15 историй о людях, для которых обычная тренировка превратилась в заправский комедийный сериал

Мы привыкли думать, что тренировки — это про пот и сосредоточенность. Но не всегда. За одну тренировку можно застрять в тренажере, стать объектом странных взглядов или заснуть во время занятия. Эти истории показывают, что на пути к идеальной форме может повстречаться и юмор.