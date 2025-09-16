15 человек, которые на себе прочувствовали все нюансы дружбы между мужчиной и женщиной

Про брак по расчёту - я видела индийский фильм, который начинался точно так же!
Кто-то верит в дружбу между мужчиной и женщиной, кто-то — нет, но в сети полно историй о ней. Начинаются, развиваются и заканчиваются такие отношения по-разному, но в любом случае волнуют читателей нестандартными поворотами сюжета. Убедитесь сами.
Снова цитируя англичан "Дама среагировала слишком бурно".
Сегодня заплатили за тебя, завтра заплатил ты, не любишь быть должной просто так и скажи.
