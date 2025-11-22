Это ж как там экономили, что дорогая еда - это чипсы и газировка... Может проще на старой поездить, если она норм?
16 историй, которые начались с фразы: «Пойду-ка я в гараж»
Гараж — это не просто место, где хранится автомобиль и зимняя резина. Это настоящий портал в другое измерение, где время течет иначе, а законы логики часто отступают на второй план. Это территория свободы, мужской клуб по интересам и, как выясняется, идеальный тайник для всего на свете.
- Договорился подвезти любимую. Беру машину из гаража и вижу, что наголовники уже не белые, а черные. Снял их и закинул в бардачок. Едем, открываю бардачок. Моя затихла. Поворачиваюсь, а у нее глаза навыкате. Я — снова на бардачок: а там эти наголовники, вывернутые резинками наружу, прямо как женские трусики. Думал, на ходу выпрыгнет. © Подслушано / Ideer
- Муж нашел в себе силы разобрать хлам в гараже. У нас классическая ситуация, когда машину давно продали, а гараж стал складом для всякого хлама. На удивление, среди этих завалов нашлась моя плойка и детская швейная машинка дочери! Мы так удивились, что те вещи вообще туда попали, так как долго их искали когда-то. Потом муж вспомнил, что когда он собирался стены в коридоре красить, кстати, так и не покрасил, вынес некоторые вещи в гараж, а вернуть забыл. Вот растяпа! А я себе уже и плойку новую купила, подумав, что ту мне кто-то из подруг не вернул. © Палата № 6 / VK
- Друг работает в гараже при учреждении. Его шеф тащит туда всякий хлам. Недавно нашел огромную ржавую конструкцию. Увезли в гараж. Друг ее выбросил. Не успел порадоваться, как прибежал довольный как слон шеф и выдал: «Ты не поверишь! Я еще одну точно такую же железяку нашел. Пойдем, довезешь». © Cool story / VK
- Однажды я пошел в гараж. Обычный городской гараж — два ряда гаражей, а между ними дорога. В длину по 120 гаражей с каждой стороны. А нашего семейного гаража, под номером 72 нет. Он словно исчез, испарился. Начиная где-то с 65, номеров на воротах не было давно, и за нашим не было. Ну а на нашем номер был. А теперь нашего под номером 72 с серенькими воротами в общем ряду нет! Несколько раз прошел, нет и все! Но позже вычислил все же. Наш гараж вдруг стал без номера и с зелеными воротами. Оказалось, что тесть, лежавший на тот момент в больнице, отпросился на выходной. Никому ничего не сказав, пошел в гараж за пару километров и перекрасил ворота. Краска у него была халявная, хотел использовать. Я тогда конкретно словил панику, хорошо что ключ к новым зеленым воротам подошел и машина была на месте. © vl182112 / Pikabu
- Вызвала маму, чтобы отучила моего мужа ходить в гараж. Но что-то пошло не так. Она стала зависать там вместе с ним. Решила пойти и проверить, что же там такого интересного. То что я увидела, повергло меня в шок. Ведь муж завел в гараже собаку, к тому же, она стала мамой. Теперь у нас в гараже живут 7 милых песиков! © Карамель / VK
- У нас в семье появился гараж. Мы решили сделать яму, чтобы внутри нее был погреб, а сверху настил, куда ставится машина. За отсутствием средств решили копать сами. Копали все лето. Яма получилась 6 на 3 с глубиной 2 метра. И тут моя 13-летняя сестра подошла к гаражу и выдала: «Папа, очень хорошая яма, но как же мы будем машину оттуда доставать?» © Cool story / VK
- На днях узнал «коварный план» своего бати. У него есть друзья в нашей многоэтажке, у всех окна выходят во двор. Они часто зависают в гараже вместе. Я случайно услышал, как эти негодники обсуждали гениальный план. Они решили скинуться на банку краски, чтобы каждый мужик мог подбодрить свою жену, и написали все вместе надпись на асфальте: «Люблю тебя, родная». Каждый из них хвастался жене, что сам написал фразу и посвятил именно ей. И дня не прошло, как их «коварный план» раскрыли. © Палата № 6 / VK
- На Новый год принесли елку из гаража в коробке. Я в запаре сложила в пустую коробку из-под елки летние вещи, упакованные на зимовку. Коробка отправилась в гараж, а елка после праздника уехала на помойку, так как была уже старенькая. Свои летние вещи я искала год, потом нашла в коробке с надписью «елка» в гараже. © matveeva_design_ai
- Племянница нашла наше свадебное фото в гараже. На фото — я, муж, свекровь и свекор. Показала фото свекрови. Она буркнула: «Где взяла?» Говорю, что ваша внучка в гараже нашла. Она изменилась в лице. Думаю, что такое. Показала мужу, а он подошел к матушке, спросил про фото. Она ему что-то эмоционально ответила, но что именно — не знаю. Так ничего и не поняла. © shabbyneedle
- Муж в свой выходной возился с машиной в гараже. Решила ему обед туда занести. Захожу, а там такой бардак! Невозможно даже шага сделать, чтобы ни на что не наступить. Он меня еще попросил подать коробку с инструментами, а я и понятия не имею под какими завалами она у него лежит. Муж злобно подошел, поднял с пола какую-то коробочку и сказал: «Вера, не бузи! У меня в гараже идеальный порядок. Я всегда знаю, где и что у меня валяется». © Мамдаринка / VK
- Договорились с мужем, что копим деньги на новый автомобиль. Каждый из нас начал откладывать деньги в одну шкатулку. Время шло, сумма еле росла. Подсчитав, я поняла, что 70% — это мои отложенные.
У нас есть гараж, где муж проводит свое время, отдыхает. Заехала туда, не сказав ему. Там я нашла дорогую еду: шоколадки, газировки, чипсы, колбасу и сыры в холодильнике. А также импровизированный диван со столом. Теперь мне все стало понятно, на что уходили его денежки. © Подслушано / VK
- Мой отец каждый месяц ездил на рыбалку. Пропадал на неделю. Как-то во время его отъезда мне нужно было сходить в его гараж за вещами. Но там я обнаружила папу. Он ел кукурузу. У него было три пакета этой кукурузы. © Не все поймут / VK
- Муж — любитель посидеть с друзьями в гараже. Они любят соревноваться в армреслинге. В очередной раз спустилась сказать, что пора бы расходиться, ведь мужу завтра на работу, а те уперлись: «Да чего ты! Все нормально!». Сказала, что если я любого из вас переиграю в армреслинг, то расходимся? Те как давай ржать, дескать, каким образом. В итоге я победила всех! А что вы хотели, ребята, у меня трое детей! © Мамдаринка / VK
- 12 часов ночи, я в гараже. Чиню автомобиль, находясь при этом в яме. Тут резко гаснет свет! Я вслепую вылез наверх, нащупал телефон, только включил фонарь, как вдруг звонок с неизвестного номера. Взял трубку, с другого конца раздалось: «Я сейчас к тебе приду». У меня внутри все похолодело. Кое-как успел выдавить из себя: «Кто это?» И тут понял, что это сосед, который принес мне еды с работы. Как же я был рад услышать его имя в тот момент! © Подслушано / Ideer
- Папа всегда казался мне брутальным. На утренниках в саду все ревели, но не он. Тут мама попросила отнести ему еды в гараж. Я захожу, а там сидит отец с красным лицом и мокрыми глазами в обнимку с друзьями. Представляете, эти чудики решили, погорланить песню Максим «Знаешь ли ты». Увидев меня, сделали вид, что ничего не было, а позже папа попросил меня: «Доченька, только ты ничего не видела». © Карамель / VK
- Мой отец каждый вечер уходил в гараж и чинил машину. Мы с мамой предлагали ее продать и купить новую. Но он ни в какую! Лишь истерики устраивал. Недавно я тихонько зашла в гараж и услышала: «Угораздило же меня туда заначку туда запрятать. Уже месяц мучаюсь, достать не могу». Теперь мне все стало ясно. © Карамель / VK
Как видите, фраза «Пойду-ка я в гараж» может означать что угодно: от попытки достать застрявшую заначку до тайного концерта с лучшими друзьями. Но главное, что это «место силы» дарит нам множество курьезных и теплых воспоминаний. Кажется, в каждом старом гараже скрывается своя маленькая тайна, которая только и ждет, чтобы ее обнаружили.
А у вас или ваших близких есть гараж? Что самое неожиданное или странное вы там находили?