20+ историй, где события приняли весьма неожиданный оборот

Вот тут непонятно, но очень интересно: муж подарил цветы дома, а она их притащила н_а работу? Прислал ей цветы курьером? Сама купила по дороге? В любом случае странная тяга к демонстрации счастья.
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Жизнь не всегда соответствует нашим ожиданиям, и иногда все идет совсем не так, как нам представлялось. Это и случилось с героями нашей статьи, а они поспешили рассказать об этом другим пользователям. А в конце статьи вас ждет приятный бонус.
Вот тут непонятно, но очень интересно: муж подарил цветы дома, а она их притащила н_а работу? Прислал ей цветы курьером? Сама купила по дороге? В любом случае странная тяга к демонстрации счастья.
Мел, который соприкасался с грязным асфальтом это конечно лучшая еда для беременных
А вот и еще несколько статей с подборками историй, где финал абсолютно непредсказуем: