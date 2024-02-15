15 доказательств того, что перед тем как отправить ребенка в детский сад, лучше затариться корвалолом
Народное творчество
2 часа назад
Как же классно, когда ребенок возвращается из детского сада и с гордостью показывает какую-нибудь поделку или рассказывает, что нового и увлекательного он узнал сегодня. Однако порой в стенах дошкольного учреждения происходит такое, что не в каждом остросюжетном сериале увидишь.
- Дочка стала ходить в садик и каждый день приносит оттуда новые фразы. Например, «Не толкай Андрюшу», «Доедай кашу» и тому подобное. А сегодня она проникновенно посмотрела коту в глаза и сказала: «Как же я от вас устала!» Похоже, что 18 малышей воспитателя уже утомили. © Мамдаринка / VK
- Моя мелкая проболела как-то две недели. За это время на площадке садика поставили новый игровой домик. Воспитатели периодически нам писали и спрашивали: «Как там Варя? Без нее уж очень тихо и спокойно». Но когда она вернулась в садик, то воспитатели не успели оглянуться, как дочь со своим дружком бегали и размахивали досками от того самого домика. Разобрали его, как обезьянки из мультика. И тут все воспитатели хором: «Сразу видно, Варя вернулась!» © Elena / ADME
- Сын вчера рассказывал. В детский сад девочка принесла свою куклу. Игрушек в саду мало — все уже весьма потрепанные. Разумеется, все бросились с этой куклой играть. Когда кукла попала в руки сыну, то оказалось, что у нее сломана рука. Девочка — в слезы, воспитательница увидела и отругала сына. А он не понимает, в чем его вина, ведь кукла уже сломана была. В итоге ходила сегодня разговаривать в садик, но сыну так и не поверили. Требуют новую куклу девочке подарить, а сын теперь для детей «плохой». Не знаю, как быть. © poipoipoipoi01 / Pikabu
- Мой друг работает воспитателем. Так уж вышло, что он начал лысеть. Так дети подошли к нему и с уверенностью сказали: «Не очень-то хорошо у вас получается сохранять волосы!» © Nine-LifedEnchanter / Reddit
- Дочка начала ходить в садик. До работы долго надо было добираться, поэтому отводила ее в садик в 6:40, а засыпала она поздно. Не высыпалась. В итоге мне пришлось поменять работу, так как в один прекрасный день воспитатель прислал вот такое фото. Теперь не отвожу дочку так рано в детский сад. © Behappy0991 / Pikabu
- В детстве мама мне подарила искусственную розочку, посыпанную блестками и сбрызнутую мамиными духами. Я была в восторге и взяла ее с собой в садик. Одна девочка попросила посмотреть. Я дала, а она... Нет, не украла и не испортила. Она подошла к воспитательнице и сказала: «Смотрите, что она вам подарила». Воспитательница была тронута почти до слез, она тут же поставила розочку в карандашницу у себя на столе и мне сказала: «Солнышко, спасибо! Мне так приятно! Какая красивая розочка!» Такая она счастливая была. Но у меня язык не повернулся сказать, что я ей на самом деле ничего не дарю. Как же я эту розочку дома оплакивала! До сих пор не понимаю, зачем та девочка так поступила. © Подслушано / VK
- Как-то раз я сбежала из яслей. Сделала небольшой подкоп под забором и пролезла. Года три мне было. В яслях мне не нравилось, поэтому я пошла домой. Очень хорошо помню, что меня все вокруг спрашивали: «Девочка, куда идешь? Где твоя мама?» Я говорила, что как раз таки к маме домой иду. И убегала. Воспоминания обрываются на том моменте, как я стучу в дверь, и мне открывает бабушка. Шумиха в садике была знатная. Сотовых не было, у бабушки дома телефона не было. Она ходила к соседям, чтобы позвонить маме на работу и сказать, что я дома. Но в ясли меня больше не отправляли. © Изяслав в ярости / ADME
- Мы с приятелем в садике сосали сосульки и огребли от воспитательницы. На обед нам принесли вместо супа по тарелке грязного снега. Воспитательница приговаривала: «Хороший снежок, с песком. Теперь всегда такой есть будете». Мы с приятелем сидели, сжав зубы, но вечером я маме похвасталась, что воспитательнице не удалось меня снегом накормить. © ФьюАлка / ADME
- Мы надеялись, что наш ребенок будет приносить из садика рисунки и разные поделки. Но он принес ротавирус. © XAYZZzz / Pikabu
- Моя 3-летняя дочь уже несколько месяцев ходит в садике на дополнительный кружок по футболу. Проводят занятия прямо в актовом зале. Сколько я ее ни спрашиваю: «Ну как, сегодня забивала голы?», ответ всегда один: «Мне мяч не давали». Ну, ладно, думаю, маленькая она, наверное, тренеру виднее. А тут муж забирал ребенка из сада и узнал, что и другие дети ни разу по мячу не ударили. В итоге спросили у тренера, мол, почему детям не даете по мячу бить? А он в ответ: «Да куда тут бить? Вокруг стекла одни и зеркала». © forest.river / Pikabu
- В этом году мы впервые пошли в детский садик. Сильно волновалась за своего ребенка, ибо моя старшенькая со слезами на глазах провела свой первый день в детском саду. Вообще не хотела уходить от меня, а у меня аж сердце разрывалось. С младшенькой получилось все намного проще. Заходим мы в группу, там нас встречает воспитательница, которая говорит: «Привет, меня зовут Надежда Леонидовна, а вторую воспитательницу — Екатерина Викторовна. А тебя как зовут, принцесса?». Моя дочь отвечает: «Аполлинария Сергеевна, очень приятно!» © Мамдаринка / VK
- С мужем отдали сына в англо-китайский детский сад, чтобы с раннего возраста мог изъясняться на иностранных языках. Мы были довольны, ребенок в восторге, завел там кучу друзей. Но спустя два года сын начал отказываться говорить на родном языке. Капризничает, говорит с нами на английском, а муж офигевает и ни слова не может понять. Говорила с воспитателями, а они не понимают проблемы, так как они выполняют свою работу. Хочется выть. Разлучать сына с друзьями очень жестоко, но другого варианта мы не видим. © Подслушано / Ideer
- Как-то раз я в садике записал несколько букв на доске и с гордостью ходил перед всеми. Но вдруг услышал, что за такие буквы у меня могут быть проблемы. Я тут же испугался и спрятался. Очень уж боялся, что меня заберут в тюрьму. Но потом оказалось, что никто просто не знал этих букв, потому что их еще не изучали. © poke-a-doke / Reddit
- Ребенок рассказывает про семью: «У меня есть родной брат, двоюродная сестра, троюродный брат и троюродная сестра». Спрашиваю, мол, а кто такой троюродный брат. А он мне как выдаст: «Это то же самое, что троюродная сестра, только мальчик». © trenchar / Pikabu
- Двоюродный брат с раннего детства плохо ел, а суп тем более не любил. Но когда пошел в садик, то мгновенно начал его есть. Родители сразу принялись хвалить: «Максимка, ты уже такой большой стал, суп кушаешь!» А он им в ответ: «У нас в садике если суп сразу не съешь, то в него второе положат!» Такое вот суровое детство. © Боба / ADME
Порой так сложно найти подход к одному ребенку, что уже сил никаких нет. А теперь представьте, каково воспитателям в детских садах, когда вокруг бегает с десяток мелких озорников.
Фото на превью Behappy0991 / Pikabu
Комментарии
Уведомления
По тексту статьи. Не поняла, что мешало маме, которая дочь в сад рано отдавала, ложить дочь спать в 20-00? Вот серьезно. У меня дочь встаёт в 7-00, ложиться в 20:30-21:00
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