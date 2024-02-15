15 доказательств того, что перед тем как отправить ребенка в детский сад, лучше затариться корвалолом

Как же классно, когда ребенок возвращается из детского сада и с гордостью показывает какую-нибудь поделку или рассказывает, что нового и увлекательного он узнал сегодня. Однако порой в стенах дошкольного учреждения происходит такое, что не в каждом остросюжетном сериале увидишь.