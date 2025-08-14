19 человек поделились своими случайными находками, из-за которых мозг на минуточку зависает

Неожиданные находки могут подстерегать нас где угодно, например, в магазине, на барахолке, на улице, а порой даже под кроватью любимой бабули. Некоторые штуковины могут озадачить, другие порадовать, ну а третьи даже принести приятный материальный бонус.

1. «Недавно нашла на барахолке вот такую штучку странной формы. Что это?»

Элементарно! Это же фрагмент люстры из муранского стекла. Металлический наконечник вставляется в специальное отверстие в корпусе люстры. © roanmartigan / Reddit

2. «В ванной моего номера какая-то ручка из стены торчит. Что это за ерундовина?»

Вы удивитесь, но это самое обычное мыло, которое применяли в местах с высокой проходимостью. Раньше такие штуки были очень популярны в Европе. Такое мыло долго служит, не рассыпается и остается относительно сухим после использования, что делает его более гигиеничным, чем размокший брусок, оставленный на раковине. © InterviewGlum9263 / Reddit

3. «Были в ресторане и это нашли в тарелке с моллюском»

4. «Я наткнулась в лесу на кучу фасоли»

5. «Кто-то закопал это в поле»

Судя по всему — это кусок шлакового стекла. © vapemustache / Reddit

6. «У моего подсолнуха лепестки торчат из середины»

7. «Наткнулись на бабочку, похожую на листочек»

8. «Нашли на кухне какую-то металлическую штукенцию. Ею можно пользоваться как пинцетом»

Это девайс для выпечки печенья. С его помощью вязкое тесто перекладывают на противень. © Helpful-Fruit-1404 / Reddit

9. «Заметил клетку с котом, которую, видимо, сделал его хозяин, чтобы питомец наслаждался свежим воздухом»

10. «Наткнулся на голубя, который снес яйцо на улице»

11. «Купила в интернете старую книгу, и в ней оказался билет на Олимпийские игры 2000 года в Сиднее»

12. «Увидели помидоры, растущие у ливневой канализации»

Томаты часто растут на очистных сооружениях из семян, которые туда попадают. © LowUnion9503 / Reddit

13. «В Гренландии наткнулся на айсберг, похожий на кота»

14. «Внутри упаковки со снеками обнаружил бумажное полотенце»

Эти полотенца хранятся рядом с конвейером на производственной линии. Полотенце и скребок используются для очистки поверхности от излишков пыли от снеков. Иногда полотенца падают и улетают вместе со снеками. По конвейеру есть несколько различных автоматизированных механизмов для удаления посторонних материалов, таких как полотенца, а также на линии присутствует человек. Все они не справились со своей работой. © lavaenema / Reddit

15. «Я нашла креветку на своем газоне»

16. «Был в походе и нашел мини-станцию для ремонта велосипедов»

17. «В магазине увидела кота, который всегда спит в такой странной позе»

18. «Увидел огромную подвеску „музыка ветра“. Они примерно 4,5 м в высоту »