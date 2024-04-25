16 человек, которые чудят так, что окружающим впору челюсть с пола подбирать

Люди с чудинкой то усложняют жизнь окружающих, то становятся героями баек, которые запоминаются надолго. Чего только стоит коллега, полюбившая еду, которую ты приносишь на работу. Или девушка, которая вызвала в торговый центр такси, а потом сообразила, что сама приехала на машине.