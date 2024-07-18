17 эпичных свадеб, про которые хоть сейчас беги и кино снимай

У каждого свой сценарий идеальной свадьбы: кому-то подавай шикарный праздник с кучей гостей в пафосном ресторане и дорогущими нарядами для жениха и невесты, а кто-то идет регистрировать брак в джинсах и футболке, а потом уезжает в путешествие. Но казусы, которые произошли с героями этой подборки, не пришли бы в голову ни тем, ни другим.
Настал долгожданный день свадьбы. Собрались гости, все как положено. И вот в ЗАГСе под всеобщее «Горько!» мы с женой то ли растерялись, то ли просто не захотели у всех на виду целоваться, взяли и просто обнялись. Реакция гостей — это отдельная история. Ближе всех к нам стояла новоиспеченная теща. Она тихо, но так, что все услышали, выдала: «Внуков я, похоже, не дождусь...» © cheburatorr / Pikabu Мы с женихом хотели просто расписаться, а свадьбу не играть. Узнала об этом мать жениха и устроила истерику. Велела праздновать в нашем доме, ибо на ресторан денег нет, а еду я сама должна приготовить. Мы молодые были, так что прогнулись. Отгуляли, салатики мои хорошо зашли, а свекровь и выдала: «Лучше бы ресторан сняли». Оказывается, у них до фига денег было. Просто я «не их круга», чтобы тратить деньги на меня. © 11ore11 / Pikabu Мой двоюродный брат на собственной свадьбе потерял сознание во время церемонии. Пришлось принести ему стул и только потом получилось продолжить. Положительный момент: они все еще женаты почти 30 лет спустя. © chambdc / Reddit Лет пять назад пригласила меня подруга на свою свадьбу. Жених и невеста, мягко говоря, не бедные, сняли в центре города какой-то особняк 19 века и море гостей пригласили. В основном дарили деньги, и только мама жениха принесла довольно большую коробку с огромным бантом. Подарки открывали уже дома под утро, я была у них в гостях. Дошло дело до этой коробки. Открывают, а там ведро. Красивое, хромированное, мусорное ведро. © kazakow07 / Pikabu
Истории об мероприятии, которые предшествуют свадьбе, девичнике, можно почитать
здесь.
Рассказ мужа про нашу свадьбу:
Регистратор говорит " жених, можете поздравить невесту!". А я стою и думаю " И что я должен сделать? Руку ей что ли пожать?" На свадьбе сына тамада говорит моей снохе: «Смотри, какая у тебя свекровь: и веселая, и красивая, и торты какие вам напекла». А я и отвечаю: «Самое мое лучшее качество ты оценишь потом». Сноха в недоумении переспрашивает, а я ей: «Самое мое лучшее качество, как свекрови, — я далеко живу». Юмор заценила, очень мирно живем. © Подслушано / Ideer Я был вместе со своей девушкой на свадьбе и увидел, как какой-то ребенок просто лежал лицом вниз в луже грязи. Самое забавное то, что никто этого не замечал, пока я не сказал: «Так, мы что, никак не собираемся комментировать это?» © ShockingPyro / Reddit На нашей свадьбе гостей было немного. Кольца держала мама, и когда подошла моя очередь говорить самые важные слова, я попросила ее незаметно передать мне кольца, но забыла, что служащий ждет, пока я отвечу. Мама толкнула меня локтем под ребра, и я закричала: «Да!» © Unknown author / Reddit Я была однажды на свадьбе с дресс-кодом: бирюзовые платья у девушек. У меня такого платья не было, покупать новое я сочла расточительством. Пошла в розовом. Меня не выгнали. Была еще одна смелая девица — в золотом платье, но она сестра жениха, ей проще. Мы, конечно, подверглись наказанию — нас не взяли на фотосессию «невеста и подружки», где надо было 2 часа гулять по парку и фотографироваться в милых позах. Мы остались сидеть на лавочке в компании корзины пирожков. В глазах девушек в бирюзовом явно читалась зависть. © ****ina / Pikabu На выходных были на свадьбе. Собирают невесту: прическа, макияж и тому подобное. Рядом крутится девочка 9 лет и говорит визажисту: «Вот вы уже столько красили ее, и тем мазали, и вон той штукой мазали, а она совсем не изменилась!» Глаза невесты надо было видеть. © guglymugly / Pikabu Мой брат был свидетелем на свадьбе друга. Вот что он сказал, поздравляя молодых: «Я хотел бы дать вам совет по отношениям, но что я в этом понимаю? Я одинокий, и у меня есть только кот». © Twinkle**** / Reddit На свадьбе свекровь стала говорить речь и завершила ее фразой: «Миша, готовься, теперь всегда и во всем я буду на стороне Юли!» После этих слов встала моя мама и говорит: «Миша, не волнуйся, если Юля будет тебя обижать, то мы приедем и поможем... eй!» © Подслушано / Ideer Однажды нас пригласили на свадьбу к папиному племяннику, женился он второй раз. И так совпало, что в этот же день был день рождения маминого племянника (лет 7-8, как и мне на тот момент). Так что на свадьбу мы опоздали на часок. Жених и невеста нас встретили, проводят к столу. Жених смеется: «В следующий раз опоздаете — не пущу!» На что я тут же у него спрашиваю: «А когда у тебя следующая свадьба?» P.S. Скоро 20 лет как они вместе. © RInKAm / Pikabu
Предлагаем почитать и другие истории о курьезах на
свадьбах. Отмечаем свадьбу в тихом семейном кругу. Речь передают бабушке, которая всю жизнь неподражаемо вкусно готовит котлеты: «Внученька моя! Ты уже взрослая. И если когда-нибудь ты захочешь сделать такие же вкусные, сочные котлеты, как у бабушки, то смотри в интернете, там все написано!» © Kubuka / Pikabu У моего брата свадьба в сентябре. Они с невестой приложили максимум усилий, чтобы свадьба была на высшем уровне, чтобы собрать всех родственников, друзей и классно отпраздновать. Специально заказали большой ресторан, так как планировали большую свадьбу. Но вот даже близкие родственники сливаются, мол, приехать не сможем, так как детям в школу, нам с работы отпрашиваться и так далее, ехать долго (400км). Это просто край! Люди одичали! Если уже и на свадьбу приехать не можете, то что тогда должно случиться?! © Подслушано / Ideer Невеста похудела перед свадьбой, и ее нижнее белье все время сползало. Лучшая подруга девушки отвела ее в уединенное место и помогла натянуть его обратно, потому что платье не позволяло девушке сделать это самой. Я была той самой невестой. © ajilly / Reddit Заказали стол для свадебного торжества в кафе, сделали предзаказ. Когда толпой туда приехали, то оказалось, что про нас забыли, ничего не было накрыто заранее. Моя лучшая подруга как раз работала в ресторане, и она хорошо так разогнала персонал, и нам довольно быстро все накрыли. Мы отнеслись к произошедшему с юмором. © ignaterina / Pikabu Выкладываю как-то продукты на кассу, вдруг мужчина подходит сзади и говорит: «Девушка, давайте я все оплачу! Женюсь скоро, это в честь праздника!» Я согласилась, кассир все пробила, я поблагодарила того мужика. И внезапно он говорит: «А можно ваш номер тогда? Сходим на пару свиданий!» Я чуть офигела, а он, не смущаясь, продолжил: «Познакомимся, а там и до свадьбы недалеко будет!» © Не все поймут / VK
Здесь мы писали о
знакомствах, которые переросли в счастливые истории любви.