17 эпичных свадеб, про которые хоть сейчас беги и кино снимай

У каждого свой сценарий идеальной свадьбы: кому-то подавай шикарный праздник с кучей гостей в пафосном ресторане и дорогущими нарядами для жениха и невесты, а кто-то идет регистрировать брак в джинсах и футболке, а потом уезжает в путешествие. Но казусы, которые произошли с героями этой подборки, не пришли бы в голову ни тем, ни другим.