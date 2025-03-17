15 человек, которые по себе знают, что курьерская доставка порой без приключений не обходится

Истории
1 час назад

Еще пару десятилетий назад доставка еды или покупок прямо к порогу казалась чем-то диковинным из будущего, а теперь это часть нашей повседневной жизни. Курьеры стремительно разносят заказы, делая нашу жизнь удобнее и проще. Но иногда эта привычная услуга превращается в настоящий аттракцион с неожиданными поворотами.

  • Приходит заказ на хорошую сумму. Смотрю, а там одинаковые адреса в одной и другой точке. Я позвонил, чтобы уточнить этот момент, но мне сказали, что все правильно. Появились догадки, что может произойти плохое. В итоге приезжаю на место, а мне сразу вопрос: «Не могли бы вы меня постричь налысо?» Ну я и согласился. Подстриг его, он мне дал деньги и поблагодарил. © Курьеры говорят / drivee
  • Была на работе, заказала пиццу. Приехал курьер, звонил мне 2 раза, но я не слышала. В итоге сам зашел и отдал пиццу, я с ним рассчиталась. А в 3 часа ночи звонок с его номера. Беру трубку, а там какая-то деваха спрашивает с наездом: «Почему это вам с этого телефона сегодня аж 2 раза звонили? Вы кто такая?!» Видимо, это была то ли девушка, то ли жена доставщика пиццы. © Rinka37 / Pikabu
  • У меня начались схватки. Спокойно позвонила мужу и начала собираться. Супруг приехал, а я сижу. Спрашивает: «В чем дело? Побежали!» Говорю, что все хорошо, но я заказала суши и хочу их поесть в последний раз. Сидим минут 10. Муж звонит в доставку: «А можно быстрее? Тут жена рожает!» И тут, как ни странно, примчал курьер. Да так, что даже чуть деньги не забыл взять. © Мандаринка / VK
  • Мой заказ доставлял глухонемой курьер, а я не говорю на языке жестов. Ночью он заблудился и начал нарезать круги по кварталу, моих окриков доставщик, очевидно, не слышал. Я сел на велосипед и попытался догнать курьера, но он, видимо, подумал, что я какой-то жуткий парень, и испугался. В общем, мне пришлось 40 минут за ним гоняться, чтобы получить свою пиццу. © Qweartyuiop / Reddit
  • Заказал я растущий стул ребенку с доставкой до двери. Звонит курьер и вежливо так: «Извините, вы не могли бы спуститься? Я подняться не могу. Я внизу все объясню». Ок, думаю, мне не сложно. Выхожу, сидит в машине бледный-бледный курьер, с него пот градом идет. Увидел меня и, вылезая бочком из машины, говорит: «Извините, пожалуйста, но я очень сильно захотел в туалет. Если бы я пошел со стулом на четвертый этаж, я бы не дошел». Запнулся, поблагодарил и быстро уехал. © Unknown author / Pikabu
  • Мне однажды привезли заказ. Начинаю распаковывать и понимаю, что один пакет не мой и там очень дорогие продукты — всякие морские гады и недешевые нарезки рыбы. Мне чужого не надо, поэтому беру телефон, чтоб курьеру набрать, а в это время он сам в дверь стучит, бледный весь: «Я вам лишнего отдал. В соседний дом тоже была доставка, и там получатели крик подняли, что ограбили их». Вернул все, конечно. © Fantom4ik / Pikabu
  • Я работаю курьером и случайно оказался на съемочной площадке фильма во время доставки пиццы. Меня попросили сыграть небольшую роль, и я согласился. В итоге стал звездой одной сцены, в которой пытался доставить пиццу во время погони на мотоцикле. Коллеги из офиса были удивлены, увидев меня на экране, и с тех пор начали называть меня «Курьер-актер». Заметим, что доставку курьерских заказов легко совмещать и с другой работой, и с учебой. © Курьеры говорят / drivee
  • В школьные годы друг подрабатывал курьером. Не могли часто видеться, потому что оба были заняты учебой и жили на разных концах города. И вот наступило лето, сплю себе утром и никого не трогаю. Кто-то начинает мне усиленно названивать. Поднимаю трубку, а это друг смеется и говорит: «Я тут у тебя в районе, мне нужно документы доставить. Не могу улицу найти, станешь моим гидом?» Собралась за пять минут и побежала к нему. Болтали, вместе нашли нужный адрес. До сих пор с теплотой вспоминаю этот день. Жаль, что уже не общаемся.
  • Мы с мужем раньше никогда даже не задумывались о том, чтобы пожениться. Нам и так было нормально, не видели никаких особых причин для этого. Встречались пять лет, стойко выдерживали вопросы знакомых и интерес родни, но однажды Вселенная послала нам знак. Утром кто-то позвонил в дверь, мы открыли, а там курьер с двумя посылками. О том, что мы ничего не заказывали, слушать не стал. Просто дал бумажку расписаться и ушел. В первой посылке оказалось свадебное платье, а во второй — мужские туфли, рубашка и галстук. Через пару часов курьер вернулся, извинился за ошибку и забрал все обратно. Но этих двух часов нам хватило, чтобы загореться и решиться на брак. © Мандаринка / VK
  • Недели три назад мой день начался так же, как и все другие подобные дни. Проснулась, села работать, после обеда уже нужно было «завтракать». Заказала любимую пиццу, которую мне привез невероятной красоты курьер. Я влюбилась с первого взгляда. Естественно, мне не хватило храбрости сразу познакомиться с ним, поэтому я начала искать его контакты. Пришлось обращаться в службу доставки. Но я стеснялась сказать правду и начала выдумывать причины. Вначале сказала, что он не отдал заказ, затем позвонила и сказала, что я не дала ему чаевые. А затем вообще сказала, что у меня дома пропал кошелек. Столько выдумок им рассказала, но только не правду. В итоге они меня заблокировали, и теперь у меня нет ни доставки на дом, ни красивого парня. © Карамель / VK
  • Решили с друзьями заказать еду в мексиканском ресторане. Ждали час, второй. Доставщика все нет. Пришел, наконец, аж через четыре часа. Одет в пуховик, сверху пончо и сомбреро. В руках гитара, играет и что-то там лепечет на испанском. Мы в шоке, ели заткнули его, давай спрашивать, где наш заказ. Он давай гладить свое пузо со словами «туть». А затем протянул руку, чтобы ему чай дали, так мой муж растерялся и дал ему доллар. Парень нам поклонился и удалился. Позвонили в ресторан, а на телефон снова он отвечает и просит оценить сервис по пятибалльной шкале. Только мы начали ругаться, как он сразу же стал отнекиваться, что все это розыгрыш. Мы успокоились, думали, что сейчас вернется и отдаст наш заказ, но нет, не вернулся. Вот такие мы наивные. © Палата № 6 / VK
  • Круто, что можно без лишних усилий организовать себе ужин на любой вкус. Хвала доставке! Но самое неприятное, что может случиться — это в курьере узнать своего бывшего. Он, вместо того, чтобы просто поздороваться, начал расспрашивать меня, с кем это я там столько роллов буду есть. А я это делала с новым парнем, но такой вопрос вообще не считаю уместным. Он еще так саркастично сказал: «А я гляжу — знакомый адрес!» Знал, что это мой дом, почему нельзя было отказаться от заказа? © Карамель / VK
  • Доставив шикарный букет цветов одной женщине, я услышал от нее следующее: «Мой муж понял, что прибор для очистки картофеля был не лучшим подарком на день рождения». © Подслушано у курьеров / VK
  • Заказала пиццу. Приезжает курьер с двумя коробками, а я заказывала одну. Говорю, мол, что-то здесь не так. А он: «Извините, я пять часов не ел, не удержался и стащил у вас кусок пиццы. А потом меня замучила совесть, я вернулся и купил вам вторую за свой счет». Считаю, что в данной ситуации в итоге я осталась в выигрыше. © Карамель / VK
  • Доставлял еду в небольшой двухквартирный дом, когда рядом со мной появилась жутковатого вида собака. Спокойно отступил назад и медленно перекинул ногу через низкий забор между домами. Когда я это сделал, моя нога подогнулась, и я упал назад. А задник моего ботинка застрял на верхушке забора, так что теперь я лежал на спине с одной ногой на весу, зацепившейся за забор. Затем у меня свело ногу, и я громко взвизгнул, а собака подпрыгнула и начала лизать мое лицо! Мне удалось освободиться, и я смущенно ушел. © Admirable-Reply1625 / Reddit

Доставка уже давно стала неотъемлемой частью нашей жизни, но, как видно, она все еще умеет удивлять. Так что в следующий раз, ожидая курьера, будьте готовы не только получить заказ, но и, возможно, новые эмоции.

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