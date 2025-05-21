9 пород кошек, которые настолько редки, что их днем с огнем не сыщешь

Эта порода была выведена в 1994 году в Санкт-Петербурге в результате вязки донского сфинкса и ориентальной кошки. Такие котики довольно редки, цена за котенка может доходить до 2000 долларов. Порода признана международной Ассоциацией любителей кошек. Питерболды очень умны и даже могут обучаться различным трюкам.

Шерсть питерболдов варьируется от пушистой велюровой до полного ее отсутствия. Встречались даже кошки без усов и бровей, но это большая редкость. Идеальные представители этой породы выглядят как бесшерстные ориентальные кошки. Также к особенностям относится форма головы: она у них длинная и узкая, выделяются глаза миндалевидной формы и большие, разведенные в сторону, ушки.