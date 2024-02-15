20+ имен, за которыми стоит история, достойная экранизации в Голливуде

Иногда дать имя ребенку чуть ли не так же сложно, как его выносить. Особенно, если мама мечтает именовать малыша так, папа — иначе, а родственники с обеих сторон настаивают каждый на своем варианте. В итоге история о том, как ребенок получил имя, становится настоящей семейной легендой.

Людям с редкими именами обычно скучать не приходится, ведь как их только ни называют. С другой стороны, они точно могут рассчитывать на то, что везде и всегда будут в единственном экземпляре, а не пятой Машей в классе и седьмой Леной на работе.