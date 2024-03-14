19 людей, у которых жизнь после 30 заиграла новыми красками
Жизнь после 30 лет меняется, но она все так же полна сюрпризов и непредсказуемых ситуацией. С годами мы становимся немножко мудрее, к некоторым вещам начинаем относится с большим юмором. Герои нашей подборки не постеснялись рассказать о разных эпизодах своей жизни, когда тебе чуть-чуть за 30.
- Я встречалась недолгое время с мужчиной на 13 лет старше. Ему был 51 год. Интересный, интеллигентный. Да, получал больше меня, но достраивал дом в 2 этажа себе и еще 2 дома взрослым детям. По факту доходы минимальные. Через несколько месяцев началось: поменяй работу, давай жить вместе в недострое, роди мне ребенка, зачем тебе машина, продай и вложи в недострой. Ну и конечно, слушаться его нужно, он ведь старше, умнее, успешней. Удивлялся, почему я рассталась с ним. © Scoropeya / Pikabu
- Сижу в автобусе. Народу полно. В салон вошел немолодой мужчина и огляделся в поисках свободного места. Я начал подниматься с кресла, чтобы уступить, но потом вдруг понял, что по возрасту должен быть старше его лет на 15. Снова опустившись на сиденье, я впервые в жизни понял, что постарел. © Lykle Schepers / Quora
- Мы с бывшим мужем одного возраста. Пришли как-то в магазин покупать ему костюм. Продавщица и такой предложила, и сякой, но я все варианты забраковала. Тогда она обратилась к моему мужу: «Ваша мама лучше знает, что вам идет!» А я схватила мужа за руку и заявила: «Все, сына, уходим, тут мы точно ничего не покупаем!» © Tanya Gorbachev / ADME
- Муж старше меня на 10 лет, весь такой серьезный. А про меня говорят: «Мелкая собачка до старости щенок». Пошли с ним отметить мой день рождения. Официантка на меня зыркает, чуть в тарелку не плюнула. А когда муж вышел в уборную, она прошипела: «Что, бесстыдница, уводишь мужика из семьи?» Она с решила, что я — любовница. Я костяшками по столу постучала, мол, окстись, родимая, мы женаты давно.
- Один симпатичный парень пригласил меня в кафе. Оказалось, что он на 10 лет моложе меня, живет с мамой, машины нет. Но заверил, мол, знают, как начать хорошо зарабатывать. Потом заявил: «Все, что мне нужно — это „пожилая женщина“, которая купит мне машину». Тут до меня дошло: это он про меня. Встала, хотела уйти, а он выдает: «Подожди! Подвези меня домой к маме». © Amy McCarthy / Reddit
- Была на днях в обувном магазине, подбирала себе ботинки на зиму. Осматривая стенды, одним ухом слушала парочку, которая никак не могла выбрать себе обувь. Мужчина лет 50 и девушка лет 30. Он ворчит, но покорно ходит за ней. Она спокойно пересматривает каждую пару. В итоге девушка наконец-то выбрала себе обувку, села мерить, но передумала, потому что ей не понравился цвет стельки. Мужик тяжело вздохнул и сказал: «Эх, нужно все-таки на лет 10 постарше искать. Эта еще несозревшая». © Палата № 6 / VK
Про маленькую собачку, которая щенок до старости, видала я такую, работала у неё. Ещё думала, такая молоденькая, хорошенькая, чего с этим стариком связалась, но особо об этом не заморачивалась, да и мудрая она была не по годам. На вид лет 25-27. А потом пришла девушка кобылка, в институте учится, и попросила маму позвать. Кого? - говорю. Она: маму. Ольгу.
Мне до сих пор сложно поверить, что ей на тот момент было 43. Ну не выглядела она на этот возраст.
- Мне было около 30 лет, когда я встречался с женщиной, у которой есть дочь. Я хорошо ладил с девочкой. Спустя много лет после расставания я вновь встретил дочку моей бывшей. Ей было уже 18 лет. Я почувствовал себя старым, поняв, что технически мог бы уже быть даже чьим-то дедушкой. © tenehemia / Reddit
- Вернулся как-то в родные края, зашел в гости к однокласснику. Смотрю, они с женой затаскивают детскую кроватку, а в доме уже колясочка стоит новая. Говорю: «Жень, у тебя же трое уже. Вы что, четвертого на старости лет сообразили?» И тут он со смехом выдает: «Внука мы ждем». А ведь мы с ним ровесники — обоим по 43 года. © anvell / Pikabu
- Когда ты пытаешься устроить личную жизнь после 45 лет, ты ожидаешь, что у твоего партнера есть прошлое. Ты морально готова общаться с детьми мужчины от прошлого брака, мило улыбаться его скатывающейся в деменцию матери. К чему я готова не была, так это к тому, что дочь моего мужчины будет оставлять ему внуков трех и полутора лет, а тот будет уверен, что я, как женщина, должна с ними сидеть. Все-таки почти младенец в наши годы — дело внезапное. Мужчина поразительно приятный, жаль расставаться, но и как тактично отказаться от чужих внуков, пока не придумала. © Подслушано / Ideer
Приятный мужчина, который считает, что «как зеньсина должна» работать бесплатной нянькой его внукам? Очень странное представление о приятности.
- Я развелась в 40 лет после крайне неудачного брака и не имела ни малейшего желания с кем-либо встречаться, к чему весьма настойчиво подталкивали все мои друзья. Как-то у меня сломалась стиральная машина, и моя начальница порекомендовала мне мастера, с которым она уже пыталась свести меня раньше. Она прожужжала мне о нем все уши, и я в итоге сдалась. Он починил мне машинку, но плату брать не стал, так как я мать-одиночка. Взамен попросил испечь шоколадный торт со сливочной глазурью. Мне было несложно, я люблю печь. После этого мы несколько раз случайно пересеклись, а затем начали встречаться. В 43 года я вышла за него замуж, и совсем недавно мы отпраздновали нашу 29-ю годовщину. Он мой лучший друг, моя любовь, и я не представляю без него свою жизнь. © rulanmooge / Reddit
- Раньше я шутила, обращаясь к своим 10-летним ученикам: «Когда я была в вашем возрасте, 100 лет назад...», — а они все смеялись и добавляли: «О, вы не такая старая!» И вот однажды я снова сказала это, а в ответ тишина. © Barbara Lewis / Quora
- Прихожу как-то к маме в гости. Навстречу по лестнице спускается здоровенный мужик и говорит мне: «Здравствуйте». Ну я здороваюсь в ответ, а маме потом говорю: «Соседи у тебя какие вежливые». А она мне: «Помнишь соседского мальчика, который тебе всегда двери держал, когда ты с коляской приходила? Так это он». «Что? Какой мальчик? — удивилась я. — Вот этот мужик, который в 1,5 раза больше меня?» Время, ты беспощадно. © Ежик в авокадо / ADME
- Когда я познакомился со своей женой, мне был 41 год. Мы оба наделали много ошибок в прошлом, но извлекли из них урок. Когда мы встретились, то уже были готовы к тому, чтобы строить действительно искренние, серьезные отношения. Это было нелегко. Сейчас мне 69, моей жене 68. На двоих у нас 5 детей, 2 моих и 3 ее. И знаете, с каждым годом я люблю ее все больше и не представляю своей жизни без нее. © valis*** / Reddit
- Я понял, что уже не молод, когда начал стонать, наклоняясь, чтобы просто завязать шнурки. © Siknutty / Reddit
- Гуляю я как-то с собакой неподалеку от дома. Мне всего 30 лет было. Мимо идет мужчина лет 50, а за ним бабуля со словами: «Молодой человек! Подскажите адрес». Он покачал головой и кивнул в мою сторону. И тут она ко мне обращается: «Женщина...» Ну а я ей ничего не сказала, пусть к молодым мужчинам пристает. © Ms652257 / Pikabu
- У нас на работе, как мы считали, довольно молодой коллектив, почти всем 25–40 лет. Но потом к нам пришли 2 сотрудника 2000 года рождения и ко всем начали обращаться на «вы». В этот момент почувствовали себя старыми. © VeroNikka / Pikabu
- По привычке рванула в Черную пятницу затариваться любимой косметикой. Нахватала всего с запасом. И чтобы кожа не сохла, и чтобы пигментацию после лета свести. И тут из-за спины выплывает девочка-консультант, смотрит на меня и заявляет: «Ой, как вы правильно средства подобрали. У меня мама такими же пользуется». Вот тут я и осознала, что мне уже за 40, а эта барышня действительно мне в дочки годится.
- Разговорились мы как-то с мужем с одним местным в деревне. Такой приятный парень, вежливый, на первый взгляд. И вдруг он задает мне такой вопрос: «Вы сюда с сыном приехали?» — и кивает в сторону моего мужа-ровесника. Вот тут мое взросление и произошло. «Так что хорохорься ты, Яна, не хорохорься, а природу не обманешь», — говорю я себе. © Яна / ADME
- У нас на работе появилось несколько новичков. Руководство решило познакомить всех лично. Я почувствовала, что мои волосы мгновенно поседели, когда меня представили как «маму коллектива».
- Маленькие радости после 30. В супермаркете взял булочку и сок, подаю продавщице 100 рублей. А она: «Молодой человек, 18 есть?» Я удивленно поднимаю бровь и говорю: «Зачем еще? Сок и булки теперь только по паспорту отпускают?» Оказалось, что сумма получилась 68 рублей и продавщица просто хотела сдать 50-рублевую бумажку. А я уж было обрадоваться хотел, что молодо выгляжу. © Подслушано Верхняя Пышма и Среднеуральск / VK
- Так сложилось, что я выгляжу моложе своих лет, и в связи с этим со мной не раз случались курьезы. В 30 лет пришла как-то в цветочный магазин с будущим мужем. Ему тогда 37 было. Он любит заниматься цветами и в тот раз искал какой-то суккулент. Расспрашивает продавщицу, а я тем временем рассматриваю, что есть в магазине. И тут продавщица вдруг мужа спрашивает: «Я смотрю, дочку тоже к цветам приобщаете?» Он вздрогнул и потом у меня спросил, это он так плохо выглядит или я хорошо сохранилась. © LampaTrampa / Pikabu
Яркие приключения можно найти в любом возрасте, все зависит только от нас самих и наших желаний. Например, пожилая пара решила, что круче и дешевле провести пенсию в море. Они заказали 51 круиз и отжигают. А еще вы можете прочитать про 11 звездных пар, которым плевать на разницу в возрасте.
Тут или внешность ой, или мадам ну так задолбала своими придирками, что ее решили потроллить