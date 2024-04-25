Открою секрет - в любую другую дату рождения тоже не надо "выдумывать, какой праздник всем устроить", если этого не хочется. Хочешь - празднуешь, не хочешь - не празднуешь.
16 человек, которые чудят так, что окружающим впору челюсть с пола подбирать
34 минуты назад
Люди с чудинкой то усложняют жизнь окружающих, то становятся героями баек, которые запоминаются надолго. Чего только стоит коллега, полюбившая еду, которую ты приносишь на работу. Или девушка, которая вызвала в торговый центр такси, а потом сообразила, что сама приехала на машине.
- Любимая история моей бабушки обо мне — как я приехала к ней на дачу с большой сумкой книг. Папа решил развивать самостоятельность и предложил мне собрать вещи на месяц полностью самой. Проверять не стал, просто понес в багажник. Уже на месте выяснилось, что в сумке не было вообще ничего, кроме книг. Папе пришлось оставить нам с бабушкой денег на полное обновление гардероба. И, кажется, он до сих пор считает, что я тогда это специально сделала. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Моюсь в душе, вся в пене, голова мокрая. Вдруг леденящий душу вопль бабули с кухни: «Лиза!» Мне чуть плохо не стало. Думаю, что-то случилось. Я поскальзываюсь на мокром кафеле, бьюсь спиной о раковину, цепляю ногой тазик, сверху сыпятся полотенца. Хромая, влетаю к ней на кухню. А там бабулечка улыбается и выдает: «Я тебя хотела спросить, ты котлетки будешь кушать или мне их в холодильник убирать?» Иногда кажется, что моя бабуля — тролль 80-го левела. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Я тот самый человек, который родился 29 февраля. В детстве этот вопрос решался просто: родители поздравляли 28 числа или 1 марта. Когда вырос, понял, что в дате моего рождения много плюсов. Не нужно каждый раз выдумывать, какой праздник всем устроить, и тратиться. Друзья привыкли, что собираю их раз в 4 года, и всем нормально. Забавная ситуация была с девушкой. Мы встречались год, и только тогда она спросила: «Стой, а когда у тебя день рождения?» В целом чувствую себя особенным. © Палата № 6 / VK
Здесь собраны фото, которые иллюстрируют крутые и провальные дни рождения, а также истории о них.
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- Пригласили меня в другой город на собеседование. Доехала с двумя пересадками, и вот общаюсь с директором. Он спрашивает, когда могу выйти, говорит, что ему интересно будет со мной работать. Я: «Что же, мне приятно, давайте обсудим вопрос оплаты». Ответ запомнила на всю жизнь: «Я об этом как-то не думал». © Aline Dichka / ADME
- Супермаркет, толпы покупателей. Я оставила тележку и протиснулась к огурцам. Взяла, вернулась и толкаю дальше. Вдруг кидается на меня бешеный мужик, выхватывает тележку. Я возмущаюсь. Проверяем товары: вроде все мои. А он хохочет и спрашивает: «Как насчет ребенка?» Округляю глаза, а он сына из нижней корзинки достает. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Мне было года 3–4, мама убирала квартиру. Тут ей срочно что-то понадобилось в магазине, она вышла и оставила меня буквально на 5 минут. Я, видя, как мама устала, решила ей помочь с уборкой. Взяла подсолнечное масло и полила все полы в квартире. Вот у мамы счастье было! До сих пор стыдно. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Плата за коммуналку в двухкомнатной квартире непомерно большая. Просто его величество муж любит перед принятием душа врубить на полную горячую воду минут на 15, чтобы прогреть помещение. Каждую найденную крошку и пылинку смывает в унитаз. Выкручивает батареи на максимум. При этом, когда я взяла макароны по ₽ 70 без акции, был скандал на кассе и возврат. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- У нас в офисе есть общий холодильник, где можно хранить свои обеды, напитки и т.д. Последний месяц у меня кто-то подворовывает. То половина бутерброда пропадет, то несколько ложек салата, то суп сольют чуть-чуть. А началось все с пропажи целого обеда. Было странно, но найти воришку я не мог: хорошо скрывался. Пока сам не подошел ко мне с «чистосердечным». Оказалось, это моя коллега, которая однажды перепутала еду и съела мой обед. А потом понемногу пробовала все, потому что ей понравилось, как я готовлю. Идем на свидание с ней, пообещал угостить домашней едой. © Палата № 6 / VK
- Мой старший брат жил с девушкой два года и наконец решил сделать ей предложение. Купил кольцо, встал на колено — все как положено. Она согласилась. На следующий день будущая жена перед стиркой опустошала карманы различных вещей и в брюках моего брата нашла чек. Чек на это самое кольцо, цена которого составляла около 15 тысяч. Она устроила скандал из-за этого, заявив, что кольцо для предложения слишком дешевое! Что за все это время он мог бы накопить сумму на кольцо стоимостью хотя бы тысяч 30! Свадьба, естественно, не состоялась. Они жутко поругались и в итоге разошлись. © Подслушано / Ideer
- Работаю в такси. Подъезжаю к торговому центру за клиентом. Выходит женщина лет 35 с кучей пакетов, садится в машину. Едем. Спустя 5 минут она как завопит. Я испугался, спрашиваю:
— Что случилось?
— Совсем забыла: я же на своей машине приехала. Везите скорее обратно!
Повез обратно, помог найти машину на парковке, она села в нее и уехала. © Подслушано / Ideer
- В молодости знал девушку, которая была самым странным, но в то же время самым вдохновляющим человеком из тех, что я когда-либо встречал. Она ратовала за естественность, поэтому у нее были длинные волосы на ногах. Она никогда не носила обувь. Любила надевать шорты, чтобы все видели ее ноги. Она была против химии и не пользовалась шампунем. Правда, со временем решила все-таки начать использовать хотя бы органические средства. У нее не было телефона. Она говорила, что влюблена в мужчину, с которым ни разу не обмолвилась ни словом. Зато отправилась на лайнере, а затем на велосипеде на другой конец света, чтобы увидеть его. Хотя я никогда больше ее не встречал, друг сказал мне, что однажды эта особа постучалась к нему в дверь и спросила, можно ли переночевать. Она нашла моего товарища, просто стучась в каждую дверь. © Esra Bilik / Quora
- Приходит мне СМС: «Здравствуйте, мы случайно положили на ваш номер 2 тысячи рублей...» Полез проверять баланс — реально плюс две тысячи. Ну-ну, думаю, понятно, развод. Но читаю сообщение дальше: «...Мы не будем просить у вас перевести их назад, потому что мы не мошенники, а дураки. Светлана и Михаил». © PivBear / Pikabu
- Взял и побрил свои ноги. Просто так! У меня теперь супергладкая кожа. А я ведь уже с десяток лет как не видел свои ноги такими гладкими, сверкающими и без волос. © Izzat Stimali / Quora
"у нее были длинные волосы на ногах"
Могли б и фотку приложить.
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- Однажды ночью я вышла на задний дворик и увидела лежащего на земле богомола. Он был весь опутан паутиной, едва мог пошевелиться. Я забрала его в дом, взяла пинцет и чашку с водой, и вместе с дочерью мы принялись за спасение насекомого. Потребовалось около двух часов, чтобы освободить его от паутины. В конце концов спасенный все-таки встал на ноги. Дальше нужно было выяснить, как ухаживать за богомолами. В интернете я прочитала, что они могут есть кошачий корм. У меня есть кошки, поэтому корм нашелся. На следующей неделе я соорудила для богомола послеоперационную палату из клетки. Я кормила его с маленькой детской ложечки. После нескольких дней ухода к нему начали возвращаться силы, и он перешел на живую пищу. Да, мы с дочерью ловили сачком мух и маленьких мотыльков. Прошло еще чуть больше недели, богомол уже неплохо выглядел, нормально передвигался. Мы знали, что пришло время освободить его. Я вынесла клетку на крыльцо и открыла дверцу. Он вышел не сразу. Постепенно богомол начал выбираться на растения вокруг него, но оставался на нашем крыльце еще неделю, прежде чем окончательно ушел. И каждый раз, когда мы выходили, он прыгал на нас. Что бы там кто ни думал, мы подружились. © Jennifer Moore / Quora
- Так вышло, что у нас с мужем имена одинаковые. Я Евгения, соответственно, он Евгений. И когда мы с кем-нибудь знакомимся, такое удивление... Самое смешное, что, когда у нас родилась дочь, мы думали, как назвать, и муж предложил: «Может, Женя?» Ну да, мы других имен не знаем. Со второй дочкой муж с надеждой спросил: «Может, на этот раз все-таки Женька?» © Подслушано / Ideer
- Использую палочки, чтобы есть попкорн. Просто в один момент стали раздражать грязные руки. Ведь попкорн делает их такими липкими! И вот однажды догадалась есть его палочками. Это очень удобно, так как он круглый. Ешь, наслаждаешься, никакого дискомфорта по поводу грязных рук. © Eliza Prestley / Quora
Это нормально за богомолом ухаживать), я ловила мух своей венериной мухоловке, чтобы она покушала. А то росла медленно.
Мама мне приносила мышь-полевку, чтобы выходила. И вообще все животное царство😁
Попкорн круглый? Это прям философский вопрос.
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