15 историй о людях, которых денежный вопрос довел до белого каления

Забавно, что люди, которые обвиняют других в меркантильности, никогда не знают значение этого слова...
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Ничто так не заостряет отношения с людьми, как финансовые вопросы. Они мгновенно могут превратить, казалось бы, хороших друзей во врагов и открыть глаза на истинные черты характера родственников. И хорошо, что не все люди ставят деньги во главу угла.
Забавно, что люди, которые обвиняют других в меркантильности, никогда не знают значение этого слова...
"Большую часть свободного времени она проводит, прыгая с парашютом" - я с трудом могу представить, как это. Она что, каждый день прыгает?
А вот еще истории, которые доказывают, что из-за денег отношения могут порой дать трещину.