16 доказательств, что в обычном магазине историй больше, чем товаров на полке

Истории
1 день назад

Совершенно не имеет значения, продавец ты или покупатель: в магазине участником или очевидцем курьезной истории может оказаться кто угодно. В этой подборке — рассказы тех и других о неординарных ситуациях, в которых они оказались.

  • Захожу в магазин, продавщица окинула меня взглядом и заявила: «Девушка, у нас только дорогая верхняя одежда!» Я промолчала, купила классное пальто, а через час вернулась и оформила возврат. Потом снова туда пришла, в смену другого продавца, и купила эту модель. А в итоге первую продавщицу ждало разочарование: она лишилась хорошего процента за продажу, а я осталась с крутым пальто. © Рабочие истории / VK
  • Мне понадобился наряд для торжества. Я зашла в крутой бутик в одном из элитных торговых центров. Владелец показал несколько моделей. Я отказалась от большинства из них. В конце концов он разозлился и, резко вскинув брови, сказал: «Моя дорогая, вы не в ладах с модой!» Нет нужды говорить, что я поняла, что не найду наряд в его заведении. © Arlene Walsh / Quora
  • Облазила весь молочный отдел, а сливки не нашла. Спрашиваю у консультанта, а он такой: «Девушка, кто ищет сливки в молочном отделе? Идите в овощной, там и смотрите!» Объясняю, что сливки мне нужны молочные, а не фрукты, а он глаза на меня вытаращил, мол, какие еще молочные. В общем, пришлось мне объяснять консультанту, что сливками могут быть не только фрукты, но и молочный продукт. Удивления-то сколько было... © Рабочие истории / VK
  • Неподалеку от места работы мужа был магазин, где продавались отличные итальянские сэндвичи. Мы останавливались и брали парочку на обед, может быть, раз или два в неделю. Однажды, когда мы стояли у кассы, продавщица взяла на себя труд прочитать нам лекцию о том, что мы зря тратим деньги, покупая эти сэндвичи, и что нам будет дешевле сделать их дома. Я проигнорировала ее совет, заплатила за сэндвичи и ушла. В следующий раз, когда мы пришли в магазин, она повторила то же самое, сказав, что мы не можем позволить себе покупать сэндвичи и что она собирается рассказать об этом моему свекру. Я сказала: «Простите? Кто вы такая, чтобы диктовать нам, что мы можем себе позволить, а что нет? И никого больше не касается, как мы тратим свои деньги!» © Madamlunna73 / Quora
  • Зашли в популярный магазин дверей. В середине зала за столом сидит продавец — лузгает семечки и читает журнал. Исподлобья взглянула на нас и продолжила сидеть. И тут одна из дверей в выставочном зале внезапно открывается и оттуда выходит еще один продавец — идет с чашкой чая и лениво спрашивает: «Вы что-то хотели?» Нет, спасибо. Уже ничего не надо. © Фикус в фокусе / Dzen
  • Ходила по большому магазину. Поймать там консультанта — почти то же самое, что поймать алмазного единорога. Ну я и так знаю, что мне нужно. Я тогда покупала новые колонки, нашла нужные, иду на кассу. Внезапно на второй космической меня обгоняет мальчик в форменной футболке и сует кассиру свою карточку. Я говорю: «Э, нет, гражданин хороший. Вы где были, когда я выбирала, и мне могла бы понадобиться помощь?» Мальчик сразу сердито засопел: «Вам че, жалко?» Да, жалко. Да, вот такая я. Работать надо нормально. © Миранда Буш / ADME
  • Работаю в отделе мужской одежды больше года. Порой так устаю, что отправляю покупателей за консультацией к другому продавцу, мол, я тут всего два дня, ассортимент совсем не знаю. И вот вчера подходит ко мне мужчина, просит брюки определенного размера, а я еле на ногах стою и отвечаю ему по старой схеме. А он в ответ выдал: «Девушка, вы мне на выходных крутой образ подобрали!» Хотелось сквозь землю провалиться. © Рабочие истории / VK
  • Зашел в строительный магазин за линолеумом. Попросил продавцов: «Четыреста восемьдесят кусок отрежьте и триста восемьдесят». Привез линолеум домой, раскатываю — не хватает. Померял — 3 метра 18 сантиметров. Второй кусок — 4 метра 18 сантиметров. Еду обратно в магазин, интересуюсь у продавцов, мол, как же так получилось? А мне: «Так вы сами просили три сто восемьдесят и четыре сто восемьдесят». Вот как в голове у человека может такое сложиться? Три метра и сто восемьдесят миллиметров? © zlopas / Pikabu
  • Студенткой подрабатывала продавцом в свадебном салоне. Я тогда продала больше платьев, чем другие девочки. Всегда слушала невест, с огромным удовольствием помогала им выбрать. Ко мне присылали подружек, сестер, знакомых. И через 4 месяца работы меня увольняют со словами: «Слишком хорошо работаешь, другие за тобой не успевают». Занавес. © Дело тонкое / Dzen
  • Я однажды кошелек в магазине потеряла, тогда карточками еще не расплачивались. Пошли с мужем за продуктами, набрали кучу всего, продавец цену озвучила. А у меня кошелька нет. Перерыла всю сумку, свой пакет, пакеты в руках мужа, расстроилась ужасно. Продавец смотрит на меня и спрашивает: «Вы что ищете?» Отвечаю, мол, кошелька нет нигде, видно, оставила где-то. Она мне: «Так он же у вас в руке». Я из руки в руку кошелек перекладывала и найти не могла. © Martisha38 / Pikabu
  • А нас как-то закрыли в магазине керамики. Там, по всей видимости, был сокращенный рабочий день. Когда мы зашли, женщины на ресепшене на нас посмотрели, отвернулись и стали дальше болтать. Мы походили, посмотрели, приценились, и тут стало подозрительно тихо. Идем к ресепшену, а там никого, и дверь входная закрыта. Побродили в поисках средств коммуникации, наткнулись на черный вход, а там дверь открыта оказалась, мы вышли и ушли. © Фотоальбом художника с рисунками и заметками на полях / Dzen
  • Искала как-то подарок на день рождения. В магазине была только одна свободная продавец-консультант, но она игнорировала меня. Когда же подошел мой муж, ее поведение резко изменилось, и она вдруг захотела выполнять свою работу. Мне понравилась одна сумка, но я ее не купила из-за грубой продавщицы. Муж спросил меня, хочу ли я ее купить, но я отказалась, так как мне не понравилось обслуживание. А через несколько дней муж ее мне подарил. Я спросила его, купил ли он ее в том же месте и та ли это продавщица, которая ему помогла. Он ответил, что да, и я сказала ему, что хочу сумку вернуть. © wildkoala9009 / Reddit

Больше искрометных историй о дне рождения вы найдете здесь.

  • Зашли с мужем в мебельный присмотреть диван и кухню на дачу. Лето, жарища страшная. И дают нам консультанта — молоденькую девушку. Возможно, кто-то из родственников пристроил подработать на каникулах. И вот идет рядом с нами этакое чудо: обута в сланцы, одета в коротенький топик и коротенькую юбочку. Наращенные ресницы-опахала, накаченные губы. А во рту жвачка, девочка периодически выдувает и лопает пузыри. Ничего так персонаж? Ни на один вопрос ответить не может, только глазами хлопает. И хоть не люблю скандалить, но в этот раз не выдержала: пришлось рассказать администратору про дресс-код и потребовать квалифицированного консультанта. Диван купили. © Натали / Dzen
  • Много лет назад я только начинала ездить на велосипеде на большие расстояния. Мы с отцом отправились в недельную поездку на велосипедах. Чтобы было удобней ехать, решила купить гелевый чехол для сиденья велосипеда. Когда я сказал продавцу, что мне нужно, она ответила: «Вам просто нужно подкачаться». Я ушла, не сказав ей ни слова. Мне показалось, что она не заслуживает объяснений. © Mary Wehrle / Quora
  • Продавец в магазине заболела, пришлось мне ее заменить. Стою, кассу считаю, и заходит моя бывшая классная. Увидела меня и аж засияла от удовольствия. Заявляет мне: «А я знала, ничего из тебя путного не выйдет». Высказалась, собралась уже уходить, а я улыбнулась и говорю спокойненько: «Наталья Владимировна, а хотите, я вам что-нибудь подарю? Просто я хозяйка магазина, могу себе позволить». Шах и мат. © Не все поймут / VK
  • Сегодня стою в очереди на кассу, передо мной пара человек. Дошла очередь до дамочки и она начала: «У вас все просроченное! Вот смотрите!» И тыкает кассиру в лицо молоком, сметаной, творогом. Продавец берет каждую упаковку и, сохраняя хладнокровие, показывает, что вот, мол, дата производства, вот дата окончания срока годности, они даже рядом расположены, чтобы не искать их на упаковке. Дамочка решила, что она все равно права и ее обманывают. Потребовала директора магазина. Директор показала, рассказала ровно то же самое. Дамочка высыпала все свои покупки на кассовый стол, наорала на директора и пообещала накатать жалобу. © user6019237 / Pikabu

Комментарии

Уведомления
Iriadum
6 дней назад

По последней истории... если считаешь что просроченое - то зачем брать?
Понятно, что хотела получить скидку или энергии, но всё равно не понимаю тех кто устраивает публичные сцены

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