»
8. «Нашли на кухне какую-то металлическую штукенцию. Ею можно пользоваться как пинцетом»
- Это девайс для выпечки печенья. С его помощью вязкое тесто перекладывают на противень. © Helpful-Fruit-1404 / Reddit
9. «Заметил клетку с котом, которую, видимо, сделал его хозяин, чтобы питомец наслаждался свежим воздухом»
Почему "сделал"? Обычная клетка для окна, у нас чуть не в каждом доме по такой
-
-
Ответить
10. «Наткнулся на голубя, который снес яйцо на улице»
11. «Купила в интернете старую книгу, и в ней оказался билет на Олимпийские игры 2000 года в Сиднее»
12. «Увидели помидоры, растущие у ливневой канализации»
- Томаты часто растут на очистных сооружениях из семян, которые туда попадают. © LowUnion9503 / Reddit
13. «В Гренландии наткнулся на айсберг, похожий на кота»
14. «Внутри упаковки со снеками обнаружил бумажное полотенце»
- Эти полотенца хранятся рядом с конвейером на производственной линии. Полотенце и скребок используются для очистки поверхности от излишков пыли от снеков. Иногда полотенца падают и улетают вместе со снеками. По конвейеру есть несколько различных автоматизированных механизмов для удаления посторонних материалов, таких как полотенца, а также на линии присутствует человек. Все они не справились со своей работой. © lavaenema / Reddit
15. «Я нашла креветку на своем газоне»
16. «Был в походе и нашел мини-станцию для ремонта велосипедов»
17. «В магазине увидела кота, который всегда спит в такой странной позе»
18. «Увидел огромную подвеску „музыка ветра“. Они примерно 4,5 м в высоту »
19. «В доме моей бабушки обнаружили старый стеклянный кувшин для воды, заполненный монетами»
Любите подборки о необычных находках? У нас припасены еще:
Фото на превью Jeet_Kune_Dont / Reddit
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
15+ историй, в конце которых восторжествовала справедливость
Истории
5 месяцев назад
15+ жизненных твитов, смысл которых каждый родитель прочувствует всеми своими нервными клеточками
Семья
1 год назад
19 человек, которые знают, что ремонт — это квест, содержащий огонь, воду и медные трубы
Народное творчество
3 года назад
20+ неожиданных историй, которые случились в очередях
Истории
1 год назад
17 доказательств того, что некоторые люди больше всего на свете любят считать чужие деньги
Народное творчество
1 год назад
16 ярких историй продавцов, которые от выходок покупателей буквально выпали в осадок
Народное творчество
2 года назад
20 историй о постояльцах отелей, которые попали в нелепые ситуации
Маразмы
1 год назад
19 историй о том, что квартирный вопрос еще как раскрывает людей
Народное творчество
1 год назад
15 человек откровенно рассказали, как сняли розовые очки и поняли, что вторая половинка им изменяет
Народное творчество
2 года назад
19 человек вызвали специалиста, чтоб решить проблемы, но что-то пошло не по плану
Истории
10 месяцев назад
14 историй с таким неожиданным финалом, что мы бы даже не взялись его предугадывать
Истории
11 месяцев назад
15 человек, которые угодили в неловкую ситуацию, но вышли из нее с триумфом
Истории
6 месяцев назад