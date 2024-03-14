19 людей, у которых жизнь после 30 заиграла новыми красками

Жизнь после 30 лет меняется, но она все так же полна сюрпризов и непредсказуемых ситуацией. С годами мы становимся немножко мудрее, к некоторым вещам начинаем относится с большим юмором. Герои нашей подборки не постеснялись рассказать о разных эпизодах своей жизни, когда тебе чуть-чуть за 30.