9 пород кошек, которые настолько редки, что их днем с огнем не сыщешь
Домашние питомцы, в частности кошки, делают нашу жизнь гораздо приятней. На сегодняшний день насчитывается порядка 600 млн домашних кошек и около 200 пород, многие из которых являются довольно редкими.
Некоторые изображения были созданы при помощи искусственного интеллекта.
Питерболд
Эта порода была выведена в 1994 году в Санкт-Петербурге в результате вязки донского сфинкса и ориентальной кошки. Такие котики довольно редки, цена за котенка может доходить до 2000 долларов. Порода признана международной Ассоциацией любителей кошек. Питерболды очень умны и даже могут обучаться различным трюкам.
Шерсть питерболдов варьируется от пушистой велюровой до полного ее отсутствия. Встречались даже кошки без усов и бровей, но это большая редкость. Идеальные представители этой породы выглядят как бесшерстные ориентальные кошки. Также к особенностям относится форма головы: она у них длинная и узкая, выделяются глаза миндалевидной формы и большие, разведенные в сторону, ушки.
Хайлендер
Хайлендеры были выведены относительно недавно, так что встречаются редко. В 1990-х начались попытки по созданию породы кошек, которые своим внешним видом бы напоминали больших диких кошек, а по характеру — домашних. В 2004 году таких котиков усовершенствовали. Несмотря на то, что они напоминают диких кошек, по характеру эти животные очень ласковы, дружелюбны и любят проводить время в обществе человека. Хайлендеры могут быть как длинношерстными, так и короткошерстными. Типичных представителей этой породы можно узнать по несколько милым особенностям — их ушки слегка загнуты, а хвостик очень короткий.
Сококе
Сококе признают редкой породой кошек, так что их днем с огнем не сыскать. Эти животные тесно связаны с дикими кошками хадзонзо (в пер. — «похожие на древесную кору»), которые обитали в кенийских лесах. Сококе отличаются тем, что их задние лапы длиннее передних, в точности как у их диких сородичей. Интересна и походка сококе, ведь из-за своих длинных задних лап они перемещаются словно на цыпочках. В основном, это кошки коричневого цвета с черными полосками по всему телу.
Ли Хуа (Дракон Ли)
Считается, что представители этой породы произошли от китайских горных диких кошек, которые позже одомашнились. Скорее всего, эта порода существовала на протяжении нескольких столетий, ведь упоминание о ней содержатся в китайском фольклоре. Дракон Ли — это естественная порода кошек, а не выведенная путем разведения или мутации. Ли Хуа считается национальной китайской породой, таких кошек редко встретишь не в Китае.
Стоит помнить, что эти кошки не любят сидеть на руках, они предпочитают охотиться. Они отличаются высоким уровнем интеллекта. Так, известен случай, когда один кот Дракон Ли каждое утро приносил хозяину утреннюю газету. Цвет шерсти представителей этой породы — коричневый табби с окольцовывающими полосками. У них большая голова, мордочка с лисьими чертами и несколько диким видом. На лбу обычно виден рисунок в виде буквы «М». В уголках губ виднеются маленькие черные пятнышки. Лапы не овальные, как у большинства кошек, а круглые, что дает казаться кошке сильной.
Ликой
Порода ликой относительна новая. За счет своей внешности они всегда готовы к празднованию Хэллоуина, ведь таких кошек часто называют оборотнями, во многом из-за того, что они полулысые с довольно «неряшливым» обликом. В 2011 году ветеринар заметил пару необычных котят, чем-то напоминающих волков. Он начал скрещивать их с черными домашними короткошерстными кошками, получилась порода ликой.
Особенностью этой породы является то, что у ее представителей отсутствует растительность на некоторой части мордочки. Также можно выделить голову клиновидной формы, высокие стоячие ушки, большие глаза в форме грецкого ореха и короткий хвост, сужающийся к концу. Это одна из самых редких пород в мире, ведь предполагают, что кошек ликой всего 100-200 особей в мире.
Лаперм
В 1982 году у владелицы фермы Линды кошка Спиди родила котят, один из которых был практически лысым со складками на коже. Через 6 недель он покрылся короткой вьющейся шерстью, которая по мере взросления оставалась такой же курчавой. Линда решила вывести новую породу, которая со временем обратила на себя большое внимание. Интересно, что она позволила размножаться этим кошкам на протяжении 10 лет без какого-либо вмешательства и только потом заявила о них миру. Сейчас кошек породы лаперм строго запрещено скрещивать с представителями другой породы. Такие кошки отличаются от своих сородичей курчавой шерстью без подшерстка. Особенно длинную шерсть можно заметить на их грудке.
Курильский бобтейл
Представители этой породы настолько величественны и грациозны, что их нередко называют «домашними рысями». Доподлинно неизвестно, когда появилась эта порода, но она зародилась на Курильских островах, в результате естественного скрещивания между японскими бобтейлами и сибирскими кошками.
Они довольно небольшого размера, но наделены развитой мускулатурой и крепкими костями. Форма головы курильских бобтейлов напоминает треугольник: покатый лоб, выпирающие щеки, массивный подбородок и прямой нос. Главная отличительная особенность представителей этой породы — короткий загнутый хвост (5-9 см.), напоминающий пушистый помпон. Что удивительно, он очень подвижен. Согласно легендам, именно благодаря своему диковинному хвосту бобтейлы во время охоты с легкостью цеплялись за ветки, без всякого риска упасть в воду.
Као мани
Уникальность этой породы в том, что это единственные кошки с белой шерстью, которых не выводили искусственно. Это аборигенная порода Таиланда, в переводе с тайского «као мани» означает «белая жемчужина». Изначально их разрешалось разводить только членам королевского двора и даже запрещали вывоз из Таиланда. Впервые о таких кошках упомянули в «Книге поэм о кошках» в XIV веке. В Европу они были завезены лишь во второй половине XX века. Сегодня не все могут позволить себе приобрести такого питомца, ведь цена за них ввиду редкости породы очень высока.
Главная отличительная особенность представителей као мани — необычные глаза. Они могут быть либо голубые, либо один глаз будет голубым, а второй — янтарным или зеленым. Единственный возможный цвет шерсти таких кошек — глянцево-белый.
Турецкий ван
Кошки этой породы появились аж в Средние века и были впервые замечены в горном регионе Восточной Турции. Свое название они получили от близлежащего озера Ван. Слава о турецких ванах дошла до остальной части мира во второй половине XX века. Однажды две британки путешествовали по Турции и заметили плавающих в ручье котиков. Они удивились, привезли их в Англию и начали продвигать эту породу. Сегодня турецкие ваны остаются довольно редкими, лишь немногие кошки остаются доступными для экспорта из родной страны.
Представители этой породы обожают плавать, кстати, их шерсть водонепроницаемая. Многие их называют «плавающими кошками». Если кошки других пород умеют плавать, но делают это только в случае крайней необходимости, то турецкие ваны — единственная порода кошек, которые плавают только потому, что им так хочется. Кошки этой породы отличаются крепким телосложением, а их шерсть по своей структуре напоминает кашемир.
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Комментарии
А я многих знаю. Люблю кошек. Ликой стоит ок 500 т р.
Новые для меня лаперм и хайлендер. Интересно.
Еитйский очень красивый. Вот бы такого завести...
А я люблю всех без исключения котиков, породистых, непородистых. Все они милашки 😍