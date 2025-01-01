16 доказательств, что в обычном магазине историй больше, чем товаров на полке

По последней истории... если считаешь что просроченое - то зачем брать?
Понятно, что хотела получить скидку или энергии, но всё равно не понимаю тех кто устраивает публичные сцены
-
-
Ответить
Совершенно не имеет значения, продавец ты или покупатель: в магазине участником или очевидцем курьезной истории может оказаться кто угодно. В этой подборке — рассказы тех и других о неординарных ситуациях, в которых они оказались.
Больше искрометных историй о дне рождения вы найдете здесь.
По последней истории... если считаешь что просроченое - то зачем брать?
Понятно, что хотела получить скидку или энергии, но всё равно не понимаю тех кто устраивает публичные сцены