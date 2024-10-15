20+ историй, где события приняли весьма неожиданный оборот

Народное творчество
1 час назад

Жизнь не всегда соответствует нашим ожиданиям, и иногда все идет совсем не так, как нам представлялось. Это и случилось с героями нашей статьи, а они поспешили рассказать об этом другим пользователям. А в конце статьи вас ждет приятный бонус.

  • На прошлой неделе внезапно проснулась в час дня... Из-за этого опоздала на работу. Собралась, пошла. Не спешила, подумала: «Будь что будет». Пришла в офис, начала работать. Спустя полчаса подходит начальник и говорит: «Сегодня дел немного. Доработай, а потом отнеси мою посылку на почту. И можешь быть свободна сегодня». Прикольно вышло — опоздала, поработала полчаса, ушла домой спать дальше. Жаль, что не каждый рабочий день так проходит. © Палата № 6 / VK
  • Встречалась с мужчиной. Узнала, что он женат, только когда мне позвонила его жена. Так он меня обвинил в том, что я не стала ничего отрицать. Сказал, что я семью разрушила. А ее обвинил в том, что она могла бы не копать и не искать, жили бы спокойно и счастливо. А еще могла бы простить, трудно что ли? А он не виноват. Невинная жертва двух женщин. © Lucky.love / Pikabu
  • Были в Чехии. Подходят к нам какие-то мужики на станции, начинают что-то говорить по-чешски. Я такой: «Нет, спасибо». И идем дальше. Оказалось, это контролеры у них по метро ходят, билеты проверяют. © Yogurtmaker / Pikabu
  • Я судилась за алименты с моим бывшим мужем. В зале суда подгребает ко мне его новая пассия: «Ну и что ты к нему прицепилась-то? Что он тебе сделал?» А я выдаю: «Детей...» © liraolga / Pikabu
  • Коллега пришла на работу с огромным букетом цветов — муж подарил на годовщину свадьбы. Все вокруг ахают, а я спрашиваю: «А ты ему что подарила?» Она глаза выпучила и заявляет: «Я от него ребенка родила! Что за странный вопрос...» Не стал портить праздник, но так и не понял, почему праздник у двоих, а подарок только ей. © primys123445678 / Pikabu
Ку-ку
5 часов назад

Вот тут непонятно, но очень интересно: муж подарил цветы дома, а она их притащила н_а работу? Прислал ей цветы курьером? Сама купила по дороге? В любом случае странная тяга к демонстрации счастья.

-
-
Ответить
  • Звонит дальняя знакомая: нужна вечерняя прическа на завтра. Просит сделать бесплатно, так как денег нет. Я подумала — ладно, мне тоже люди помогали безвозмездно, пора отдавать долги вселенной. Говорю, что завтра могу только в 9 утра, называю адрес. Она заявляет, что ей неудобно ко мне приехать. Но ей было бы удобно, если бы я сама приехала к ней на такси в 15.00. За свой счет. И еще возмутилась, когда я сказала: «Но ведь это тебе надо!» Обиделась и заблокировала меня. Еще и нажаловалась общей знакомой, что я ее кинула перед важным мероприятием (свадьба, где будет ее бывший). © anuta.gur94 / Pikabu
  • Сработала сигнализация у машины. Подбегаю к окну — а возле нее какие-то подозрительные личности трутся... Пока одевалась, те попинали по колесам и ушли. Звоню другу спросить совета — что делать в такой ситуации? Он: «Может, машину переставить надо?» Я: «Она не мешает никому!» Друг: «Может, окна не до конца закрыла?» Я отвечаю: «Да ты что, думаешь, это хулиганье хотело помочь?!» Спускаюсь, а одно окно открыто! Сначала не поверила, думала, что разбили. Но нет, целое, и ничего не пропало! Мир не без добрых людей! © Подслушано / Ideer
  • Мы делали связки из воздушных шаров на праздники и фотосессии. Работали посменно. Залетает как-то девушка: «Давайте быстрее мои шары, я спешу на фотосессию». Описывает заказ, и я понимаю, что такого нет. Стою в шоке, она начинает орать: «Девушка, быстрее!» Я говорю: «Тут какая-то ошибка. Когда вы делали заказ?» Она: «У меня нет времени! Я везде про вас плохие отзывы напишу! Заказ делала вчера у вашей сменщицы!» Одной рукой собираю заказ, другой пытаюсь дозвониться до сменщицы, она не отвечает. Руки трясутся, девушка орет. Сделала ей скидку. С поклонами и извинениями провожаю ее. А сменщица потом говорит: «Да, приходила вчера, но сказала, что слишком дорого и ушла». Вечером снова приходит та девушка: «Шары лопнули! Верните деньги!» Смотрю — а они проколоты. Говорю: «Не будем ничего возвращать, вы и так обманом получили скидку». А начальница говорит: «Верни». Девушка с победным видом удалилась, а я кипела от злости до конца рабочего дня. © HikaruTadashimi / Pikabu
  • Есть у нас на работе мужик: 6 детей, жена 10 лет в декрете. После шестых родов врачи сказали, что все, организм истощен. Долго он ходил и возмущался. Но потом на корпоративе подрулил ко мне, 26-летней девушке, и давай заливать про яйцеклетки и их количество в женском организме. Месяц меня этим доставал, а потом заявил: «Я тут подумал и поговорил с супругой. Мы решили, что ты идеально подойдешь в качестве моей второй жены. Но знай, что я хочу от тебя не менее 7 детей». Я смеялась долго. © Подслушано / Ideer
  • Горжусь своим мужем: он космонавт и просто красавец. Да и я построила хорошую карьеру. Правда, сейчас я в декрете, потому что у нас появился ребеночек, но мне забот хватает — мы купили большой красивый дом с бассейном. Я считаю, что каждый может добиться в жизни всего, чего он только пожелает. Просто играйте в Sims. © Палата № 6 / VK
  • Я был в библиотеке, читал какой-то графический роман. Какая-то пожилая дама посмотрела на меня с легкой усмешкой: «Почему это взрослый мужчина читает комиксы?» А потом она отвернулась и больше не смотрела на меня. Потому что заметила, что я делал конспекты по курсу «Детская литература». И заполнял по этому курсу отчет. © Tony Quirke / Quora
  • Дочери три года, и я беременна. Гуляли утром на детской площадке. Доченька рисовала мелками на асфальте и немного это мелки подгрызала. Естественно, сразу прибежала какая-то мама в белом пальто и стала требовать забрать у дочери мелки, ведь она может отравиться. Ну я и забрала. А потом демонстративно откусила большой кусок мела, с улыбкой прожевала его и запила чаем. Ну что поделать, если от токсикоза меня спасает только поедание пищевого мела? Муж в интернете заказывает, там 98% кальция и 2% белой глины. И не думаю я, что от одного кусочка с доченькой что-то случится. Она просто за мамой повторяет, мел же даже не вкусный. А вот лицо той мамочки запомню надолго! Может, после этого она перестанет лезть к чужим детям и их мамам. © Мамдаринка / VK
  • Говорили мне когда-то в школе учителя, что я немного с прибабахом. Моя классная руководительница заявляла, что если я не встану на верный путь, не начну учиться и не возьмусь за голову, то буду тратить все свои деньги на психолога! Что ж, Антонина Михайловна, вы оказались правы! Я вырос и сейчас трачу 70% своей зарплаты на психолога. Потому что я на ней женился. Супруга у меня психолог, причем очень капризный. © Палата № 6 / VK
  • Подруга несколько месяцев встречалась с парнем и в какой-то момент начала жить с ним. Был у него один пунктик: он считал, что его женщина не должна работать, постоянно уговаривал ее уйти и заниматься домом. Звучит с какой-то стороны даже романтично, вот только он сам не работал, жил на деньги своих родителей. Когда они заканчивались, он одалживал деньги у друзей, а еще брал небольшие кредиты, о которых своей девушке не рассказывал. К счастью, подруга была влюблена не настолько, чтобы повестись и бросить работу. © Карамель / VK
  • Друг пригласил нашу компашку на открытие своего ресторана. Мы приехали, хостес начала возмущаться, что у нас нет приглашения. Мы пытались объяснить, что нас пригласил владелец — она может ему позвонить и проверить. Но девушка дальше громко возмущалась, другие люди стали обращать на нее внимание. В том числе владелец заведения, наш друган. Он услышал ее, увидел нас, подошел и спросил, в чем дело. Хостес все объяснила, а потом стала наезжать на него, мол, хотел помочь своим друзьям пробраться на вечеринку. Владелец решил представить нас и представиться сам. Через пару секунд до девушки дошло, она расплакалась. Друг сжалился над ней и не уволил, назначил испытательный срок. Она работает там по сей день. © Tara Lucchese / Quora
  • Клиент год настраивался на развод. Жену тоже настраивал. Она ставила много условий. Почти договорились, вполне даже мирно. Сегодня приходит: «Вика, год насмарку! Она заявила, что устала идти на поводу у меня и моего терапевта. И теперь сама будет поступать на психологический факультет!» © vikuka_psiholog / Twitter
  • Сестра лет 12 назад ехала в дорогой иномарке со своим богатеньким и самовлюбленным парнем. По дороге началась ссора. И тогда он сказал: «Да кого ты найдешь лучше меня? На тебя никто не клюнет, скажи спасибо, что я есть». Она не выдержала и попросила остановить машину посреди трассы. Что он и сделал. А она пообещала, что выйдет замуж за первого, кто остановится ее забрать. Подъехал к ней парень на какой-то развалюхе, она рассказала ему все, а тот попросил номерок. И что вы думаете? Сегодня ровно 10 лет со дня их свадьбы. У них двое прекрасных детей. Парень оказался намного лучше того, что на дорогой иномарке был. Ну разве не судьба? © Палата № 6 / VK
  • Недавно мой друг зарегистрировался на сайте знакомств. У него с девушками не очень клеилось, он решил, что в сети будет проще познакомиться. Переписывался с одной девушкой несколько недель. Я все время шутил, что, возможно, на фото не она и на встречу придет другая. Они встретились, на фото действительно была не она. На свидание пришла моя двоюродная сестра. Я в шоке. © Палата № 6 / VK
  • Папа был категорически против того, чтобы я прокалывала пупок или набивала татуировку. Когда он увидел мой пирсинг, то очень разозлился и заявил, что я получу за это от бабули (она — мой опекун). Не дал мне и слова сказать, велел идти в свою комнату. Когда бабушка пришла домой, отец сразу заговорил о моем пирсинге в пупке и стал возмущаться. А бабуля глянула на него и такая: «Пирсинг выглядит неплохо. Хорошо сочетается с татушкой на ее лодыжке». © Ashley Riggs / Quora
  • В роддоме лежала с одной женщиной в палате. Она узнала, что я жду девочку, и начала рекламировать своего еще не родившегося сына. Мол, они подружатся, пойдут в один садик и школу, а потом поженятся. Она распланировала все так подробно, что даже знала, какое у моей дочки будет платье, в каком ресторане мы будем праздновать и что за музыка будет играть! Когда меня наконец-то забрали с палаты, она нашла моих родных и взяла мой номер, чтобы не потерять контакт. Как же она меня раздражала, словами не передать! А потом мы разобщались, подружились. И наши дети тоже. Сейчас они ходят в один садик. © Мамдаринка / VK
  • Встретились с подругами на выходных. Сначала полазили по торговому центру, приобрели некоторые вещицы, а потом зашли на фудкорт, чтобы быстро поесть и вкусно посплетничать. Одна из моих подруг, Машка, рассказала о том, что у них с мужем был серьезный разговор. Он высказал ей прошлым вечером все, что думает. Всю правду о ней рассказал. Мы в шоке спрашиваем: «И что ты сделала? Выгнала? На диван переселила?» Машка грустно вздохнула: «Пожалела его. С такой ужасной женщиной живет». Хочу быть такой, как Машка. С капелькой самоиронии! © Палата № 6 / VK
  • Вчера ночью читала сказку своему мальчику. Про волшебство, дружбу и приключения. Закончила на самом интересном моменте, когда перед главными героями предстало зло. Сказала, что остальное дочитаем на следующий день, ибо мне вставать на работу рано утром. Он начал грустно спрашивать: «А что было дальше? Так нельзя! Давай дочитаем!» Я сказала, что это все на сегодня, а он добавил: «Ну все, я обиделся!» И лег на другой бок. Мальчик — мой парень, которому 25 лет и который никогда не читал «Гарри Поттера». Вот я ему и читаю перед сном. © Карамель / VK
  • Я ехала в офис, как вдруг у меня спустило колесо. Пришлось вызвать мастера и ехать на такси, чтобы не опоздать на работу в мой первый день. Пока ждала такси, еще и промокла.
    Наконец-то захожу я в офис, а женщина-охранник меня не пропускает. Мол, где ваше удостоверение. Я все объяснила, а она велела ждать менеджера. И говорила нелестные вещи обо мне. И тут мне звонит начальник (к слову, президент компании). Выслушав меня, он спустился и наехал на дамочку из охраны: «Почему наша новая сотрудница торчит здесь, еще и мокрая? Принесите ей новую одежду. Мне все равно, сколько это будет стоить». © MochaJelly / Quora
  • На 8 марта безумно хотела духи. Заранее намекала мужу и даже ссылку кидала. И вот на праздник он торжественно вручает мне чайник! При этом нашему старому чайнику всего два месяца и он точно такой же. Смотрю в шоке на мужа, а он такой: «Ну ты же сама ссылку кинула!» Заходим в переписку и я вижу, что действительно случайно скинула мужу ссылку на чайник (моя мама спрашивала, какой у нас). А вот ссылку на духи я скинула маме. Она подумала, что я что-то не то наклацала, и ничего не написала. Вот так у моей мамы 8 марта появился новый чайник, а вечером мы с мужем все-таки купили мне желанные духи. © Палата № 6 / VK

Бонус

  • Девочки, крик души! Сил нет. Год назад влюбилась, начали жить вместе. Сначала все было хорошо, он не отходил от меня ни на минуту. Но сейчас все не так радужно. Даже спим в разных комнатах. Если ему что-то не нравится, может демонстративно уйти и игнорировать меня целый день. Стал очень привередлив в еде! Выгнать его не могу. Люблю и жизни своей без него не представляю! У кого еще такие проблемы с котом? Посоветуйте, что делать? © WWW.LENINGRAD / Pikabu

А вот и еще несколько статей с подборками историй, где финал абсолютно непредсказуем:

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее