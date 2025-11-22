16 историй, которые начались с фразы: «Пойду-ка я в гараж»

Как видите, фраза «Пойду-ка я в гараж» может означать что угодно: от попытки достать застрявшую заначку до тайного концерта с лучшими друзьями. Но главное, что это «место силы» дарит нам множество курьезных и теплых воспоминаний. Кажется, в каждом старом гараже скрывается своя маленькая тайна, которая только и ждет, чтобы ее обнаружили.

А у вас или ваших близких есть гараж? Что самое неожиданное или странное вы там находили?