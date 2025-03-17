15 человек, которые по себе знают, что курьерская доставка порой без приключений не обходится

Еще пару десятилетий назад доставка еды или покупок прямо к порогу казалась чем-то диковинным из будущего, а теперь это часть нашей повседневной жизни. Курьеры стремительно разносят заказы, делая нашу жизнь удобнее и проще. Но иногда эта привычная услуга превращается в настоящий аттракцион с неожиданными поворотами.