15 доказательств того, что за бегом времени и на скоростном велике не угнаться

Все-таки, как ни крути, самый ценный ресурс — это время. Деньги можно заработать, а вот вернуться назад в ту пору, когда деревья были большими, не получится. Зато всегда можно пересмотреть старые фотки и в очередной раз подивиться тому, как оно, время, все-таки летит.

«Мы с папой у того же самого бревна, только 30 лет спустя»

«Мой Лего-брелок, с которым хожу 10 лет, и новехонький такой же»

«Дом моего детства — 1988 и 2023»

Несколько лет назад ездили с отцом в его родную деревню по каким-то делам. Он пошел здороваться с соседями, я его жду в машине, открыв дверь. И тут откуда ни возьмись подкатывается седенький мужичок совершенно неопределенного возраста и говорит скрипучим голосом: «Дочка, полтинничка не найдется?» Честно говоря, я испугалась, сказала «нет», все двери в машине закрыла на всякий случай. А потом вернулся папа и говорит: «Ты чего, его не узнала? Это же Толик, внук теть Зины. Мы как-то летом все вместе на рыбалку ходили, помнишь? Тебе лет 10 было». Да, оказалось, что это тот самый Толик, который когда-то был сопливым крикливым мальчишкой на два года младше меня. До сих пор помню это его обращение «дочка»... © Solar26s / Pikabu

«Декольте у статуи Молли Мэлоун в Ирландии такого цвета от того, что люди трут его на удачу»

«Старая и новая пары Мартинсов моей жены»

© Accr8 / Reddit FräuleinAlichen 3 дня назад Мои мартенсам 23 года, они со мной большую часть моей жизни и одно время я их таскала и в при и в мир и в добрые люди - и они выглядят лучше этих. Неубиваемая обувь.... Была когда-то - - Ответить

«Моей старушке исполнилось 14»

Гуляем с женой, а навстречу нам мужик здоровенный, с бородой. И к жене моей: «Здравствуйте», по имени-отчеству обращается. Жена останавливается, приглядывается — «Ой, Миша, ты, что ли?» Перекинулись они парой слов, и мы дальше пошли. Я ее спрашиваю: «Ученик твой?» Да, отвечает, такой проказник был! И все, и нет мужика с бородой, а есть только Миша-проказник. © Shneerson / Pikabu

«Мы с мамой в 1996 и в 2024»

Твоя мама что, стареет задом наперед? © mother_of_wands / Reddit

«А это мой кот. На фотке еще котенок, а сейчас ему 15 лет»

«Вот во что превращается за год детская пластиковая лопатка»

Мне 40 лет. Случайно столкнулся в магазине с мамой моей первой большой любви, мы не виделись лет двадцать. Она обрадовалась, но это и неудивительно — у меня с ней были хорошие отношения, она расстроилась, когда мы с девушкой расстались. Посыпались вопросы — как дела, чем занимаешься. Я про себя обратил внимание, что она неплохо сохранилась для своих 60 с хвостиком, заодно порадовался, что кольцо на пальце появилось — мою невесту она тогда растила одна. И тут потенциальная теща задает неожиданный вопрос про одного моего друга, которого она не знала — мол, где он и что с ним. Внимательно смотрю на нее... Такие знакомые голубые глаза. Это не мама. Это она — моя первая большая любовь. © kmichael2000 / Pikabu

«Мой пес за последние 2,5 года полностью побелел»

Я сперва подумал, что это вообще другая собака, а потом увидел фото в процессе. © whenuseeit / Reddit

«Мой папа и его дерево — в 4 и в 63 года»