Прикольная идея ! Отвезите мне домой бургер, ну и меня впридачу! Ведь кто-то его должен сьесть ! А еще можно в маркетплейсе оформить заказ в другой город ну и себя , по дороге !
12+ человек заказали еду на дом, но что-то пошло не так
Истории
32 минуты назад
Доставка еды стала неотъемлемой частью нашей жизни. Когда лень готовить, мы просто заказываем — это быстро и удобно! Но пока мы терпеливо ждем заказ, с ним могут происходить самые неожиданные приключения. Вот несколько историй, доказывающих, что путь еды к нам бывает куда сложнее, чем кажется.
А в конце вас ждет парочка бонусов — о том, как доставка может обернуться сюрпризом, и о том, что никогда не поздно заказывать еду (и это мы сейчас не о времени).
- Заказала продукты. Жду час. Смотрю в приложении, а заказ выполнен 30 минут назад. Звоню в службу поддержки, там удивляются. В итоге приезжает все-таки курьер, а в руках у него рваные пакеты. И заявляет такой: «Я тут ошибся немного и доставил соседям». Все бы ничего, но соседи ничего не заказывали, зачем было принимать пакеты? Курьер забрал у них и попросил проверить заказ: там не было молока и картошки. Постучал к соседям, попросил вернуть. © Подслушано / Ideer
- Сильно заболела, даже встать не могла, поэтому заказала доставку еды. Попросила, чтобы курьер поднялся до дверей. Через 1,5 часа звонок, курьер передает заказ и еще какую-то коробку. Но я больше ничего не заказывала! Открываю, а там фрукты, цитрусовые и баночки с медом. Это было так неожиданно и приятно. Не знаю, чья это инициатива — сервиса или самого курьера, но было очень трогательно. © Не все поймут / VK
- У меня есть очень много разных историй про доставку. Например, дважды клиенты роняли еду прямо на пол, трижды мне приходилось перепрыгивать через охранный забор, который за мной запирался. А однажды я вообще доставил заказ бывшей, что было совсем неловко. © Unknown author / Reddit
- Я спокойно нес салат и пиццу клиенту и был где-то на полпути, когда в приложении заказ исчез и показало, что он уже доставлен и даже произошла выплата за него. Разговор с поддержкой привел к тому, что мне аналогично прошлому разу было велено утилизировать заказ. Взял новый заказ, но старый пришлось нести в руках. До клиента было почти 5 км, решил подождать трамвай и поесть пиццу. В этот момент позвонила клиентка — интересовалась, почему я стою на месте. Объяснил, что жду транспорт, но она была недовольна и писала в чате, пока ее не заблокировали. Когда до адреса оставалось 5 минут пешком, заказ отменили. Поддержка снова велела утилизировать еду, а с тремя пакетами и частью пиццы работать дальше было невозможно, поэтому я был вынужден уйти с линии и отвезти домой всю эту еду, которой мне хватило еще на 2 дня. © plohoygjuk / Pikabu
- Произошел случай, когда я чуточку сильнее постучался в дверь и она вообще слетела с петель. А еще я уронил китайскую еду и решил просто сбежать. Но после все этого я ничего не слышал о произошедшем. © Traditional_Bake8607 / Reddit
- Моя мама — невероятная женщина, всегда соглашается на спонтанные идеи и умудряется устроить что-то необычное, особенно если давно не путешествовала. Решила она побаловать себя, и еще будучи на работе, заказала суши, чтобы приехать домой и сразу встретить курьера. Но были какие-то проблемы и она не могла оформить заказ. Тогда мама не растерялась: зашла в кафе, сделала заказ, оплатила и попросила оформить как доставку на дом. Когда суши передавали курьеру, мама объяснила, что заказ для нее, и попросила подвезти — все равно он ехал туда же. Курьер не смог ей отказать, и она довольная приехала домой без долгой поездки в маршрутке и лишних трат на такси. Жаль, что ее смекалка мне не передалась. © Не все поймут / VK
- Мы часто заказываем еду, и однажды курьер доставил просто нереально огромный заказ, пока нас не было дома. Бабушка приняла, думая, что это наш. Вернувшись, мы обнаружили на кухне еды аж на три тысячи! Позвонила в поддержку, описала ситуацию и сказала, что мы не заказывали. Оператор ответил, что это ошибка курьера — его проблемы, а вам, мол, приятного аппетита, угощайтесь. Я настаивала, чтобы вернулись и забрали: курьеры, бедные-несчастные, бегают в мороз и дожди, а тут аж столько всего! Ужас. Мы подождали до вечера и в итоге никто не приехал, так что решили все же поесть — не пропадать же добру. На следующий день курьер все-таки приехал и потребовал вернуть деньги, а поддержка снова подтвердила, что платить не нужно. Он начал кричать и угрожать, пришлось вызывать полицию. У меня один вопрос — где был курьер вчера? Ему же позвонили, что заказ не доставлен. © Подслушано / Ideer
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- У меня дома живет огромная собака, которую постоянно нужно кормить элитными продуктами. Заказываем корм и мясо на разных маркетплейсах, обычно с самовывозом. Но тут была акция на кости и желудочки, поэтому я заказала доставку. Приехал милый мальчик, ему пришлось тащить больше 40 килограмов еды для моей собаки аж на девятый этаж, но он даже не пикнул! При этом весил парнишка не намного больше, чем моя собака. Стало даже как-то неловко от этого. Поблагодарила его, оставила чаевые и еще пирог передала. © Палата№6 / VK
- Однажды я заказал пиццу, но когда курьер приехал, он забыл оставить мне весь заказ: положил у двери только газировку и уехал. Я позвонил в компанию и рассказал о случившемся. Они извинились и отправили мне другую пиццу бесплатно, но курьер вернулся через 10 минут с первой пиццей, которую он забыл оставить. Вот так я получил две пиццы по цене одной! Я тогда был студентом, так что вы можете представить мое счастье. Это был лучший день в моей жизни. © Не все поймут / VK
- Еле ползала, так что заказала доставку. Все подробно расписала курьеру: коды, номер квартиры и так далее. Отслеживала заказ и увидела, что он выполнен, поэтому подошла к двери, а там пусто. Курьер оставил пакеты под дверью соседей, у которых номер на двери не обозначен, пройдя мимо моей квартиры с огромными цифрами. Мне пришлось напрягать людей, чтобы вернули пакеты, ибо сама бы не справилась. Но зато сборщик собрал заказ на 5+, все как для себя подбирал. Даже позвонил и предложил подождать свежие салаты и котлетки. Естественно, я отблагодарила чаевыми. © Подслушано / Ideer
- Заказали как-то мясо и другие блюда в грузинском ресторане, и они перезвонили нам — одной позиции нет, деньги вернуть не могут, но положили подарок, заказ уже в пути. Ждем злые, но курьер не виноват. Распаковываем — почти каждая позиция в двойной порции, все по списку, даже то, чего «не было». Начали разбираться: знакомый рассказал, что ресторан так привлекает клиентов — разыгрывают сценку с отсутствием блюда, компенсируют подарками, и люди заказывают чаще. Оригинальная реклама, однако! © tefalika / Pikabu
- Однажды я доставил еду двум парням, которые застряли на трассе. Не знаю, почему они решили, что кто-то согласится им привезти заказ, но им повезло, ведь я оказался недостаточно смышленым. Поездка вышла выгодной, так как я проехал больше 8 километров, а их заказ несколько раз отклоняли. Я доставил все вовремя — их машину уже грузили на эвакуатор. В общем, это было забавно, но рискованно — больше так делать не буду. © Underdog656 / Reddit
Бонус №1. Трудягам стоит отдыхать
- Однажды ранним утром я просыпаюсь с четкой мыслью, что забыл инициировать какой-то очень важный рабочий процесс. С третьей попытки сфокусировав взгляд на мобильном телефоне, я обнаружил, что нынче вполне себе рабочее время. Восемь утра. Без задней мысли я звоню своему партнеру - владельцу компании, и еще сонным голосом рассказываю о том, что надо «вот прямо сейчас» сделать. На том конце трубки отвечает не менее заспанный голос со словами, что все будет нормально, а затем уточняет мой домашний адрес (курьер должен был передать какие-то документы, на тот момент я это помнил отчетливо). После чего без задней мысли я завершаю разговор и ложусь спать дальше. Через полтора часа просыпаюсь от звонка домофона.
— Здравствуйте, Вам доставка!
— Я ничего не заказывал!
— Все уже оплачено, — и диктует адрес, уточняя имя.
— Хм, действительно мне доставка.
Через пару минут в квартиру заходит курьер. Он приносит мне большую пиццу и напитки. На коробке пиццы маркером выведено: "Тимофей, сегодня воскресенье!" © Poznayushij / Pikabu
Бонус №2. Никогда не поздно порадовать себя едой
- У нас во дворе живет дедушка, лет 80. Каждый день заказывает пиццу. Попросил помочь меня установить приложение, а потом он набил корзину разными начинками. Спрашиваю: "Зачем столько пиццы-то?" А он хитро улыбается и выдает: "Ну а что, жизнь короткая, надо вкусно жить". И ведь правда! © Не все поймут / VK
Курьерская доставка всегда как эстафета с препятствиями, поэтому:
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