15 человек, которые столкнулись со всеми прелестями курьерской доставки

Где-то в параллельной вселенной наверняка существуют идеальные службы доставки, в которых работают исключительно приветливые сотрудники, умеющие ценить время заказчика. Но, увы, в нашей реальности все часто обстоит по-другому. Конечно, все мы люди и можем совершать ошибки, но нередко общение с курьерами серьезно выбивает нас из колеи.