15 человек, которые на себе прочувствовали все нюансы дружбы между мужчиной и женщиной

3 часа назад

Кто-то верит в дружбу между мужчиной и женщиной, кто-то — нет, но в сети полно историй о ней. Начинаются, развиваются и заканчиваются такие отношения по-разному, но в любом случае волнуют читателей нестандартными поворотами сюжета. Убедитесь сами.

  • На 1-м курсе влюбилась в лучшего друга. Призналась ему, он меня отверг. Остались друзьями. Через пару лет вышла замуж, он был свидетелем на свадьбе. Прошло 6 лет, он женат. И вот вчера моя мама призналась, что он плакал на моей свадьбе из-за того, что я вышла замуж за другого. Я любила его, страдала, но сейчас все прошло, я счастлива в браке. Если вы во френдзоне, значит, это просто не ваш человек. © Подслушано / Ideer
  • Я по расчету женился на своей подруге детства. После 25-ти лет наши родители начали давить на нас, чтобы мы нашли себе пару. Нам обоим это надоело, и мы решили фиктивно пожениться, лишь бы отстали. Мы хотели скромную свадьбу, но родители закатили пышное торжество. Мы начали жить вместе как соседи, и даже пробовали встречаться с другими, но ничего не вышло. Через год родители начали требовать внуков. Мы говорили, что стараемся, а сами дружили себе дальше — играли в игры, смотрели фильмы и все такое. И в какой-то момент мы настолько сблизились, что действительно стали парой. Через 3 года родилась наша дочь, а сейчас мы ждем второго ребенка. В общем, эта свадьба по расчету — лучшее решение в моей жизни! © HeartAccomplished815 / Reddit
  • Как посадили нас вместе в 1-м классе, так мы и были не разлей вода. На уроках смешил так, что нас из класса выгоняли. И после школы дружили. И тут звонит мне одноклассница наша общая и выдает: «Хватит издеваться!» Я в шоке: «Что?!» Оказалось, что все школьные годы она была в него влюблена, а он — в меня. С одноклассницей он то встречался, то бросал ее, все по мне сох. А я вообще ничего не замечала, клянусь! В общем, она потребовала оставить его в покое. Но распалась дружба сама по себе — я переехала в столицу, они остались в нашем городе. Знаю, что поженились, двое детей. Скучаю по нему до сих пор.
1 день назад

Про брак по расчёту - я видела индийский фильм, который начинался точно так же!

  • Познакомились в сети почти 20 лет назад. Она ходила со мной на концерты групп, которые не нравились моим девушкам. Мы встречались с другими, расставались, радовались, грустили. Однажды она предложила мне жениться на ней, но я не думал, что это всерьез. Потом она вышла замуж, я женился. Она уехала, я остался в нашем городе, но мы каждый раз встречались, бывая друг у друга проездом. И однажды, увидев ее, я почувствовал щемящую тоску. Мимолетные встречи в кафе и потом снова разбегаемся жить свою жизнь... А как бы сложилась наша жизнь, если бы мы приняли другие решения? © onetsmr / Pikabu
  • Мы познакомились через друзей, но я всегда считал, что она мне не по зубам, да и она сама как-то раз сказала, что не заинтересована во мне. Мы просто проводили время вместе, ели пиццу и смотрели кино. Но все изменилось после одной встречи. Сидим в кафе, я рассказываю ей что-то про свою личную жизнь, для нас это было обычным делом. И тут она понимает, что ревнует! Через несколько дней она сама меня поцеловала. Мы вместе уже 20 лет, и то, что мы в первую очередь друзья, помогает нам вместе переживать все взлеты и падения. © zxsxz / Reddit
  • Мы были близкими друзьями 4 года. Он дал мне понять, что хочет большего, но у меня тогда был парень. К тому же я не хотела портить нашу дружбу. Он ждал-ждал, ему это надоело, и он стал встречаться с одной из моих подруг. Потом мы расстались с нашими пассиями, снова стали чаще видеться, и вот тут-то я поняла, что влюбляюсь с него. Сначала я «френдзонила» его, а теперь он меня. Но мне удалось вырваться из френдзоны, и сейчас мы вместе уже 13 лет. Мы женаты, у нас двое детей. Он до сих пор мой лучший друг, и я все еще безумно его люблю. Не представляю своей жизни без него! © Unknown author / Reddit
  • Мы подружились в онлайн-игре и стали лучшими друзьями. Через год дружбы я в него влюбилась. Он начал чувствовать то же самое (я не знала об этом), испугался и изчез. Я была в отчаянии. Прошли годы. И как-то раз он отправил мне запрос в друзья. На меня нахлынули все старые чувства и воспоминания. Мы снова начали общаться, и он стал ревновать меня к моему тогдашнему парню. Я удивилась, и он наконец признался, что любит меня. Парня я бросила, и теперь мы живем вместе. Моя любовь вернулась ко мне! © WifeOf***head / Reddit
  • Дружим со школы. У него семья, у меня тоже. И вот как-то раз иду после очередной нашей встречи, звонит подруга и спрашивает, как там у него дела. Я отвечаю, что у него с женой не очень все, живут как соседи. Он дочек любит, боится, что она уедет с ними и прекратит общение. А какая-то тетка идет передо мной и оглядывается. И тут начинаю понимать, что говорю, как настоящая любовница! А мы действительно с ним просто хорошие друзья, уже 25 лет. © Подслушано / Ideer
  • Мы познакомились на 1-м курсе, в общей компании. Он всегда был моим лучшим другом. Мы встречались и расставались с другими. Мы могли говорить о чем угодно и поддерживали друг друга в трудные времена. После универа мы решили вместе снять квартиру. Пару месяцев мы жили просто как соседи, а потом я поняла, что влюблена в него. Пришлось это скрывать — я не думала, что он ответит взаимностью. Он тоже скрывал свою любовь, ведь мы оба боялись разрушить нашу дружбу. Но однажды вечером мы засиделись с друзьями допоздна, они ушли, а мы продолжали болтать. И он в шутку сказал что-то вроде: «Я очень хочу тебя поцеловать прямо сейчас». Я сказала, что тоже хочу. Он этого не ожидал, поэтому вскочил и целый час ходил по дому, боясь все испортить. Это было почти 2 года назад. Теперь мы вместе, и он — любовь всей моей жизни! © Tiger_Tough / Reddit
  • Познакомились когда-то давно, на концерте. Мы с ним живем в разных городах, видимся редко, списываемся. Он старше меня на 20 лет, умный, клевый дядька, женат. Была попытка отношений, но не вышло, а вот дружба получилась. Он всегда поможет советом, порадуется за меня, один раз помог деньгами, никогда не забывал про мой день рождения. Поем в караоке песни, и мне так здорово в эти моменты! Я тоже его всегда поздравляю, привожу мелкие подарки из поездок. Мой большой секретный друг. © Подслушано / Ideer
  • У меня есть два друга. С одним мы дружим вот уже 31 год, со вторым 16 лет. Мой первый друг мне как брат. Мы выросли вместе, знакомы с рождения: наши мамы познакомились в роддоме, я старше его на два дня, в роддоме мы лежали в соседних люльках и хором орали на радость медсестрам. Наши мамы до сих пор лучшие подруги. Мой второй друг достался мне по наследству: они дружили с моей старшей сестрой, а когда ее не стало, он взял шефство надо мной — потерянным подростком, который переживал горе. Когда стало понятно, что у нас с будущим мужем все серьезно, я познакомила его с ними. Муж поступил хитро: сам с ними подружился: даже без меня собираются, отдыхают, помогают друг другу с ремонтом, огородом и т. д. За эти годы мы отгуляли друг у друга на свадьбах, детей родили. С их женами я тоже в хороших отношениях, дружим семьями. Люблю моих братюнь, и это здорово, что мы друг у друга есть! © Lozbenidze / Pikabu
  • Позвал приятельницу в кофейню в обеденный перерыв. Дружим много лет. И раз уж пригласил, предложил взять чек на себя. А она меня осадила: «Ты мне не муж, чтобы за меня платить!» Извинился и пообещал больше так не делать. Логично же, друг — это друг, а не дама, к чему эти ваши условности типа пальто подать или дверь придержать. © Подслушано / Ideer
User67452
2 часа назад

Снова цитируя англичан "Дама среагировала слишком бурно".
Сегодня заплатили за тебя, завтра заплатил ты, не любишь быть должной просто так и скажи.

  • Муж лет 7 был у всех девушек во френдзоне, отношений не было вообще. В итоге он решил, что будет всю жизнь один. И так до 30-ти лет. А потом он встретил меня, и спустя 2 недели уже называл женой. Поженились через 9 месяцев, вместе почти 7 лет, все отлично, прекрасные осознанные отношения. © ackbara_world
  • У меня есть лучший друг, знакомы со старшей школы, уже 16 лет. Был у меня на свадьбе (вместе со своей девушкой), праздновал мой развод, был в курсе всех моих страданий по мужикам и даже знаком с ними лично. Я всегда была в курсе всех его отношений с девушками, поддерживала после расставания с любовью всей жизни, и после расставания с той, для которой он был любовью всей жизни. Между нами никогда не было даже флирта. Он — один из самых близких для меня людей, несмотря на то, что сейчас мы меньше общаемся, проглоченные взрослой жизнью. Живем сейчас в разных городах, но все равно видимся! © marketoxic / Pikabu
  • Когда я своей подруге написал, что у меня температура, я не могу встать с дивана, скорая не едет, а дома нет даже аспирина, она приехала в 2 часа ночи, с лекарствами, вареньем и медом. Наварила мне морса, и ушла домой только тогда, когда у меня температура начала падать. Настоящие друзья существуют! © Unknown author / Pikabu

