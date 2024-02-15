20+ имен, за которыми стоит история, достойная экранизации в Голливуде
Иногда дать имя ребенку чуть ли не так же сложно, как его выносить. Особенно, если мама мечтает именовать малыша так, папа — иначе, а родственники с обеих сторон настаивают каждый на своем варианте. В итоге история о том, как ребенок получил имя, становится настоящей семейной легендой.
- Мне нравится история моего имени. Моя маман — последняя жена моего отца (до нее у него было 2 брака). Папа очень хотел дочку (хотя 2 сына и дочь у него уже были). И вот маман рожает дочь, то бишь меня. Папа в поросячьем восторге. Встает вопрос, как ребенка назвать. Мама, хоть и умная женщина, но топит за Светочку или Оленьку. И тут мой папа шарахает кулаком по столу и говорит: «Это мой последний ребенок, моя последняя надежда. Будет Надеждой!» Так я и стала последней надеждой отца. Я же его и выхаживала, когда он год овощем лежал, а остальные его дети только претензии слали. Я же его и хоронила.
Люблю папу, чту его память. И очень уважаю имя и фамилию, которые он мне дал. Ни в одном браке не сменила. Папино же, святое. © KOMOKMEXA / Pikabu
- Я должна была быть Кириллом. До последнего УЗИ показывало парня. А тут я родилась. И все что-то растерялись. Ну, говорят, раз в мае родилась, пусть Майя будет. А маме нравилось имя Марьяна. И Оля. А потом пришла бабушка и сказала: «В сериале „Богатые тоже плачут“ актриса красивая. Давайте в честь нее назовем!» Так я стала Вероникой в честь Вероники Кастро. © clubnika1992 / Pikabu
- Хотела я сына назвать Мечиславом (в книге одного из главных героев так звали, и я просто влюбилась в это имя!) Но почему-то все ополчились против этого. Я тогда пошла, что называется, «от противного» и назвала сына самым нелюбимым моим мужским именем — Владимир. И, знаете, и имя мне скоро понравилось, и все остальные Володи тоже. А после выписки из роддома через пару дней пришла к нам тетя врач и звали ее — вы не поверите! — Вита Мечиславовна! © Ольга Гуденко / ADME
- Дед мой всю жизнь был заядлым рыбаком. В один не очень прекрасный день, когда еще совсем молодым был, он провалился под лед. Мимо шел мужик, который и спас его. Познакомились, выяснил, что спасителя зовут Виктор. Дед пообещал, что если родится у него когда-нибудь сын, он обязательно мальца назовет этим именем. Бабушка родила моего отца в Михайлов день. «Ну, вот и Мишенька родился!», — радовалась она. «Нет! Это Виктор», — отрезал дед. И да, я Викторовна. © 9Svetliy9 / Pikabu
- Когда мама лежала со мной в роддоме, мой папаня пошел в ЗАГС и, недолго думая, записал меня именем своей любовницы, с которой проводил время, пока жена отсутствует. Потом родители развелись, но имя мое осталось. В детстве мама мне регулярно рассказывала эту историю и, брезгливо кривя губы, нараспев повторяла мое имя, говоря, какое оно мерзкое и колхозное и как она его ненавидит. Я взрослела, дико презирая это имя и стесняясь его. Хотела поменять при получении паспорта, но по определенным причинам не получилось. Только вот сокращаю его нетипично, а на все вопросы отвечаю, что родилась в другой стране и там по-другому сокращают — не рассказывать же всем эту чудную историю. А самый смак в том, что сейчас мама так удивляется, почему это я ненавижу свое имя: «Хорошее же имя! Странная ты!» И глазками хлоп-хлоп. © Kupua / Pikabu
- А мои родители хотели назвать меня Димой или Антоном. Но зашел к ним в гости соседский пацан (жили в общаге) и сказал, что Димы и Антоны рыжими не бывают, только Андреи рыжие. Так что имя мне дал сосед Сергей Кузнецов. © tUmour / Pikabu
- Я родилась 26 января, сразу после Татьяниного дня. Все родственники давили на родителей, мол, надо девочку Таней назвать, но они сопротивлялись. В конце концов отец вышел на улицу и спросил первого прохожего: «Таня или Ксения?» Спасибо, что теперь я Ксения. Иногда думаю, а был ли этот прохожий вообще... © Рамбацамба / ADME
- У меня есть дядька, которого зовут Рафаэль, но многие родственники упорно его называют Колей. Оказалось, дело было так: родился он в глухой деревне. Мать всегда хотела сына Рафаэля — очень уж нравилось ей это экзотическое в то время имя. Назвала, значит, Рафаэлем и отправила свою подружку в село, чтобы имя в метрику вписали. Дорога через лес была длинная, и подружка, пока шла, имя-то забыла. Пришла в сельсовет и вписала «Николай». Вот такая история. © GiantRusya / Pikabu
- Одну мою знакомую назвали так: мама мечтала о Леночке, папа топил за Катю, никак не могли договориться. А когда в роддом со схватками приехали, то воды отошли зеленые, у плода пропало сердцебиение. В общем, ребенка еле-еле откачали. И когда встал вопрос об имени, папа сказал как отрезал: «Марией назовем, в честь врача, которая нашу доченьку спасла». Ну, собственно, вот...
- Когда родился мой дед, его решили назвать популярным тогда именем Владлен. Отправили бабушку регистрировать ребенка. А она либо не захотела давать малышу такое имя, либо забыла его по пути, но, в итоге, вернулась домой со свидетельством о рождении Владимира. Все бы ничего, но родного старшего брата моего деда тоже звали Владимир. Так и выросли в семье два Володьки. © unknown author / Pikabu
- Мои родители были уверены, что я буду мальчиком. Мать упрямо желала сына. Еще и сон ей приснился, что она бобра видела. А бобер — это мальчик 100% (ведь бобров-девочек не бывает — логично же). УЗИ девочку показало, но мать упорно говорила, что у нее «сын — и точка!» Как же — ей же сон приснился с бобром! В итоге в роддоме положили ей на грудь девочку. Сколько расстройства было! Разочарование полное — она же сына ждала! И имя уже придумали ему — Игорь. Как раз примерно в это же время моя бабушка прислала телеграмму отцу, в которой написала, что если родится мальчик, то называйте, как хотите, а если девочка, то назовите Катей (в честь моей прабабушки, получается). Ну мама так меня и назвала — видать, ей вообще все равно было. © KatMi / Pikabu
- Меня зарегистрировали только через месяц после рождения. Весь этот месяц меня звали Любовь. А потом бабушка сказала: «Да ну, Любка — как-то не очень. То ли дело Юлия — какое красивое имя!» В итоге я Юлия, но мамины подруги до сих пор зовут меня Любовь. © KroKetNN / Pikabu
- Все детство и юностью я прожила под именем Мария. Детсад, школа, всякие кружки, выступления, соревнования — все Мария. В 9 классе проверяли документы, чтобы выдать аттестат за среднюю школу. Отношу я свое свидетельство о рождении, и тут выясняется, что по нему я — Ирина. Сколько насмешек по этому поводу и обидных прозвищ на стыке двух имен пережила — и не вспомню.
А история вот в чем была: после моего рождения у родителей был месяц, чтобы дойти до ЗАГСа и переименовать ребенка. Вся семья звала Марией, но в силу общей безалаберности к документам, совершить простую процедуру не могли. В итоге отец пошел и назвал Ириной. Ну а потом он свалил на заработки, пропал, и имя обратно не вернули. В итоге я в семье и для друзей Мария, на работе — Ирина. © hopsia / Pikabu
- У меня муж на полном серьезе хотел назвать сына Ратибор (прям без шуток вообще). Но, к счастью, он был очень хорошим сыном своей матери (моей свекрови). Она приехала и говорит: «Ты в своем уме ли, сынок? Называйте Андрюшей в честь прадеда». Ну он и послушался, и мне имя показалось хорошим — Андрюши все хорошие. Единственный акт вмешательства свекрови в нашу жизнь, за который я ей искренне благодарна.
- Очень я хотела дочку и назвать ее Шуркой, но, во-первых, папа дочки был против, а во-вторых, Александра Владимировна не очень легко выговорить. Муж хотел Вику, а у меня «Вика, Вика, чечевика» в голове. А еще мне нравилось имя Василиса — на нем мы с мужем и сошлись. И Васька она, и Василиска, а для меня она стала Лисенок (и дочь обожает лис, ее комната — это сплошные лисы). А потом оказалось, что Василис сейчас как грязи... Но что поделать — у нас уже Лисенок. © Дарья Кудряшова / ADME
- Мама с папой спорили, как меня назвать. Мама хотела, чтобы я была Ритой, а папа хотел Лейлу или Настю. Они спорили всю беременность. Когда я родилась, все передавали маме записки в роддом и поздравляли с рождением Кариночки. Она подумала, что это папа меня так назвал, и не стала спорить. А папка подумал, что так меня назвала мама, и тоже не стал спорить. Но оказалось, что меня назвала моя хитрая крестная, которой очень нравилась героиня Карина из бразильского сериала. Но мои родители поняли это только через пару месяцев. Я часто прикалываюсь над мамой и говорю, мол, твоего ребенка назвали без тебя и ты даже не поинтересовалась, кто это это сделал.
- Будучи беременной, общалась на одном форуме с товарками по счастью. Там была одна девушка, которая вышла замуж за итальянца и жила в Италии. Ее УЗИ показало, что будет девочка, и начали они с мужем-итальянцем выбирать имя. Далее с ее слов:
«Приходит как-то муж домой и говорит:
— А как тебе имя Никита?
— Красивое, но у нас это мужское имя.
Он не поверил, а я ему Джигурду в интернете показала». © Stokrotka5 / Pikabu
- Я была долгожданным, выстраданным первенцем у своих родителей. Они договорились, что если девочка, то Виктория, если сын, то Виктор. И вот рождаюсь я, розовощекая, долгожданная. Папа в слезах от счастья, мама очухивается от сложных родов — ура! Выписали нас с мамой, все счастливы! Пришла моя бабуля на меня посмотреть, спрашивает: «Как назовем чудо?» Родители: «Вика, Виктория». Вторая бабуля приходит чуть позже и сходу говорит: «Я сейчас ехала в автобусе, и там девочка хорошенькая такая была, белобрысенькая, глазки зеленые. Когда ее спросили: «Как зовут тебя, девочка?», она гордо так сказала: «Меня зовут Екатер-р-рина!» И да, здравствуйте, приятно познакомиться, меня зовут Екатерина! Кого-то называют в честь родственников, а меня в честь девочки из автобуса. © merishuts / Pikabu
- Одноклассница рассказывала историю, как ее дружная толпа родственников пыталась назвать красиво, со смыслом и чтоб никого не обидеть новорожденную дочку брата. Вся родня переругалась, но так и не пришли к единому мнению. Отец малышки вместе с тестем сидели в машине и ждали, когда же уже народ определится и можно будет поехать в ЗАГС зарегистрировать ребенка. Тесть сидел-сидел и озверел от длительного ожидания, залетел в дом и как заорет: «Ну, как будут внучку звать?!» Сестра бабушки по отцовской линии не выдержала и рявкнула: «Женей!» В общем, через час, когда все наорались до хрипоты и решили взять кофе-паузу, из ЗАГСа приехали отец и дедушка со свидетельством о рождении где черным по белому было написано: «Евгения». Народ пытался наехать на двух самостоятельных товарищей, которые отчебучили такой номер. Но мужики все стрелки перевели на ту, что это имя им сказала. В общем, девочка так и осталась с этим именем и вполне довольна. © Катюша Азаренко / ADME
- У мамы была коллега, тетя Лиля. Ну, логично же предположить, что полное имя — Лилия. Но нет. Когда утверждали списки для командировки, стали выяснять, что за Аида затесалась в их дружные ряды, да еще и с такой знакомой фамилией. Оказалось, когда девчушка родилась, папаня на радостях это дело отпраздновал и пошел регистрировать ребенка в ЗАГС. А тетенька-регистратор как услышала его невнятное «Лиъа», так и записала. А менять документы не принято было. © LMaiskaja / Pikabu
- У моей бабушки была сестра, мама решила назвать ее Алевтиной. Все детство сестру звали Аля, Алечка. А в первом классе учительница, посмотрев в документы, спросила: «Какая же она у вас Алечка, если она Геточка?» «Какая еще Геточка?», — удивились родители и тоже посмотрели в документы. А в документах черным по белому написано: «Аргентина». Оказалось, если ты не последний человек в городе и идешь в паспортный стол, чтобы вписать свою дочь в светлое настоящее, паспортистки по твоей просьбе что угодно в документах напишут. Особенно, если кулаком по столу грохнуть еще. Отец-молодец потом оправдывался, что ради любимой жены был готов назвать ребенка как угодно, а то, что услышал неправильно, так всякое бывает же! © flaherty / Pikabu
Людям с редкими именами обычно скучать не приходится, ведь как их только ни называют. С другой стороны, они точно могут рассчитывать на то, что везде и всегда будут в единственном экземпляре, а не пятой Машей в классе и седьмой Леной на работе.
Комментарии
У меня появилась коллега с таким же именем, как у меня. По жизни я свое имя встречала пару раз всего, хотя имя не особо и редкое. Ну вот так складывалось. Первое время с этой коллегой у меня было чувство, будто я забылась и сама с собой уже вслух разговариваю :)))
Что за неприкольная традиция называть ребёнка всей семьёй, включая придаточных родственников? Да ещё и спорящих до хрипоты, судя по истории в посте.
у нас в семье имя пятерых девочек начинается на Ай, я же та с кого вся эта традиция началась. Меня зовут Айтурган, мама назвала меня в честь актрисы которую обожала, что значит рождённая луной. Моя сестра Айсулуу, её имя значит лунная красавица. Старшая дочь дяди Айбике, лунная дева. Средняя Айназик, нежная как луна. Младшая Айгерим, её имя тоже означает лунная красавица. Не знаю почему все так хотели назвать своих дочерей в честь луны, но нас постоянно путали в школе и до сих пор нас с сестрой путают, уж много у нас в семье луны
С трудом верится, что родители Аргентины заглянули в свидетельство о рождении только перед школой.
Как и в то, что новорожденного записали в Загсе еще до выписки из роддома)