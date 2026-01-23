тетка шпалоукладчитса гоняет по двору всех качков как котов помойных , когда выпьет .
15 историй о людях, для которых обычная тренировка превратилась в заправский комедийный сериал
Мы привыкли думать, что тренировки — это про пот и сосредоточенность. Но не всегда. За одну тренировку можно застрять в тренажере, стать объектом странных взглядов или заснуть во время занятия. Эти истории показывают, что на пути к идеальной форме может повстречаться и юмор.
- Перешел из качалки в подвале в элитный зал и сразу почувствовал, что тяну в два раза больше! Ну чудо какое-то! А потом стал замечать, что и вокруг все мужики такие довольные, эстеты, у зеркал позируют... В итоге разговорился с одним, а он мне выдал тайну: «В этом зале есть фишка — блины весят меньше, чем на них написано». Я, конечно, не поверил и сразу пошел проверять. Подошел к весам с 5-килограммовыми блинами и увидел 2,5 килограмма! То же самое с 15-килограммовыми — оказалось, что они весили всего 10 килограммов! В итоге выяснилось, что в данном заведении специально придумали такой трюк, чтобы тешить самолюбие спортсменов и умножать количество постоянных клиентов. А я-то думал, я Геркулес!
- Купила годовой абонемент в фитнес-зал, но ходила максимум 3 месяца, потом забросила. И начались звонки: почему перестала посещать, не хотите продлить и так далее. Устала придумывать отговорки, и когда снова позвонили, сказала, что беременна. Через неделю пришел курьер с цветами и поздравлениями от клуба. Муж в шоке, а мне стыдно. © Подслушано / Ideer
- Пошел первый раз на тренировку по йоге. В конце занятия все должны расслабиться и отдохнуть под музыку. Закрываю глаза, прислушиваюсь к мелодии... и вдруг слышу, народ откровенно ржет. Открываю глаза — оказалось, что я вырубился и начал храпеть, нарушив атмосферу. Поржали, конечно, от души, но теперь как-то стыдно идти снова. © Подслушано / Ideer
- Бывают духи, которые не очень приятно пахнут. Однажды я пришла в спортзал, захожу в раздевалку, а там такой запах и рядом сидит девушка. Понятно, что от нее. Ну я решила узнать, как называются эти духи — просто, чтобы понимать, что это за аромат. А она подумала, что я хочу такие же, достала флакон и брызнула мне на запястье поверх напульсников. Эпичный провал, блин. © anuta_nikiforowa
- В спортзале я решил попробовать новый тренажер для ног. Не знал, как на нем правильно заниматься, и случайно застрял. Несколько человек пытались помочь выбраться, но безуспешно. В итоге подошел тренер и легко освободил меня. Я покраснел от смущения, но потом все вместе посмеялись. Теперь этот тренажер носит мое имя — в честь моей эпичной попытки. © Палата № 6 / VK
- Пришла на занятие верховой ездой, тренер взяла документы, начала ржать и показывать их остальным девочкам. Я, конечно, понимаю, что забавно — у меня фамилия Конюшок, но чтобы прямо истерика у всей группы, включая тренера. Загадка разрешилась, когда мне протянули список остальных: Коновалова, Конюхова, Конь, Жеребина, Копытова. Говорят, приходили и с обычными фамилиями, но дольше месяца не задерживались. © Подслушано / Ideer
- Работаю менеджером в фитнес-клубе. Время уже под закрытие, скучно, решила пересчитать деньги. Высыпаю из стакана всю мелочь на стол и говорю: «Милорд, казна пустеет!» И именно в этот момент заходит клиент. © Палата № 6 / VK
- Впервые начал ходить в тренажерку лет в 16. Занимался тогда в старом боксерском зале, оборудование было так себе, да и я никого не знал. Закончил подход со штангой и решил снять вес с грифа, чтобы не мешать следующему. Но я не учел одну вещь: если снять все блины с одной стороны, гриф перевернется и с грохотом рухнет на пол. Короче, так и получилось. В итоге я стою красный, половина зала прибежала посмотреть, что же случилось. С того дня я всегда следил, чтобы вес распределялся ровно. © King_Cracker / Reddit
- Несколько лет стабильно хожу в спортзал, тренируюсь, потею, качаюсь. Недавно ко мне присоединилась подруга. Думаю, классно, вдвоем веселее. Но быстро стало понятно, что она туда ходит не качаться, а ради контента: фотки, селфи в зеркале, видео с гантелями на пару секунд, сто сторис подряд и, конечно, отметка зала. Пока я жму штангу, она уже пятый ракурс ищет. Я молчала — думала, может, поймет, что результат приходит от работы, а не от позирования. А потом она вдруг говорит: «Прикинь, мне предложили работать контент-менеджером в этом зале, так понравились мои сторис». Теперь она ходит туда каждый день, но уже по делу — снимает контент и получает за это деньги. А я все еще просто хожу в зал. Ну умеют же люди, а! © Карамель / VK
- Хожу в фитнес-центр, тренер — обалденная девушка. Накачанная, но без перегибов, всегда на позитиве. Недавно не выдержала диеты и зашла полакомиться фастудом. А там мой тренер ест гамбургер и говорит: «Ты меня не видела, я тебя тоже. Не парься, иногда надо отвлекаться, а то на этих йогуртах и протеине далеко не уедешь». © Карамель / VK
- На работе был завал, даже поесть не успел. Но на тренировку все же пришел. Переоделся, начинаю заниматься. И тут замечаю странный взгляд девушки. Не понимаю, в чем дело. Иду к следующему тренажеру, там зеркало. Увидел себя и обалдел — я в майке, кедах и трусах-боксерах. Возвращаюсь в раздевалку, а мои шорты лежат на лавке, отдыхают. Решил заниматься недолго и идти отдыхать, но перед выходом проверил, в штанах ли я хотя бы иду домой. © Рабочие истории / VK
- Ходим с мужем в один спортзал. Там почти не общаемся, так что никто не знает о наших отношениях. И вот недавно один тренер стал проявлять ко мне недюжинный интерес: подходит, поправляет на тренажерах, рассказывает, как правильно делать упражнения, сколько подходов и так далее. В перерывах еще и в кино приглашает. На семейном совете решили оставить все как есть. А что, персональная тренировка у этого тренера стоит недешево. © Подслушано / Ideer
- Тренируюсь в зале, пробежала 5 километров. Стою у зеркала, мокрая, заплетаю волосы в хвост. Подходит парень лет 20-25, смотрит на меня и выдает: «Вы такая красивая, идемте после тренировки пить кофе». Я на пару секунд расплылась в улыбке, а потом выдаю свою любимую базу: «Малыш, я в таком возрасте, что могу тебя только усыновить». И тут дерзкий малыш отвечает: «Странные вы, миллениалы, придумываете себе рамки, а потом в них же и живете, как в золотой клетке». Оставшуюся половину тренировки я думала над его мудрой фразой. Вот, что я вынесла: не бойтесь размывать границы и позволять себе быть немного безумными. © iris_homely
- Первый раз в спортзале. Меня проинструктировали по всем тренажерам — информации просто море. В конце тренер предлагает покрутить педали на велотренажере минут 30.
«Начинайте, я скоро подойду», — говорит он.
Я регулирую сиденье, сажусь, нажимаю кнопки, вроде включаю и начинаю крутить педали. Через несколько минут подходит тренер, спрашивает, все ли получается. Я отвечаю, что все отлично, уже минут десять тренируюсь. «Замечательно, — говорит тренер, — только вы тренажер так и не включили». © Подслушано / Ideer
- Как-то занимаюсь в зале, делаю жим лежа. За спиной слышу диалог двух парней: «Бро, ты офигенно выглядишь, ты самый крутой в этом зале». «Да нет, брат, это ты!» После подхода оборачиваюсь и вижу братьев-близнецов. © mister_sleepy / Reddit
Как видите, спорт может быть не только полезным, но и забавным. Если вам понравились эти случаи, и вы хотите почитать больше такого — советуем заглянуть в эту подборку. А своими историями из тренажерных залов делитесь в комментариях!
Слово «заправский» применяется к человеку, чтобы показать, что он является достойным представителем некой социальной группы. Не бывает «заправских сериалов» и «заправских помидоров».
