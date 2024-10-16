Не может ребенок, который не учился годами и не тренировал память, сходу запомнить сложный билет.
18 человек, которые случайно поймали удачу за хвост
Истории
3 часа назад
Пожалуй, каждый человек хоть раз в жизни встречался с чудом. Это может быть маленький счастливый случай или большая удача — тут уж как повезет. Главное, уметь подмечать такие крутые события, ведь с ними жизнь становится ярче.
- Мне было 4, вела меня мама в садик. Опаздываем, спешим. И тут я вижу, что в луже красивая бумажка валяется. Я просила маму остановиться, чтоб ее подобрать, но она даже не глянула на лужу — некогда. Вечером меня из сада забирал папа. Идем с ним мимо той лужи, а бумажка все еще лежит. Я, счастливая, побежала ее доставать, а это оказались $ 100! В 1994 году это была невероятная сумма для нас! © Мама Дорогая / ADME
- Училась я ужасно, много пропускала. И вот конец учебы, осталось только сдать экзамены. Стою на остановке с девочками из группы. Они зубрят билет «очень сложный», а я ничего не зубрю — у меня даже билетов не было, и не готовилась я от слова совсем... Девчонки в шоке: «Зачем вообще на экзамен идешь, если не готовилась?» И дальше друг другу один и тот же билет пересказывают. В итоге захожу в кабинет в первой пятерке, беру билет, читаю вопросы и понимаю, что это тот самый «очень сложный» билет, который девчонки всю дорогу повторяли друг другу. И сразу без подготовки иду на него отвечать. Преподаватель была в шоке: «Как так? Уроки не посещать, а так хорошо ответить!» В итоге поставила мне 4, а я и о тройке-то не мечтала! © Мама Катя /Dzen
- Знакомые купили тур в Турцию: 4 звезды, вторая линия (до моря 900 метров). Когда они прилетели в Анталию, то выяснилось, что по вине турецкого оператора их номера в отеле продали 2 раза. Согласно договору, в этом случае им должны предоставить отель уровнем не ниже того, который они оплатили. Но был горячий сезон, и что им достанется — вопрос. Они на эмоциях устроили скандал, даже в столицу звонили — в ту фирму, где тур покупали, хотя те вообще тут не при чем. Повезли их в другой отель, и тут они закрыли рот и стали молиться, чтобы турки не передумали, потому что это был отель 5 звезд, на самом берегу моря и очень крутой. Тур в этот отель стоил в 2 раза дороже, чем они заплатили. Так везет только один раз в жизни! © Владислав К. / Dzen
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- Середина 90-х. Мама в декрете с совсем маленьким ребенком, отчим после операции на позвоночнике. Денег нет вообще. Кошку кормим размоченным в воде хлебом. У мамы день рождения. Мы пошли в магазин, купили хлеб, лук и один банан. И я его раздавила в сумке луком! Мама расстроилась, я совсем поникла. И вдруг в этом же магазине я нахожу деньги. Прямо под ногами, на полу. Первый раз за год поели сыра всей семьей. © ddtrulit / Pikabu
- А мне недавно счастье привалило. Соседка-пенсионерка продала свой старый дом и выгребала весь «хлам» с чердака, где у нее хранились игрушки 40-летнего сына. И говорит такая: «Ну, ты на досуге зайди, глянь. Может, тебе что надо для дочки?» Пришли мы с моей двухлеткой, а там не хлам, а настоящие сокровища: старые металлические машинки, конструктор, большой железный самосвал. И все в хорошем состоянии. Конечно, мы все сгребли — получилось 3 пакета.
На прошлых выходных приехала я к родителям в гости, а соседка опять меня зовет. Я, говорит, дальний угол чердака, наконец, разобрала. И показывает еще море пакетов, а в них настольный хоккей, разные головоломки, значки, морской бой, баскетбол настольный, какая-то игра с колечками и колышками, елочные игрушки и маленькая сборная елка, гирлянда, кукла метровая, железная дорога и даже «Сега», которую на заре 90-х еще мой отец привозил соседке по ее заказу из другого города. Святые ежики, всего не описать! Короче, сейчас на пару с дочкой во все это играем. Она в диком восторге, как, собственно, и я. © Kid.Ding / Pikabu
- Был на дворе 2008 год. Мы с моей женой только расписались и отыграли свадьбу в своем небольшом городке, а вечером вылетали в столицу. После росписи и банкета решили не переодеваться и лететь прям в свадебных нарядах. Билеты были в эконом-класс. Но когда мы подошли на стойку регистрации, и персонал узнал, что мы только что расписались, нам предоставили бизнес-зал. Мы были приятно удивлены таким отношением. После того, как всех пригласили на посадку в самолет, мы также пошли занимать свои места в хвосте. Только уселись, как командир экипажа от лица авиакомпании и всего летного состава по громкой связи нас поздравил, а в виде подарка предложил проследовать в салон бизнес-класса. Под бурные аплодисменты пассажиров и бортпроводников мы туда и пошли. Это было настолько приятно, что словами не описать! © perevetich1 / Pikabu
- Сдаю начерталку, принимает декан нашего факультета. А начертить я нормально ничего не мог — все работы за меня друган делал. Маялся я, маялся, декан подсаживается:
— Молодой человек, вы долго собираетесь ваять?
— Вы знаете, я могу рассказать, как надо начертить и почему. Но исполнить не могу: руки золотые, но растут не из того места.
Он усмехнулся, мол, ну, рассказывай. Я рассказал.
— Ну, все правильно. Но так как не начертил — четыре.
И тут я нахально:
— А у меня сегодня день рождения!
— Правда?
— Честное слово!
— Ну тогда пять. Но только потому, что у меня тоже сегодня день рождения. Ступай, отмечай!© Фриксотрикс / Dzen
- Жила я в чужом городе одна с дочкой. Работала в садике нянечкой, зарплаты еле-еле хватало на оплату жилья и еду. Обуви у меня зимней не было, мерзла я, как цуцик, и мечтала о теплых сапогах. И вот как-то утром выхожу из дома и вижу чудо: у подъезда на скамейке сапоги женские стоят! Зимние, замшевые, хорошенькие! Видно что не новые, но в хорошем состоянии. Сейчас, конечно, я уже на ноги встала и не посмотрю в сторону чужих вещей, даже если новое что-то стоять будет. Но тогда,10 лет назад, выбирать не приходилось. Всю зиму в этих сапогах отходила. На работе спрашивали, мол, где такие классные отхватила. © LuckyZami / Pikabu
- Были мы в свадебном круизе с женой. Я купил часы в ювелирном магазине на корабле. А в день, когда я их приобрел, магазин проводил розыгрыш призов для клиентов. По сути, магазин возвращал стоимость часов, и покупатель-везунчик мог получить их бесплатно. Мы решили задержаться в салоне, чтоб посмотреть розыгрыш, и я выиграл! Мне вернули около $ 100. Сразу после этого мы пошли играть в лото — каждый вечер там было такое развлечение на корабле. И я сорвал джекпот в размере $ 600! Эти дополнительные деньги позволили нам классно провести оставшуюся часть круиза. © the_middle_way / Reddit
- Мы с девушкой гуляли по берегу реки. Я как раз пытался объяснить ей, что сейчас настолько на мели, что никак не могу позволить себе поехать на фестиваль, о котором мечтаю. И вдруг я нахожу $ 210 наличными! Понятия не имею, как они оказались на берегу реки, далеко от города. © Turbulent-T / Reddit
- Учился я на 4 курсе универа, а на выходных ездил к родителям в соседний город. Автобус ходил два раза в сутки: в 13:00 и в 21:00. Я всегда возвращался на вечернем, чтобы подольше в воскресенье побыть дома. И вот однажды я купил себе обратный билет на вечер воскресенья заранее, но в субботу повздорил с друзьями и уехал на дневном рейсе. Мама уговаривала остаться, но я отказался. А утром в понедельник звонит мне одногруппница-землячка и рассказывает, что вчера вечером тот самый автобус, на котором я должен был ехать, столкнулся с фурой. Если бы не поменял билет, я бы уже все это сейчас не писал. Я 3,5 года ездил именно этим рейсом! © Unknown author / Pikabu
- Я отродясь ничего не выигрывал. А тут, незадолго до Нового года, купил годовой абонемент в спортивный центр. Меня предупредили, что будет розыгрыш призов среди клиентов, в котором будут участвовать только присутствующие. Мол, надо на чеке написать свою фамилию и надеяться на удачу. Ну, мы с женой пришли на розыгрыш. Народу тьма, песни, танцы, конкурсы. Начался розыгрыш. Сначала всякую ерунду разыгрывали, а главный приз был — поездка на двоих в Турцию в хороший отель на неделю. Достают первый чек, называют фамилию — человека нет. Второй раз — то же самое. Третий — называют мою фамилию! А я еще не хотел приходить, думал, туфта какая-то. © Игорь Сидоренко / Dzen
Парень из автобуса просто счастливчик. Может второй день рождения отмечать. И друзьям, с которым рассорился, спасибо сказать
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- Рассказывала мне моя учительница про свою дочку. У дочки был экзамен. Уж не помню, по какой причине она не готовилась, но выучила только первый билет. Ну, а чего делать — пошла сдавать. Препод спрашивает: «Ну, кто первый?» А ей-то терять нечего, только время. Ну, она первая и пошла. А препод ей и говорит: «Раз ты первая, билет тянуть не будешь — отвечай первый билет». Ну, она и ответила на 5. © Алла Андреева / Dzen
- Покупали мы квартиру. Цена была чуть завышена, но хозяйка обещала оставить всю мебель. Оформили сделку, приезжаем, а в квартире голые стены и старый шкаф с рухлядью. Мы в шоке, звоним хозяйке, а она нам: «Ой, мало ли, что я там обещала!» Муж в сердцах звезданул по шкафу, и из-под него выкатился небольшой металлический тубус. Мы его открыли и обомлели: там лежали $ 3 тыс. купюрами по $ 100. Это будто Вселенная возместила нам разницу, которую мы за квартиру переплатили. На эти деньги мы мебель и взяли.
- Я нудела мужу: «Хочу коллекцию комнатных цветов-суккулентов!» Очень уж они мне нравятся. В магазинах продаются, но какие-то хиленькие. Пошел муж в магазин за хлебом и тащит мне 3 горшка хороших таких растений: хавортия, эхеверия. Да такие прям разросшиеся! Кто-то на подоконник выставил, на выброс. А подъезд у нас неотпливаемый, погибли бы цветочки. Так мне радостно было! Рассадила их по горшкам красивым, снохе подарила — она тоже в теме. © Ирина Тимонина / Dzen
- Мама подарила мне очень красивое ожерелье. Однажды утром я шею трогаю и чувствую: пусто. Наверное, я неправильно застегнула замочек, и оно слетело. Я очень расстроилась, потому что ожерелье было просто сказочно красивым! А через несколько часов я нашла свою пропажу в собственном ботинке! Оказывается, ожерелье упало на рубашку, затем в штаны (с ремнем), а из них выскользнуло в левый ботинок, который был туго зашнурован. Чудеса! © Rough_Cut / Reddit
- У нас был запланирован перелет в Новый год. Но вдруг началась метель, и рейс отменили. А потом — бац! — и регистрацию на него снова открыли. В общем, так получилось, что мы с сестрой оказались единственными пассажирами в самолете. Нам предоставили дополнительные закуски и позволили лететь первым классом. Было круто! © KittyLilith17 / Reddit
- Пошли с сыном в торговый центр. Поднялись на последний этаж — там и кинотеатры, и кафе рядом располагаются. И вдруг меня за руку практически хватает женщина и, заговорщически заглядывая мне в глаза, шепчет: «А хотите в кино?» Ну все, думаю, пробил мой звездный час: теперь буду в кино сниматься! У меня перед глазами уже афиши и красная дорожка мелькнули, и я такая вся в белом с «Оскаром» в руках. И тут она мне 2 билета в руки сует и говорит: «Мы на компанию брали, а двое не пришли. Возьмите бесплатно, а?» Кино, кстати, нам с сыном понравилось. Как сейчас помню ,"2012″ шел. © Елена Грибанова / Dzen
В жизни нередко случаются такие события, которые просто невозможно предугадать, а некоторые совпадения и вовсе похожи на дело рук самой судьбы — как у героев нашей статьи.
Комментарии
Уведомления
А можно и самим радость людям доставить. Во время нашей кочевой жизни, мы иногда покупали мебель, телевизор и, конечно, всегда хорошие матрасы. Съезжая, звали всех соседей забрать добро бесплатно. Очень радовались и они, и мы.
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